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Сирийские планы Трампа обманом разрушил простой чиновник

Джеймс Джеффри играл в игры с Трампом и будет теперь играть в игры с Байденом Stefani Reynolds/Consolidated News
Photos/Global Look Press
Главнокомандующему самой сильной армией в мире безнаказанно можно лгать прямо в лицо. Именно такой вывод следует из сенсационного признания американского дипломата, отвечавшего за борьбу с ИГИЛ – он намеренно обманывал Трампа о численности войск США в Сирии. И делал это из самых лучших, государственных побуждений. Зачем же и каким образом? Подробности...
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    Сирийские планы Трампа обманом разрушил простой чиновник

    Джеймс Джеффри играл в игры с Трампом и будет теперь играть в игры с Байденом    19 ноября 2020, 12:54
    Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News
    Photos/Global Look Press
    Текст: Евгений Крутиков

    Главнокомандующему самой сильной армией в мире безнаказанно можно лгать прямо в лицо. Именно такой вывод следует из сенсационного признания американского дипломата, отвечавшего за борьбу с ИГИЛ* – он намеренно обманывал Трампа о численности войск США в Сирии. И делал это из самых лучших, государственных побуждений. Зачем же и каким образом?

    Только что лишившийся поста спецпредставитель президента США по Сирии и борьбе с ИГИЛ* Джеймс Джеффри сказал изданию Defense one, что он регулярно обманывал президента Трампа. Каждый раз, когда Трамп ставил вопрос о выводе американских войск из Сирии или сокращении их численности, Джеймс Джеффри просто дезинформировал президента касательно настоящего количества присутствующих в регионе военных. Попросту называл главе американского государства число вдвое меньше реального – и таким образом убеждал, что войск и так мало, выводить никого не надо.

    Что же касается широко освещавшегося вывода американских войск из Сирии, то Джеффри ответил так: «Какой вывод войск из Сирии? Не было никогда никакого вывода войск из Сирии. Когда ситуация на северо-востоке Сирии стала достаточно стабильной после того, как мы победили ИГИЛ, он (Трамп) стал настаивать на выводе войск. В этих случаях мы придумывали пять лучших аргументов, почему нам лучше остаться. И оба раза нам это удавалось. Вот и вся история».

    «Мы всегда играли в своего рода морской бой (shell games) с нашим руководством, чтобы не дать ему точной информации, сколько всего у нас войск в Сирии», – рассказал Джеффри. Точное число военнослужащих США в северо-восточной Сирии всегда было «несколько больше», чем те 200 человек, которые Трамп согласился оставить там в 2019 году.

    По разным источникам, сейчас на территории Сирии может находиться 900-1000 американских военнослужащих. То есть посол Джеффри и его команда занижали реальную численность американских войск в регионе почти в пять раз. И главнокомандующий самой сильной армией мира просто не знал, где у него и сколько подразделений и чем они заняты в воюющей стране. Потому что его обманывали собственные подчиненные. Вот такая образцовая демократия.

    Трамп заговорил о выводе американских войск из Сирии практически сразу же, как вселился в Белый дом. Первый прямой приказ последовал в декабре 2018 года. Это привело к отставке министра обороны Джима Мэттиса и тогдашнего спецпредставителя президента по борьбе с ИГИЛ Бретта Макгерка. Так Джеймс Джеффри – на тот момент спецпредставитель по Сирии – стал еще и «главным по ИГИЛ». Он оказался хитрее своих предшественников и принялся «играть в морской бой» с Трампом.

    Джеффри – карьерный дипломат, он почти всю жизнь провел на Ближнем Востоке и в Турции, с коротким перерывом на Албанию. Он был послом в Ираке, а это больше, чем быть просто послом. В американской миссии в Багдаде работает 16 тысяч дипломатов и сотрудников, а бюджет этого небольшого города составляет шесть миллионов долларов. Тут одних только навыков дипломатии недостаточно.

    Джеффри – республиканец, но был среди тех 60 деятелей национальной безопасности из Республиканской партии, кто подписал в августе 2016 года знаменитое письмо против избрания Дональда Трампа. Письмо было выполнено в стиле «не дай бог!» – и Трампа там называли «угрозой национальной безопасности». Тем не менее избранный президент призвал Джеймса Джеффри вновь на госслужбу на ответственный ближневосточный участок.

    Свидетели утверждают, что в Белом доме оппозиционер и диссидент Джеймс Джеффри вел себя тише воды, ниже травы. Он никогда не вступал в политические споры с Трампом и никогда, что называется, «не обсуждал начальство в курилке». Он молчал, а когда Трамп его спрашивал, отвечал то, что хотел услышать президент. И, как теперь выяснилось, просто врал ему по вопросам, важным для государственной безопасности США. То есть просто показательно и безнаказанно унижал главу американского государства.

    И самое главное – делал это из лучших побуждений.

    Позиция посла Джеффри примерно такова. Американские войска в Сирии на данный момент нужны, потому они, во-первых, охраняют те нефтяные поля, которые ранее захватили курды. Иначе их захватят Башар Асад и русские. Во-вторых, американцы якобы заняты сложной гуманитарной логистикой: они пытаются как-то расселить семьи бывших игиловцев, чтобы те снова не скучковались в одном месте. Сомнительная практика, но пусть занимаются. Все равно у них ничего не получается, и численность лагеря в Ат-Танф только увеличивается.

    А для всего этого нужно больше войск, чем те двести человек, на которых настаивает Трамп. С точки зрения президента Трампа, американские войска присутствовали в Сирии, чтобы бороться с ИГИЛ. ИГИЛ больше нет – значит, американским войскам там больше делать нечего. Логично же. Он им раз сказал, два сказал, три – а они все никак не выводятся оттуда.

    Посол Джеффри из тех дипломатов и чиновников, что с легкостью начинают и проигрывают так называемые вечные войны. Это как раз тот самый случай, когда ты раз ввел куда-то войска и никак их не можешь вывести. Всегда находятся «пять лучших аргументов», чтобы остаться. При этом Джеймс Джеффри, будучи идейным противником Трампа, настаивает на том, что именно президент Трамп смог добиться существенного прогресса на Ближнем Востоке, в отличие от своих предшественников Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего, при которых все только ухудшалось.

    Возможно, Джеффри таким своеобразным образом пытается похвалить сам себя. Он снова использует спортивную лексику, утверждая, что при Трампе на Ближнем Востоке случилась «ничья». А Буш и Обама только все проигрывали, в том числе путем громких высказываний (имеется в виду речь Обамы в Каире о «новой стадии» взаимоотношений США с арабскими странами). То есть на этом фоне «ничья» – это практически победа.

    На совести посла Джеффри, конечно, и высказывания типа «мы победили ИГИЛ». В русском фольклоре это звучит как «мы пахали». Кроме того, это лично Джеймс Джеффри обманул курдов, бросив их одних под турецкие танки.

    История была такая. Джеффри от имени США пообещал лояльным курдам поддержку и защиту, если они захватят нефтяные поля в Сирии и будут немного делиться с правильными американскими ребятами прибылью. Дикие горцы, местами живущие в племенном строе, очень обрадовались и не стали уточнять детали. И когда на них двинулись турецкие танки, они прибежали обратно к послу Джеффри и спросили, где американская помощь. Ты ж обещал. На это многоопытный посол Джеффри ответил так: Соединенные Штаты гарантировали братскому курдскому народу защиту от ИГИЛ, Асада и русских. А про турок я вам ничего не обещал. Занавес.

    То, что президента США Дональда Трампа обманывают собственные же чиновники, советники и помощники, уже давно не секрет. Чиновники вообще стали играть настолько значимую роль в американской административной системе, что уже непонятно, кто точно управляет этим государством в реальности. Но в случае с послом Джеймсом Джеффри на самом деле напрячься надо Джо Байдену. Ибо республиканец Джеффри сейчас трудится в избирательном штабе именно Байдена. И с большой вероятностью может снова претендовать на высокие должности в Госдепе или на дипломатических позициях в Белом доме.

    Иначе говоря, есть опасность, что классическая игра «в морской бой» продолжится. И посол Джеффри в нее постоянно выигрывает. Мы пока не знаем, хватает ли у Байдена энергии на то, чтобы контролировать всех своих сотрудников. А то снова может сложиться ситуация, когда главнокомандующий не в курсе, где его армия.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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