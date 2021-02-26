|
|
Жертвами удара США по Сирии стали не менее 17 человек
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Ракетные удары ВВС США по нескольким районам вблизи сирийско-иракской границы привели к гибели не менее 17 бойцов проиранских шиитских формирований, которые воюют на стороне правительственной армии в Сирии, сообщает саудовский телеканал «Аль-Хадас».
При атаке США задействовали истребитель F-15. По данным Bloomberg, воздушной атаке подверглись здания возле перевалочного пункта через границу, который используется при переброске шиитских бойцов из Ирака в Сирию.
Названия отрядов, к которым принадлежали погибшие, не уточняются, передает ТАСС.
Напомним, США по распоряжению президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. Россия осудила удар США по Сирии.
Совет ЕС одобрил введение санкций против России
Новые санкции Евросоюза против России из-за приговора блогеру Алексею Навальному будут официально утверждены на следующей неделе, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
«В понедельник Совет ЕС одобрил введение санкций, и это решение будет формализовано на следующей неделе в рамках санкционного режима по нарушению прав человека», – цитирует ТАСС Мишеля.
Ранее президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России.
Напомним, представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза уже согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального.
Причиной гибели группы Дятлова могла стать фотобомба США
|
|
Погибших зимой 1959 года туристов из группы Дятлова якобы могла убить американская фотобомба, которую сбросили самолеты-разведчики США, такую версию событий предложил руководитель Фонда памяти группы Юрий Кунцевич.
Ранее ряд СМИ опубликовал новость о том, что в первой половине 1959 года в небе над Северным Уралом якобы были замечены самолеты-разведчики ВВС США. Один из них мог сбросить бомбу в то место, где находились туристы, считает исследователь Андрей Шепелев, сообщает Rambler. Кунцевич напомнил, что тот не первый, кто предположил сброс фотобомбы.
«Некоторые другие исследователи высказывали похожие мнения. С этим надо разбираться... Надо спросить у ученых. Это знание высокого класса. Когда я услышал эту версию, я ее сходу отрицать не стал», – сказал глава Фонда в беседе с РИА «Новости».
Ранее Следственный комитет раскрыл тайну гибели группы Дятлова, обнародовав не публиковавшиеся материалы расследования криминалистов Следственного комитета России в 2015 году. В них сказано, что туристы погибли из-за экстремальных условий, в которых оказались, а в появлении мистических версий произошедшего виновата халатность следователей.
Шведские исследователи отправились на Северный Урал, чтобы понять, с какими препятствиями могла столкнуться туристическая группа под руководством Игоря Дятлова в 1959 году, и выдвинули свою версию гибели студентов. В России версию шведов раскритиковали.
Российские дипломаты вернулись в Россию из КНДР на дрезине
|
|
Сотрудникам российского посольства в КНДР из-за закрытых границ пришлось возвращаться на родину на несамоходной дрезине, которую дипломаты толкали сами, видео возвращения группы опубликовал МИД России.
«Поскольку вот уже больше года границы закрыты и пассажирское сообщение прекращено, добираться домой пришлось долгим и трудным путем. Вначале 32 часа на поезде, затем еще два часа на автобусе до границы и, наконец, самый ответственный участок маршрута – пеший переход на российскую сторону. Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей – и в путь», – говорится в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.
Единственным мужчиной в отряде был третий секретарь посольства Владислав Сорокин, который и толкал дрезину. Самой юной путешественницей стала его трехлетняя дочь Варя.
Дипломаты толкали конструкцию больше километра по железной дороге и по мосту через реку Туманная. «И наконец дома, российская погранстанция Хасан, где наших людей встречали коллеги из Представительства МИД во Владивостоке и предоставленный администрацией Приморского края автобус, который доставил вернувшихся на Родину соотечественников в Владивостокский аэропорт», – добавили в МИДе.
Напомним, КНДР временно закрыла пассажирское железнодорожное сообщение с Россией 3 февраля 2020 года в качестве меры против распространения коронавируса.
Депутат Рады от оппозиции заявил о массовых арестах сотрудников партии Медведчука
|
|
Служба безопасности Украины вечером в четверг массово задерживает сотрудников офиса партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», заявил депутат Рады от ОПЗЖ Илья Кива.
«Сейчас я нахожусь в офисе «Оппозиционной платформы – За жизнь». Внизу сейчас работает Служба безопасности Украины, спецподразделение, которое арестовывает людей прямо в эти минуты. Об этом еще никто не знает. Внизу идет прием, идет работа спецназа СБУ. В таких условиях мы на сегодняшний день находимся. Арестовывают сотрудников офиса «Оппозиционной платформы – За жизнь», – цитирует ТАСС заявление Кивы телеканалу «Россия-1». По словам депутата, происходящее на Украине является «агонией режима, который проиграл, предал страну, народ».
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Медведчук назвал незаконными введенные Киевом санкции и заверил, что останется на Украине и продолжит политическую борьбу.
Киевский политолог Михаил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что власти Украины решили выдавить из страны лидера ОПЗЖ Медведчука. По мнению эксперта, до ареста политика дело вряд ли дойдет.
Военная авиация пролетела над Ереваном
|
|
Военная авиация пролетела над Ереваном во время акций протеста сторонников и противников премьера Армении Никола Пашиняна.
Авиация пролетела над площадью Свободы во время митинга оппозиции. Собравшиеся приветствовали ее аплодисментами, передает РИА «Новости».
В среду премьер-министр Армении неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».
Позже президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».
В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в свою очередь сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
Amnesty International признались пранкерам, что поторопились назвать Навального «узником совести»
|
|
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили с руководством Amnesty International от имени начальника штаба Алексея Навального Леонида Волкова. В беседе представители организации объяснили, как Навального сначала признали «узником совести» и почему этот статус ему невозможно вернуть.
Видеозапись онлайн-беседы пранкеров с генеральным секретарем Amnesty International Джули Верхаар, директором по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс и замдиректора по Европе и Центральной Азии Денисом Кривошеевым опубликована на YouTube-канале Лексуса и Вована.
«Мы с наилучшими намерениями поторопились признать Навального «узником совести» 27 января, и сожалеем, что, возможно, применили этот термин слишком быстро. Потому что мы осознаем, что, возможно, это в итоге принесло больше вреда, чем пользы», – сказала в ролике Стразерс.
Кривошеев пояснил, что Навального признали «узником совести», поскольку в организации хотели «сделать как можно более громкое заявление» после задержания блогера на границе в аэропорту «Шереметьево» . Оджнако, по его словам, это решение отменено и не может быть переиграно.
«Одна из проблем с использованием термина «узник совести» – очень строгое определение», – подчеркнул он, сославшись на детальную экспертизу давних высказываний блогера, которые ранее не были замечены.
Кривошеев усомнился, что возвращение данного статуса Навального может принести пользу. «Это не поможет Алексею, даже если бы мы могли прийти к такому решению», – указал он.
«Мы не можем поменять историю, а также прежние слова Алексея Навального. Смена решения для нас будет непрактична, а также не очень хороша для всех остальных», - заявил Кривошеев.
Стразерс, в свою очередь, отметила, что необходимо уйти от дискуссии о статусе «узника совести» у Навального. Она заявила, что Amnesty International намерена провести в соцсетях «короткую, влиятельную, ясную кампанию» с требованием освобождения Навального. «И будет очень полезно, если другие будут двигать этот месседж, чтобы увести разговор от узника совести», - подчеркнула Мари Стразерс.
Между тем сам Леонид Волков в Twitter 24 февраля сообщал, что Верхаар выражала ему благодарность за дискуссию с ним, хотя он с ней и не беседовал никогда. «Не удивлюсь, если она поговорила с «пранкером Вованом»; не удивлюсь, если на основании таких примерно сообщений они и решения принимают», – прокомментировал он.
Напомним, международная правозащитная организация Amnesty International, штаб-квартира которой находится в Лондоне, отказалась считать блогера Алексея Навального «узником совести». Этот статус был присвоен Навальному сразу после его задержания в Москве 17 января.
Вакцинацию итальянской певицы «Спутником V» сочли «позором Евросоюза»
|
|
Журналист Тим Макналти в статье для британской газеты Express назвал позором Евросоюза (ЕС) вакцинацию итальянской певицы Анны Марии Кьюри российской вакциной «Спутник V».
Макналти указал, что артистка сделала прививку во время гастролей в России и раскритиковала в беседе с телеканалом RT работу ЕС по проведению вакцинации. Журналист счел этот факт унизительным для европейских чиновников, передает РИА «Новости».
«В Европе существует огромная проблема, поскольку здесь не удается вакцинировать население как можно быстрее. Это мешает возвращению к нормальной жизни, а здесь, в Москве, все работает более или менее в привычном режиме: магазины, театры – все открыто. Мы, музыканты, шокированы тем, что у нас все театры, как и другие учреждения культуры, закрыты. Я не могу понять, почему в Европе с этим медлят», – заявила тогда Кьюри.
Она также предложила начать поставки российской вакцины в европейские страны, чтобы восполнить дефицит необходимых для прививки препаратов и начать всеобщую вакцинацию.
Макналти отметил, что Хорватия уже готовит почву для приобретения «Спутника V». Аналогичные переговоры с представителями из России ведет Словакия.
Ранее стало известно, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в 37 странах мира с общим населением свыше 1,1 млрд человек.
Между тем в постпредство России при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке начали поступать запросы на российские вакцины от коронавируса от стран-членов ООН, которые буквально выстроились за ними в очередь.
Напомним, «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе и Гватемале.
В Германии назвали «громадную ошибку» Украины
Украина в союзе с Польшей пытается спровоцировать конфликты с Россией, чтобы остановить реализацию проекта «Северный поток – 2» – это громадная ошибка Киева, заявил немецкий политолог Александр Рар.
«Украина делает громадную ошибку, ей должно быть стыдно. Потому что Евросоюз привлекает Украину в свое энергетическое пространство. А Украина же понимает, что Байден хочет договориться с Европой – американцы перестают вмешиваться напрямую, нагло, как это было при Трампе, в энергетическую безопасность Европы. Сейчас это пытается сделать Украина», – цитирует РИА «Новости» Рар.
По мнению эксперта, так украинские власти в союзе с Польшей пытаются спровоцировать какие-либо скандалы или конфликты, чтобы остановить реализацию проекта. Рар отметил, что данная политика является очень близорукой, и Киеву должно быть стыдно за нее.
Специалист рассказал, что в ЕС, наоборот, рассчитывают на Украину в качестве посредника для транзита российского газа в европейские страны. Он подчеркнул, что в ЕС выступают за налаживание украинскими властями конструктивного диалога с Москвой.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский договорился с главой Польши Анджеем Дудой противостоять строительству газопровода «Северный поток – 2», привлекая к этому мировое сообщество.
До этого Польша и Украина призвали США «положить конец» «Северному потоку – 2». Украинский оператор газотранспортной системы («Оператор ГТС Украины», ОГТСУ) поприветствовал новые санкции в отношении трубоукладчика «Фортуна», ведущего строительство газопровода.
Минобороны: «Искандер-М» в ходе конфликта в Карабахе не применялись
|
|
В ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году ракетные комплексы «Искандер-М» не применялись, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, вероятно, ввели в заблуждение, заявили в Минобороны России.
«Ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Весь боезапас ракет находится на складах вооруженных сил Республики Армения. Судя по всему, (…) премьер-министра Армении Никола Пашиняна ввели в заблуждение, в следствие чего он использовал неверную информацию», – заявил представитель российского военного ведомства, видео его выступления опубликовано в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти».
В среду премьер-министр Армении Никол Пашинян неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».
Позже президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».
В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян, в свою очередь, сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
Президент Армении Армен Саркисян завил, что принимает меры по снижению напряженности в стране, и призвал все политические силы и органы власти действовать строго в рамках конституции.
Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Армения никогда не находилась в таком плачевном состоянии, как сейчас, в этом виноваты власти страны.
Усомнившегося в Холокосте ученого уволили из петербургского вуза
Публично поставивший под сомнение факт Холокоста ученый Владимир Матвеев уволен из Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ), сообщили в пресс-службе вуза.
«Владимир Матвеев уволен из Санкт-Петербургского государственного экономического университета в начале февраля текущего года», – передает слова представителя вуза РИА «Новости».
Ранее в некоторых региональных СМИ и телеграм-каналах были опубликованы высказывания Матвеева, прозвучавшие на вебинаре для педагогов Ленобласти. Согласно этим сообщениям, Матвеев усомнился в факте Холокоста и заявил, что говорить о жертвах Холокоста «некорректно». Вебинар был организован областным институтом развития образования, который занимается, в частности, повышением квалификации учителей. После этого в официальном телеграм-канале Ленинградской области появился комментарий, что это «частное мнение на тему Холокоста».
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко извинился перед еврейской общиной за скандальные заявления ученого Матвеева. По словам Дрозденко, тем, кто позволил Матвееву выступить на педагогическом вебинаре, грозит административное взыскание.
Президент Владимир Путин заявлял, что Холокост был одной из самых трагических, мрачных страниц мировой истории. Российский лидер подчеркивал, что «преступления нацистов и их приспешников не имеют срока давности, им нет ни прощения, ни забвения». Путин говорил, что «конец этим неслыханным злодеяниям положила Красная армия, которая разгромила нацизм, спасла от истребления и порабощения не только еврейский, но и другие народы планеты».
ФБР пообещало 250 тыс. долларов за поимку россиянина Килимника
Федеральное бюро расследований (ФБР) США объявило награду в 250 тыс. долларов за информацию, которая приведет к аресту гражданина России Константина Килимника, обвиняемого по делу о якобы имевшем место «вмешательстве» в выборы в США.
ФБР сообщило о награде в учетной записи Twitter своего вашингтонского офиса.
Килимник уже находится в розыске в США с июня 2018 года, передает РИА «Новости».
Килимник был деловым партнером экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Американские спецслужбы заявляли, что он якобы связан с российской разведкой, сам Килимник это отрицал.
Россиянин обвиняется в сговоре с целью препятствия правосудию. В обвинительном заключении утверждается, что он сознательно и умышленно пытался склонить некое лицо на свою сторону с намерением вызвать задержку во время официального судебного разбирательства и предотвратить дачу показаний.
Килимник якобы выступал в качестве посредника между украинскими и российскими политиками и бизнесменами. По предположению ФБР, он «оказывал содействие многомиллионной кампании по лоббированию в США, предположительно по указанию правительства Украины, и при этом не предоставил требовавшихся по закону документов, раскрывающих данную информацию».
При этом комитет сената США по разведке не нашел свидетельств того, что избирательный штаб президента Дональда Трампа перед выборами 2016 года вступал в сговор с Россией, чтобы повлиять на исход голосования.
В Польше смоделировали сценарий ядерной войны России и НАТО
|
|
Журналисты польского издания Gazeta Polska смоделировали сценарий ядерной войны России и НАТО. По их мнению, в случае конфликта российская сторона будет готова применить «самое смертоносное оружие».
Издание утверждает, что российские военные разработали план действий для нейтрализации сил на восточном фланге НАТО в случае столкновения. В статье отмечается, что атака может быть проведена с территории Калининградской области, передает РИА «Новости».
По мнению экспертов, стратегическое положение этого места и разнообразие оружия, которое там размещено, может обеспечить успех российской стороне уже в первые часы возможной войны. При этом Россия считает, что относительный мир в Европе может гарантировать отказ НАТО от большинства своих оборонных планов, а также вывод войск и техники из стран на восточном фланге, добавили они.
Ранее замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что Вашингтон отслеживает «вложения» Москвы и Пекина в ракетные технологии для их сдерживания, потому что не хочет войны с Россией и Китаем.
Накануне автор портала Overt Defence, опираясь на данные американского Военно-морского аналитического центра, раскрыл сценарий превентивного удара Североатлантического альянса по Калининградской области, который включает уничтожение ракетных комплексов «Искандер» и систем С-400, блокаду Балтийска и ликвидацию войск. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему планы США по «разгрому» ПВО Калининграда лишены смысла.
СБУ решила добиваться экстрадиции Шария на Украину
|
|
Служба безопасности Украины (СБУ) ознакомила адвокатов блогера Анатолия Шария с материалами обвинения, в которых ходатайствует о его задержании и начале процедуры экстрадиции по подозрению в госизмене.
«В СБУ адвокатам предоставили материалы, которые следователь посчитал необходимым показать. Также показали подозрение. В Печерский суд отправят ходатайство о задержании Шария и применении меры пресечения – содержание под стражей. СБУ понимает, где находится Шарий, власть будет начинать процедуру по его выдаче Украине», – говорится в сообщении Telegram издания Шарий.net.
На четверг был запланирован допрос Шария в СБУ. Однако журналист находится за пределами Украины, поэтому к следователям для ознакомления с материалами дела явились его защитники.
Адвокат Валентин Рыбин, комментируя материалы, заявил, что в них нет оснований для обвинения Шария в госизмене. «Материалы дела – полная ерунда, нет никакой госизмены. Протоколы исследования роликов, несколько выводов экспертов, якобы Шарий разжигал рознь. Объявление в международный розыск возможно, но выдача Шария невозможна – это политическое дело», – заявил Рыбин, подчеркнув, что никаких доказательств связи Шария с Россий в материалах тоже нет.
СБУ 16 февраля предъявила Шарию обвинение в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере по статьям «государственная измена» и «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». В ведомстве полагают, что Шарий действовал по заказу иностранных структур.
Анатолий Шарий назвал беспределом дело СБУ против него, а также действия украинских правоохранителей, которые задержали в Днепре его однофамильца Виктора. Блогер выразил мнение, что за такими мерами стоит президент Украины Владимир Зеленский, и назвал его сволочью.
Владельца сети «Корчма Тарас Бульба» заочно арестовали
Владелец сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван заочно арестован Пресненским судом по делу о сокрытии налогов, сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия», – пояснила Кокая РИА «Новости».
По ее словам, мера пресечения избрана с момента задержания Белойвана в России или с момента экстрадиции.
Она пояснила, что мера пресечения избрана с момента задержания Белойвана на территории России или с момента экстрадиции.
Ранее Белойван был объявлен в межгосударственный розыск.
В июле замглавы СК генерал-полковник Елена Леоненко сообщила, что основателя сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана планируют объявить в международный розыск по делу о сокрытии 57 млн рублей.
По данным следствия, после возбуждения в феврале 2020 года уголовного дела по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, Белойван на неоднократные вызовы следователя на допрос не явился. В этой связи он был объявлен в федеральный розыск.
Шарий: Обвинения против меня опозорят Украину
|
|
Обвинения в государственной измене, выдвинутые против меня украинскими властями, абсурдны. Если с ними ознакомятся в Европе, то это будет позор для украинского государства, заявил газете ВЗГЛЯД известный блогер Анатолий Шарий.
«То, что СБУ объявила меня в розыск, я оцениваю абсолютно нормально: уже девять лет я в розыске у этого недогосударства, теперь побуду еще. Ведь, по мнению СБУ, я «совершал подрывную деятельность путем пропаганды многоязычия», «вызывал недоверие к действующей власти и к Службе безопасности Украины путем размещения видео, где назвал ее сотрудников «тупыми свиньями», «вызывал сомнение во внешнеполитическом и внутриполитическом курсе Украины», в котором вообще ни у кого сомнений быть не должно. Это все цитаты! Если бы я такую фигню читал в СССР, возможно, у меня не было бы разрыва с реальностью. Но то, что я это вижу сейчас, этот бред сумасшедшего. Кто это пишет – борцы с «совком»?» – высказался украинский блогер, лидер Партии Шария Анатолий Шарий.
Если украинские власти «вышлют это в Европу, мне будет плевать – я максимально унижу это государство», заявил Шарий. «Не просто одного Зеленского, а все государство целиком. Если государственная машина в лице СБУ пошла на дно и предъявляет такое людям, это государство надо максимально опозорить. И вот тогда пусть действительно считают меня государственным изменником», – сказал он.
Собеседник подчеркнул – риска экстрадиции с территории Евросоюза, а также угрозы для партии по закону нет. «Даже если бы у меня не было статуса беженца, никакой экстрадиции по такому поводу не бывает. Я покидать ЕС не собираюсь, а про экстрадицию они пусть расскажут своим бабушкам в колхозных селах. На партии тоже это никак не должно отразиться, но так как украинские власти поступают беззаконно, в реальности может быть все что угодно», – считает Шарий.
По мнению блогера, если правительство позволяет себе поступать «по беспределу», то с самим президентом Зеленским тоже скоро так расправятся. «С другой стороны, я всегда стою на принципах законности, поэтому считаю, что он должен будет просто отсидеть свои 50 лет срока, а еще лучше, пожизненное заключение. То, что он сейчас делает – это уголовное преступление, узурпация власти. Его команда говорит ему: «Делай, Вовчик, делай!», а он тупой, поэтому все это подписывает», – полагает Шарий.
Точно в таком же стиле был создан и законопроект о коллаборационизме, считает политик. «Этот законопроект создавался специально под меня и под мою партию. По нему, партия запрещается, если ее функционер осужден по 111-й статье Уголовного кодекса – измена Родине. Эту статью «нарисовали» мне, а в нынешних условиях могут предъявить вообще любому гражданину Украины, даже если он немой», – констатировал он.
Ранее пропрезидентская украинская партия «Слуга народа» внесла в Раду два проекта закона о наказании за сотрудничество с Россией, республиками Донбасса и властями Крыма.
СБУ 16 февраля предъявила Шарию обвинение в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере по статьям «государственная измена» и «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». В ведомстве полагают, что Шарий действовал по заказу иностранных структур.
В четверг он не явился на допрос в Службу безопасности Украины, его объявили в государственный розыск, сообщила пресс-служба СБУ. Журналист находится за пределами Украины, поэтому к следователям для ознакомления с материалами дела явились его защитники.
Анатолий Шарий назвал беспределом дело СБУ против него, а также действия украинских правоохранителей, которые задержали в Днепре его однофамильца Виктора. Блогер выразил мнение, что за такими мерами стоит президент Украины Владимир Зеленский, и назвал его сволочью.
«Зеленский может запретить любую партию, запретить высказываться против власти. Но он никогда не сможет запретить людям думать, что он преступник. Оппозиции необходимо добиваться импичмента любым законным способом, вредить этой власти везде, где только можно. Если еще два года этот психически больной человек продержится у власти, он сможет просто отменить выборы, объявить себя императором, обложиться эсбэушниками, ввести военную диктатуру и расстреливать людей на улицах за инакомыслие. Пока этого не произошло, его нужно остановить», – заключил Шарий.