Стало известно о погибших после авиаудара США по объектам в Сирии

Несколько человек погибли в результате авиаудара США по объектам проиранского ополчения в Сирии у иракской границы, сообщают СМИ.

Газета The Washington Post сообщает со ссылкой на источник в американской администрации, что, предположительно, удар привел к гибели «горстки людей», передает РИА «Новости».

В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин заявил, что американская сторона нанесла удар в САР, опираясь на разведывательную информацию иракской стороны, а потому в Пентагоне уверены в его точности: «Мы позволили иракцам разрабатывать разведданные для нас, поощряли их в этом, и это очень помогло нам уточнить цели».

«Мы уверены, что цель использовалась тем же шиитским ополчением, которое осуществило удары (по американским военнослужащим)», – добавил он.

При этом Остин отметил, что не может сказать большего, ограничившись тем, что американские военные «точно знают, куда ударили».

Вместе с тем агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на источник из числа официальных лиц, что удар был нанесен по нескольким зданиям в том месте, которое американская сторона считает «перевалочным пунктом», используемым при переброске членов вооруженных формирований в Ирак, передает ТАСС.

При этом военные США полагали, что там находятся несколько человек.

По словам источников газеты The New York Times, американская сторона исходит из того, что несколько участников указанных формирований были убиты при авиаударе. Официальные подтверждения этого не приводятся.

Сообщается также, что американские военные задействовали истребитель F-15 для нанесения удара по территории САР.

Напомним, США по распоряжению президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на обстрел своих сил.

22 февраля « зеленая зона» Багдада подверглась ракетному обстрелу. Всего по этому району иракской столицы, где расположены госучреждения и иностранные диппредставительства, в том числе посольство США, было выпущено по меньшей мере три реактивных снаряда. Две ракеты упали внутри зоны, третья – за ее пределами. Пострадавших не было.

Также на минувшей неделе район аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане, где находится военная база, которую используют американские военные, подвергся ракетному обстрелу. В результате удара погиб гражданский служащий, пострадали военнослужащий США и несколько американских специалистов.