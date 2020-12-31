Асад рискует вновь потерять Пальмиру

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31 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 14:53  |  vz.ru
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Коронавирус вызвал расцвет путешествий внутри России

Оказалось, что путешествовать по России ничуть не менее интересно, чем за границу Юрий Смитюк/ТАСС
Вместо Антальи и Куршевеля многие россияне были вынуждены открыть для себя новые туристические направления – это не только Крым, но и Петропавловск-Камчатский и даже Магадан. Таким оказался результат коронавирусного 2020 года для туристической индустрии. Как изменился мировой и российский туризм – и куда отправятся отдыхать жители России в 2021-м?  Подробности...
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Как чиновников заставят лучше работать на интересы России

Чиновникам придется отчитаться о содержимом чемоданов, в том числе виртуальных Сысоев Григорий/ТАСС
Наступающий 2021-й станет годом, направленным на резкое улучшение качества работы государственных служащих. В частности, нечистых на руку будет проще уволить или привлечь к суду, обладатели двойного гражданства и вовсе будут изгнаны с работы, а тем, кто оскорбляет граждан, грозит крупный штраф. Планируется и ряд других нововведений, повышающих спрос с чиновников и депутатов. Подробности...
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Гражданская авиация заждалась новый «кукурузник»

В отличие от привычного «кукурузника» Ан-2, «Байкал» – не биплан, а моноплан uwca.ru
Меньше чем через пять лет в массовое производство запустят замену «кукурузника» Ан-2 – рабочей лошадки, на которой держалась вся советская малая авиация. У нового самолета «Байкал» весьма запутанная история. За право довести проект до воплощения бились разработчики с Урала и из Сибири. Чей проект в итоге победил и почему? Подробности...
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Последняя комедия с Зеленским грозит ему импичментом

Зеленский решил показать зубы, но на выходе получился традиционный для его прежней профессии фарс Sergey Dolzhenko/Pool/REUTERS
Острый политический кризис на Украине стал еще острее. Попытавшись отстранить от работы главу Конституционного суда Тупицкого, президент Зеленский не только поставил себя в дурацкое положение, но и дал оппонентам основания для вынесения себе импичмента. Кто победит в этой схватке, одним из ключевых участников которой является американское посольство?  Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Главные победители и проигравшие в 2020 году

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Уходящий год был самым необычным для международных отношений с середины прошлого века. Раньше весны, а то и лета 2021 года, международная политика не вернется к своему обычному формату. Однако и в 2020-м были свои герои и жертвы. Подробности...

Юрий Мель показывает пример мужества всей России

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Уходящий год потребовал от всех нас мужества, терпения и выдержки. Умения бороться и противостоять. Держаться до конца, несмотря ни на что. Но есть среди наших сограждан человек, которому эти качества пригодились, возможно, едва ли не больше, чем всем остальным. Подробности...
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Постсоветские страны ничему не учатся

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Массовые акции протеста армян против премьер-министра Никола Пашиняна – еще одно доказательство элементарной аксиомы для стран постсоветского пространства. Никакие простые акции – ни Майданы, ни выборы спасителя – не помогут решить фундаментальную задачу по созданию государства. Подробности...
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Новая комедия с Зеленским

Что изменит уход Меркель

ТОП-10 технологических достижений России в 2020 году

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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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ВМФ пополнил новый корвет «Гремящий», вооруженный «Калибром»

Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
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    Асад рискует вновь потерять Пальмиру

    В районе Пальмиры вновь обострилась террористическая активность    31 декабря 2020, 14:30
    Фото: Sandra Auger/Reuters
    Текст: Наталья Макарова,
    Ирина Яровая

    Количество терактов и диверсий, совершенных на территории Сирии, вновь начало расти. Причем речь идет не только о северо-востоке страны, где расположены протурецкие боевики, но и о других регионах арабской республики. В последнюю предновогоднюю ночь возле древней Пальмиры попали в засаду и погибли почти три десятка сирийских солдат. Что стало причиной новой террористической активности в Сирии и чем она грозит власти Дамаска?

    В среду в результате крупной террористической атаки на автобус в провинции Дейр-эз-Зор погибли более 25 сирийских солдат, еще 13 были ранены. Об этом сообщило государственное информационное агентство Sana. По словам главы Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека Рами Абдул-Рахмана, эта засада «была одной из самых смертоносных атак» с момента падения ИГИЛ*, которое на пике своего развития в 2015 году контролировало большие участки территории в Сирии и Ираке.

    Предположительно, автобус подвергся атаке около 16:00 по местному времени (около 17:00 мск) на трассе Дейр-эз-Зор – Пальмира на востоке Сирии рядом с селом Шула. По данным источника телеканала «Аль-Джазира», в машине находились проправительственные солдаты элитной Четвертой механизированной дивизии Махера Асада, которые закончили свой отпуск и возвращались на базу в пустынном и малонаселенном районе. Перед тем как открыть огонь по автобусу, нападавшие взорвали бомбу. Двум другим автобусам, входившим в состав колонны, удалось выйти из зоны обстрела.

    Сирийское информационное агентство Sana сообщило, что в районе, где произошло нападение, все еще находятся очаги боевиков ИГИЛ. Они по-прежнему представляют угрозу, продолжая закладывать мины и самодельные взрывные устройства в провинции и вблизи границы с Ираком.

    Жители Дейр-эз-Зора и источники «Аль-Джазиры» в разведке сообщают, что в последние месяцы засады и нападения со стороны оставшихся боевиков группы ИГИЛ участились. Ранее во вторник боевики в Сирии обстреляли БТР-82А, в результате чего трое российских военных полицейских получили легкие ранения.

    27 декабря российская сторона за сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировала 21 обстрел со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (деятельность запрещена в РФ). Кроме того, 21 декабря боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» совершили 39 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации в Сирии.

    По мнению востоковеда Семена Багдасарова, рост числа нападений связан с тем, что у террористов закончился своего рода «инкубационный период»: после разгрома с помощью ВКС России они ушли в подполье, осмыслили свои ошибки, реорганизовались, перевооружились и снова перешли к активным действиям.

    При этом эксперт отметил, что если на военный автобус напали именно группировки ИГИЛ, то российский БТР обстреляли формирования, которые пользуются явной поддержкой Турции. «Наступило очень сложное время, когда нестабильная ситуация в Сирии и неоконченная зачистка террористов на севере страны привела к таким последствиям. Если эти группировки не дожать и не добить, возможна даже очередная потеря других районов, включая Пальмиру», – предположил он.

    Однако, по мнению Багдасарова, выбить террористов из пустынных пещер, где они прячутся, не так просто. «Безусловно, рост диверсий связан с поддержкой со стороны других международных сил, в том числе Турции. Эрдоган не снял сирийский вопрос со своей повестки – он выжидает наиболее благоприятный момент, чтобы преподнести нам очередной сюрприз. Возможно, скоро мы с удивлением узнаем, что турецкие силы продвинулись на 90 км вглубь страны, как это уже было в апреле этого года», – полагает Багдасаров. 

    В то же время арабист Аббас Джума призывает не преувеличивать масштаб угрозы для центральных районов Сирии. «Недавно сирийцам с помощью России удалось разрушить инфраструктуру ИГИЛ, но террористическая угроза сохранилась в виде партизанских сил и диверсионных групп. Потому теракты, нападения, засады и прочие удары в спину еще будут происходить. Но о возрождении ИГИЛ речь точно не идет», – сказал собеседник.

    По словам эксперта, бороться с террористическим подпольем должны все структуры сирийского государства, а не только разведка. «Также очевидно, что боевики поддерживаются Анкарой, которая заинтересована в культивировании терроризма во многих регионах Ближнего Востока. Без таких покровителей, как Турция, сирийской власти было бы легче бороться с терроризмом», – заключил Джума.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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