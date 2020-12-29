Анонсирован фильм о визите Путина в Сирию Российские военные получили легкие ранения при нападении боевиков в Сирии 29 декабря 2020, 22:11

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Текст: Антон Антонов

Боевики в Сирии обстреляли БТР-82А, трое российских военных полицейских получили легкие ранения, сообщил замглавы Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вячеслав Сытник. Он сообщил, что нападение произошло в 15.45. Российские военные обеспечивали «безопасность вывода турецкого наблюдательного поста» у населенного пункта Трумба в «юго-восточной части зоны деэскалации Идлиб». Огонь по БТР вели из ПТРК. Стреляли с территории, которую контролируют «протурецкие бандформирования». В результате «попадания ракеты в БТР трое российских военнослужащих получили легкие ранения», их здоровью «ничто не угрожает». Их оперативно эвакуировали в военный госпиталь. Российские военные «во взаимодействии» с органами безопасности Сирии и Турции «устанавливают причастность действующих в зоне деэскалации Идлиб боевиков к нападению», передает ТАСС. Напомним, в последнее время ситуация в ряде регионов Сирии обострилась. Так, дополнительные силы российской военной полиции прибыли в сирийский район Айн-Иса для стабилизации обстановки. Перед этим на переговорах с турецкой стороной были достигнуты договоренности о размещении совместных российско-сирийских постов из-за нестабильной обстановки в районе.

Соловьев показал матерящегося российского спецназовца в Сирии 29 декабря 2020, 12:28

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Булкина

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев показал кадры, на которых запечатлен российский солдат в Сирии, выражающийся на «великом и могучем». «Боец армейского спецназа ВС РФ четко формулирует вопрос на универсальном языке общения во время патрулирования в Сирии», – прокомментировал Соловьев видео в своем Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Владимир Соловьев (@vrsoloviev) В комментариях отметили, что русский язык «великий, могучий, в меру вежливый, но очень убедительный». «Перевода не надо, они все поняли», – написала ellazhuravl. «По-нашему!! Кратко и понятно», – добавила irisha_55555. 22 октября 2019 года президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские силы были введены в районы, граничащие с турецкой зоной безопасности. С 1 ноября российские и турецкие военные начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат. Президент Аргентины объяснил критику вакцины «Спутник V» в мире 29 декабря 2020, 09:45 Текст: Евгения Шестак

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», ставшая объектом критики среди оппонентов и СМИ, подвергается нападкам в ходе торговой и геополитической борьбы, заявил президент Аргентины Альберто Фернандес. Политик отметил, что производство вакцины от COVID-19 – это бизнес со сделками на миллионы долларов, поэтому «борьба, порой грязная, в ходе которой одни дискредитируют других», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TV Publica. «Кроме того, так как мир жаждет получить вакцины, ведется геополитический спор о том, кто ее предоставит. И мне кажется, именно это мы наблюдаем в случае с вакциной Центра имени Гамалеи, института, которой производит российскую вакцину», – заявил Фернандес. Ранее президент Аргентины заявил, что вакцинация российским препаратом «Спутник V» в Аргентине начнется 29 декабря, в понедельник завершится его доставка во все провинции. В четверг в Аргентину было доставлено 300 тыс. доз российской вакцины. Еще 5 млн должны прибыть в январе и 14 млн в феврале. Фернандес выражал благодарность президенту России Владимиру Путину и создателям вакцины против нового коронавируса «Спутник V» за ее поставку в южноамериканскую республику. Онищенко сказал, кто в России прививается от COVID-19 иностранными вакцинами 29 декабря 2020, 12:34

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

У России есть свои вакцины от коронавирусной инфекции, поэтому никакой необходимости завозить американские нет, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко, комментируя планы клиники в «Сколково» привезти в Россию иностранные вакцины от COVID-19. Клиника «Хадасса», расположенная в медицинском кластере «Сколково», планирует завести в Россию американские вакцины от коронавирусной инфекции Pfizer и Moderna, когда это будет доступно. Также там рассказали, что ведутся переговоры о проведении клинических испытаний иностранных препаратов на территории России. «Во-первых, у нас есть свои вакцины. Целых три. А во-вторых, иностранные тогда должны пройти соответствующую регистрацию в нашей стране, мы их должны испытать. Пока я особых успехов американских биотехнологов не вижу», – говорит Онищенко. Он отмечает, что не возражает, чтобы клиника в «Сколково» завезла в страну американскую вакцину. Более того, в России и в сезон гриппа представлены как отечественная, так и иностранная вакцины. При этом депутат подчеркивает, что если у кого-то появится желание за счет федерального бюджета закупать вакцины из-за границы, то он будет выступать против. «У нас есть свои вакцины. Они надежные и проверенные. В американских никакой необходимости нет. А для своих целей – пусть завозят, только ее нужно регистрировать. Ну и у нас есть снобы, которые любят иностранным прививаться – пусть, это их право», – заключил собеседник. В конце ноября первичный анализ результатов третьей фазы испытаний вакцины Pfizer и Moderna показал эффективность препарата в 94,1%. При этом в начале декабря во время испытаний в США было выявлено шесть случаев летального исхода. Россия ввела санкции против сотрудников немецкой разведки 29 декабря 2020, 13:43

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Россия расширила список граждан Германии, которым запрещен въезд на территорию страны, в ответ на санкции Евросоюза против россиян из-за «кибератаки» на Бундестаг, в причастности к которой в Европе подозревают якобы «российских хакеров», говорится в заявлении МИД России. «Москвой принято решение о расширении ответного списка граждан ФРГ, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Согласно дипломатическому принципу взаимности, новыми фигурантами российского стоп-листа избраны руководящие сотрудники немецких силовых и разведывательных структур, входящих в систему министерства обороны ФРГ. Ограничения введены в соответствии с Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ», – говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства. В МИДе отметили, что на протяжении длительного времени сюжет о «русском следе» во взломе компьютерных сетей германского Бундестага в 2015 году последовательно раскручивался официальным Берлином в рамках медийно-политической кампании. «Делалось это с целью создания предлога для введения по линии Европейского союза (ЕС) нового пакета односторонних санкций против России. Соответствующее решение было принято Советом ЕС 22 октября 2020 года в отношении двух российских физических и одного юридического лица», – напомнили в ведомстве. Министерство иностранных дел подчеркивает, что российская сторона неоднократно обращалась к немецким контрагентам с предложением провести на основе якобы имеющихся у них данных, указывающих на возможность вовлеченности в инцидент 2015 года граждан России, двусторонних экспертных консультаций для выявления источников злонамеренной киберактивности, однако власти ФРГ упорно игнорируют эти предложения. «Такой подход свидетельствует о том, что в Берлине на самом деле никогда не были заинтересованы в реальном расследовании так называемого дела о русских хакерах и вся ситуация изначально конструировалась как очередная провокация против нашей страны. (…) В случае продолжения властями ФРГ конфронтационной линии оставляем за собой право на применение дальнейших мер реагирования», – заключили в МИД России. Напомним, в санкционный список ЕС по делу о кибератаках внесены «85-й главный центр спецопераций ГРУ», а также Дмитрий Бадин и Игорь Костюков, которых ЕС называет сотрудниками центра. В начале мая немецкое издание Spiegel написало о якобы имевшей место российской хакерской атаке, в результате которой в 2015 году, как утверждалось, была скопирована переписка Меркель. Перед этим газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что генпрокуратура ФРГ объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в причастности к кибератаке на Бундестаг. Бадин также разыскивается ФБР США, американские следователи причисляют его к группе семи россиян, подозреваемых в кибервзломах, ФБР считает, что он является сотрудником российской военной разведки из ГРУ. Российская сторона неоднократно отвергала подозрения в причастности к хакерским нападениям – ни одно из силовых ведомств ФРГ никогда не предоставляло никаких доказательств в поддержку версии о якобы связях киберпреступников с Москвой, а официальные лица признавали отсутствие доказательств того. Посол России был вызван в МИД Германии в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг. Позже Берлин заявил, что возможные санкции в отношении Москвы по делу о хакерской атаке на Бундестаг предполагают ограничение въезда ответственных лиц на территорию Европейского союза. В июле 2020 года правительство Германии предложило странам-членам Евросоюза совместно ввести санкции против России за масштабную кибератаку на германский Бундестаг пять лет назад. Газета ВЗГЛЯД анализировала, зачем Германия раскручивает скандалы вокруг «русских ботов». Военный эксперт оценил видео с матерящимся российским спецназовцем в Сирии 29 декабря 2020, 15:50

Фото: instagram.com/vrsoloviev

Текст: Татьяна Косолапова

«Не следовало бойцу этого говорить, но я не думаю, что от этого что-то серьезное произойдет», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Павел Фельгенгауэр, комментируя видео с ругающимся матом на видео российским военным в Сирии. Журналист и телеведущий Владимир Соловьев в своем Instagram разместил короткий видеоролик, на котором российский солдат в Сирии обращается, выражаясь, как отмечает автор поста, на «великом и могучем», к снимающему его журналисту. «Не следовало бойцу этого говорить, но я не думаю, что от этого что-то серьезное произойдет», – говорит Фельгенгауэр. Тем не менее, отвечая на вопрос, насколько это соответствует эвфемизму «вежливые люди», который в 2014 году после событий «Крымской весны» начал использоваться применительно к российским военным, он ответил, что та операция была практически бескровной и там «можно было быть вежливым». В Сирии же, по словам собеседника, совсем другая ситуация – там военные находятся в постоянном психологическом стрессе, поскольку они знают, что в них могут выстрелить в любой момент. «Находясь в такой стрессовой ситуации, не только российские военные могут сказать такое журналистам. «Вежливые люди» просто были совсем в другой ситуации. Конечно, боец не должен был так отвечать. Хотя, по идее, с журналистами они вообще разговаривать не должны. В западных армиях это абсолютно соблюдается, хотя если подойти к западному военному, он вежливо ответит, что не уполномочен», – рассказывает эксперт. При этом, по словам Фельгенгауэра, российские военные больше склонны разговаривать с журналистами, причем включая зоны боевых действий, хотя этого делать, конечно, нельзя. Собеседник поясняет, что все комментарии должны давать пресс-службы, а бойцы и командиры «обязаны помалкивать». Причем такие правила действуют во всем мире, но нигде они полностью не работают. «Когда у российских бойцов увольнение, они должны вести себя достойно. Но когда находятся на службе, то они вообще не должны с гражданскими взаимодействовать. Тем более с журналистами», – подытожил Фельгенгауэр. В октябре 2019 года президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские силы были введены в районы, граничащие с турецкой зоной безопасности. С 1 ноября российские и турецкие военные начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Владимир Соловьев (@vrsoloviev) Решены вопросы финансирования «русского Хаббла», миссий на Луну и Венеру 29 декабря 2020, 07:41

Фото: Роскосмос ТВ/Youtube

Текст: Антон Антонов

Вопросы с финансированием основных космических научных проектов России (телескопа «Спектр-УФ», миссий на Луну и Венеру) решены за счет «восстановления бюджета», сообщил научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый. Вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что финансирование российской космической науки составит 14–15 млрд рублей в год. Зеленый отметил, что «все требования ученых удовлетворить невозможно». Он пояснил, что «эти 15 млрд рублей» – не «какие-то новые деньги», а средства, которые были секвестированы из Федеральной космической программы. По его словам, «это восстановление бюджета», без которого «вся научная программа поплыла бы далеко». «Теперь мы какие-то основные вещи решим: Луна, Венера, «Спектр-УФ», – сказал Зеленый, добавив, что «Спектр-УФ» – это «очень хороший эксперимент, «русский Хаббл». Как заверил научный руководитель Института космических исследований РАН, его «удастся запустить как планировали, в 2025 году», передает РИА «Новости». Напомним, в 2019 году стало известно, что Роскосмос планирует в три раза сократить финансирование по космическому телескопу «Спектр-УФ», а в 2020 году – еще в 10 раз. Запуск обсерватории «Спектр-УФ» был перенесен с 2024 года на 2025. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Бывший топ-менеджер «Интер РАО» Карина Цуркан получила 15 лет колонии за шпионаж 29 декабря 2020, 11:39

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Текст: Елизавета Булкина

Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии общего режима бывшего члена правления «Интер РАО» уроженку Молдавии Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже. «Суд приговорил: признать Цуркан виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ, назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в колонии общего режима», – передает решение суда РИА «Новости».



«Изъятые у Цуркан денежные средства в размере 656 млн рублей обратить в доход государства», – постановил судья. Копия личного дела останется в материалах дела, а ноутбук передадут ФСБ. Прокурор запрашивал для обвиняемой 18 лет колонии общего режима, защита же настаивала на оправдании.



Экс-член правления «Интер РАО» была арестована в июне 2018 года. Ее обвиняют в том, что в 2004 году она стала агентом молдавской спецслужбы. Сообщалось, что в апреле 2015 года Цуркан получила электронную версию «проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества». В конце сентября того же года она якобы передала документ спецслужбе Молдавии. Дело маркировано грифом «совершенно секретно». По данным источников в энергоотрасли, Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым в 2014-2015 годах. СМИ сообщали, что ФСБ подозревает женщину в передаче Румынии, члену НАТО, сведений именно по этой теме. Другая версия – передача информации о проекте строительства в Турции АЭС «Аккую». Эксперт: Запугивание России санкциями против «Северного потока – 2» не имеет смысла 29 декабря 2020, 12:12

Фото: Bernd Wüstneck/Global Look Press

Текст: Ирина Яровая

«Для нас главная цель – достроить газопровод, и она будет достигнута. Запугивание России расширением санкций не имеет смысла», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Так он прокомментировал завершение строительства участка газопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Германии на фоне принятого Конгрессом США нового пакета санкций в отношении данного проекта. «На достроенный участок газопровода в исключительной экономической зоне Германии не распространялись санкции США, так как трубы укладывались на мелководье, а ограничения касаются только глубоководных участков. Все самое интересное нас ожидает впереди, когда начнется укладка труб по двум параллельным веткам газопровода в исключительной экономической зоне Дании, которая как раз является глубоководной», – рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. При этом Юшков отметил, что в новом оборонном бюджете США на 2021 год не предусмотрено введение никаких принципиально новых санкций. «В аналогичном документе на 2020 год эти санкции были описаны в общих словах, сейчас же их конкретизировали: теперь существует не просто запрет на строительство «Северного потока – 2», но и четкое ограничение на укладку труб и модернизацию судов-трубоукладчиков», – объяснил собеседник. Он также подчеркнул, что подобные санкции представляют реальную угрозу не для российских, а для международных компаний, которые рискуют попасть в черный список и лишиться мировых рынков. «Над проектом «Северный поток – 2» уже давно работают только российские компании, для которых главная цель – достроить газопровод. Что будет дальше – второстепенный вопрос, поэтому запугивание России невозможностью модернизировать суда после окончания строительства не имеет смысла», – пояснил Юшков. При этом эксперт отметил, что потенциальные риски представляет аспект страхования судов-трубоукладчиков: пока непонятно, аннулируется ли страховка при попадании в черный список или ее будет невозможно продлить в следующий период. Собеседник предположил, что гораздо больше проблем принесут проекту новые санкции, которые в данный момент рассматриваются в Вашингтоне. «Около трех законопроектов, которые относятся не только к стадии строительства, но и к стадии ввода в эксплуатацию и самой эксплуатации, могут действительно негативно повлиять на проект. Так как за обслуживание «Северного потока – 2» отвечает не только Россия, но и европейские регуляторы, Европа сейчас активно лоббирует свои интересы в США, и итоговый текст законопроекта еще может быть существенно изменен», – заключил он. Ранее агентство DPA со ссылкой на компанию Nord Stream 2 AG сообщило, что работы по строительству 2,6 км трубопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Германии завершены. Строительство газопровода в Германии возобновилось 11 декабря, работы по укладке трубы вела баржа «Фортуна». 15 января ожидается укладка труб по двум параллельным веткам газопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Дании, сообщает Датское морское управление. Наряду с «Фортуной» в работах будут участвовать строительные суда «Балтийский исследователь» и «Мурман», а также другие суда снабжения, передает РИА «Новости». В Кремле отмечали, что завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» будет лучшим ответом на действия США против реализации проекта. Напомним, в понедельник действующий президент США Дональд Трамп подписал проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, который ранее был им заблокирован. Среди прочего, проект предусматривает расширение санкций в отношении российского газопровода «Северный поток – 2». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Глава ДНР назвал условие для переговоров с Зеленским 29 декабря 2020, 16:41

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

Переговоры Донецкой народной республики (ДНР) с президентом Украины Владимиром Зеленским возможны только при условии выполнения Минских соглашений, заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Никаких переговоров не было, и я считаю, что они были бы преждевременными. С учетом того, что у нас сейчас единственная площадка, на которой нужно вести переговоры, – это Минская площадка. Там должна быть подготовлена почва. После этого, наверное, возможен какой-то диалог. Сейчас это является излишним», – сказал Пушилин RT. Как отметил глава ДНР, Киев за шесть лет принял около 60 нормативно-правовых актов, противоречащих Минским соглашениям и нормам международного права. «Они стараются идти по тому пути, чтобы Донбасс не питал никаких иллюзий по поводу жизни в каком-то едином политическом пространстве», – сказал он. Пушилин заявил, что отсутствие политических действий со стороны Украины приводят к гибели военнослужащих ДНР в результате нарушений дополнительных мер по контролю за перемирием в Донбассе. По его словам, с 27 июля ДНР потеряла семь солдат. Он также отметил, что Украина нарушает режим прекращения огня каждый день, хоть уже и не с прежней интенсивностью. «Ситуация будет усугубляться без политических шагов. А их нет – Украина по-прежнему пытается нивелировать прямой диалог между реальными сторонами конфликта, втягивая Россию», – подчеркнул Пушилин. Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Позже, после срыва в сентябре совместной инспекции позиций украинских силовиков в районе поселка Шумы, ЛНР и ДНР обвинили Киев в сознательном выходе из договоренностей о дополнительных мерах по перемирию и заявили о резкой эскалации конфликта в Донбассе. Чубайс рассказал о просьбе к Путину перед уходом с поста главы Роснано 29 декабря 2020, 15:02

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Спецпредставитель президента по целям устойчивого развития Анатолий Чубайс рассказал телеканалу RTVI, что перед своим уходом с поста главы Роснано обсудил с президентом России Владимиром Путиным свой отказ от должности госслужащего. «У меня был разговор с Владимиром Владимировичем, хотя все средства массовой информации отплясали на том, что «он не встретился с Чубайсом» и что «президент не назвал его имени». А почему он должен был назвать мое имя, если он с другим человеком (Путин говорил по видеосвязи с новым главой Роснано Куликовым – прим. ВЗГЛЯД)?» – передает слова Чубайса РИА «Новости». Он рассказал, что Путин сам предложил ему стать спецпредставителем президента по достижению целей устойчивого развития. Чубайс отметил, что согласился, но с условием, что формально не будет государственным служащим. «В принципе, как правило, спецпредставитель – это помощник. Но в моем случае этого не произошло. И я этому рад. Именно об этом я просил президента, да. И моя просьба была услышана. (...) Мигалка, ксива, кабинет, секретарша – главный дежурный набор. Нет, мигалки не будет точно. Я не являюсь госслужащим, сотрудником администрации президента», – добавил экс-глава Роснано. Напомним, президент России предложил первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии и бывшему топ-менеджеру Ростеха Сергею Куликову возглавить Роснано. Правительство утвердило директиву для избрания Куликова главой Роснано на пять лет вместо Чубайса. Сам Чубайс сообщил, что 3 декабря – его последний день работы в компании. Экс-охранник избил главу московской клиники и похитил его Porsche 29 декабря 2020, 11:30 Текст: Евгения Шестак

Бывший охранник столичной реабилитационной клиники IMC Addiction избил основателя медучреждения и похитил у него Porsche стоимостью 9 млн рублей, сообщил источник в правоохранительных органах. «Глава реабилитационной клиники IMC Addiction заявил в полицию, что днем 28 декабря на улице рядом с медцентром на Комсомольском проспекте к нему подошел бывший охранник учреждения вместе со своим знакомым. Охранника в минувшем году уволили за применение насилия к одному из сотрудников», – рассказал источник АГН «Москва». По его словам, экс-охранник предложил главе клиники сесть к нему в Rolls-Royce и поговорить, на что тот согласился, после этого они поехали во двор жилого дома и злоумышленник стал избивать потерпевшего. «Мужчина испугался за жену с детьми и спросил, что тот хочет взамен. В итоге злоумышленник забрал ключи, а также договор купли-продажи его Porsche Panamera», – рассказал собеседник агентства. Отмечается, что инцидент произошел в октябре 2020 года. В ноябре основателю клиники позвонил брат нападавшего и настойчиво просил о встрече, поскольку они не смогли переоформить автомобиль на себя. Глава медучреждения воспользовался наложенным на машину штрафом, поехал в ГИБДД и написал заявление по утере документов на машину. Сумма ущерба оценивается в 9 млн рублей, в настоящее время автомобиль так и не вернули. По факту случившегося проводится проверка в соответствии со ст. 144-145 УПК РФ. Ранее 16-летнего подростка задержали по подозрению в угоне восьми иномарок и кражах из автомобилей в Приморье. США помогли ФСБ перехватить 330 кг кокаина 29 декабря 2020, 10:14 ФСБ России и Минюст США провели масштабную операцию по пресечению контрабанды кокаина из Южной Америки в Европу. «ФСБ совместно с управлением по борьбе с наркотиками министерства юстиции США проведена многоэтапная международная спецоперация по пресечению противоправной деятельности транснационального преступного сообщества, специализирующегося на контрабанде кокаина из Южной Америки на территорию РФ и в другие европейские государства», – передает РИА «Новости» сообщение ФСБ. Отмечается, что в мае в рамках первой совместной операции в Санкт-Петербурге был задержан наркокурьер, у которого изъяли килограмм кокаина. Кроме того, силовики установили активных членов организованной преступной группы. «В июне 2020 года при покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере на территории Москвы с поличным задержаны участники и один из организаторов наркоОПГ, из незаконного оборота изъято 34 килограмма кокаина», – поясняется в сообщении. «На заключительном этапе операции, несмотря на применение наркодельцами повышенных мер конспирации и различных ухищрений, в ноябре 2020 года на территории Московской области выявлен тайник, в ходе осмотра которого обнаружено не менее 295 килограммов названного наркотика», – сообщили в ФСБ. Всего в результате совместной операции из незаконного оборота изъято не менее 330 килограммов кокаина, пресечена противоправная деятельность участников трансграничной наркогруппировки, в отношении которых возбуждены уголовные дела и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. «Сумма дохода наркопреступников за незаконный сбыт изъятого наркотика могла составить 1 млрд рублей», – добавляется в сообщении. Напомним, в ноябре сообщалось, что ФСБ пресекла работу нарколаборатории во Владимирской области. Депутат бундестага сказал, кто станет канцлером Германии после Меркель 29 декабря 2020, 14:30

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Наталья Макарова,

Ирина Яровая

«Следующим канцлером Германии станет тот, кого поддержит Америка», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат бундестага Вальдемар Гердт. Такой прогноз он дал относительно назначения нового канцлера Германии в 2021 году, выборов в бундестаг и нового расклада политических сил страны в целом. «Вопрос проведения выборов в сентябре 2021 года очень спорный – эту дату могут отодвинуть из-за обстановки с коронавирусом. Даже если выборы состоятся, не исключено, что Ангела Меркель останется на посту канцлера как лидер, который якобы сильно помог стране во время пандемии», – сказал депутат бундестага Вальдемар Гердт. При этом Гердт отметил, что положительно оценивают действия Меркель в период пандемии только СМИ. «Население же начинает возмущаться все активнее, понимая неадекватность и неразумность принимаемых мер. Однако до тех пор, пока СМИ в унисон поют о том, что она спасительница нации, действующий канцлер и вся правящая партия смогут делать, что захотят», – констатировал он. Говоря о предстоящих выборах в бундестаг и возможном уходе Ангелы Меркель с поста канцлера, собеседник упомянул и других кандидатов на это кресло, среди которых «преемница» Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. «Крамп-Карренбауэр вообще не обладает какими-либо яркими качествами, о ней почти ничего неизвестно. Она лишь результат тех хитрых комбинаций, которые проделывала Меркель в течение своей политической карьеры, отстраняя от себя действительно харизматичных людей и приближая безликие фигуры. Поэтому на сегодняшний день мы не видим никого, кто смог бы взять управление страной в такой сложный период», – объяснил Гердт. В то же время Зёдер, в отличие от Крамп-Карренбауэр, более самостоятельная личность и имеет достаточную поддержку. При этом собеседник с сожалением добавил, что на самом деле канцлером станет тот, кого поддержат США. «Пока непонятно, кто это будет, ведь и в самой Америке сейчас очень нестабильная ситуация. Если вдруг у власти останется Трамп, то у нас победит кандидат, который в своей программе поставит суверенитет Германии на первое место. Если же придет Байден, то канцлером станет тот, кто выступит за полную дружбу с Америкой, что значит абсолютное подчинение ей», – предположил он. «Вопрос дальнейших отношений с Россией также не зависит от Германии. Под давлением США немцы отказываются от российского газа, который нужен нашей стране как воздух. Это говорит о полной зависимости от США, от всего американского истеблишмента. Думаю, что при Байдене стоит ждать нового витка эскалации российско-германских отношений, ведь ему чужды какие-либо моральные человеческие принципы», – заключил Гердт. Напомним, издание Deutsche Welle спрогнозировало, что наступающий 2021 год пройдет в Германии под знаком борьбы с пандемией коронавируса, массовой вакцинации населения, экономического роста после сильного падения ВВП и семи избирательных кампаний, способных заметно изменить расклад политических сил в стране. Шесть голосований состоятся на земельном уровне, седьмое будет общефедеральным: в сентябре предстоят выборы в бундестаг. Один из их результатов известен уже сейчас: Германия получит нового канцлера, поскольку Ангела Меркель после 16 лет во главе правительства покинет свой пост. С точки зрения популярности ведущих немецких партий главный итог 2020 года состоит в существенном росте (приблизительно на 10 процентных пунктов, до 35-37%) рейтинга блока консервативных партий ХДС/ХСС. Это связано с работой в условиях пандемии как федерального правительства (канцлера Ангелы Меркель и нескольких министров от ХДС, включая министра здравоохранения Йенса Шпана), так и региональных и местных политиков от этого блока. В том числе премьер-министра Баварии и лидера ХСС Маркуса Зёдера, популярность которого, как антикризисного менеджера, заметно выросла в национальном масштабе. В случае победы на выборах в бундестаг, как отмечает издание, консервативному блоку понадобится коалиционный партнер. На данный момент самым вероятным вариантом выглядит формирование так называемой черно-зеленой коалиции с партией «Союз 90»/«зеленые», стабильно занимающей с 18-20 процентами вторую строчку в списке самых популярных немецких партий. Ранее Ангела Меркель рассказала, что мечтает совершить поездку по Транссибирской магистрали и путешествие по Скалистым горам в Северной Америке. Клиника в «Сколково» решила привезти в Россию иностранные вакцины от COVID-19 29 декабря 2020, 11:11 Текст: Елизавета Булкина

Клиника «Хадасса», которая находится в медицинском кластере «Сколково», намерена привезти в Россию вакцины Pfizer и Moderna, когда появится такая возможность, рассказал владелец медучреждения ГК «Медскан» Евгений Туголуков. «Да, почему нет. В какой-то момент, когда это будет доступно, потому что в мире тоже большой дефицит. Нельзя пойти в магазин и купить», – ответил он на вопрос Forbes о планах «Хадасса Москва» привезти в страну иностранные вакцины. «Пока нет информации о результатах переговоров, но команда «Хадассы» прикладывает все усилия, чтобы обеспечить эту возможность нашим пациентам», – добавили в пресс-службе компании. По словам Туголукова, институт «Хадасса Москва» ведет переговоры с американской компанией по исследованию нескольких вакцин от коронавируса о проведении клинических испытаний иностранных вакцин в России. «Сначала Минздрав должен утвердить само исследование на территории России, затем – участия в ней «Хадассы», только после этого смогут начаться исследования», – пояснили в компании. Если все регистрации пройдут по плану, то испытания можно будет начать уже в конце февраля. Напомним, первичный анализ результатов третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса от американских биотехнологических компаний Moderna и Pfizer показал эффективность препарата в 94,1%, при тяжелой форме заболевания – в 100%. Между тем в начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек. Путин решил вакцинироваться от COVID-19 29 декабря 2020, 12:34

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин принял решение вакцинироваться от коронавируса, глава государства сам решит, в какой форме и когда сообщить о том, что он привился, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Да, действительно, сам президент сказал, что он принял решение вакцинироваться. Для этого было необходимо завершение всех испытательных формальностей для определенной возрастной категории. Они были завершены, собственно, на текущей неделе. Далее просто будем ждать решения президента, который сам сообщит в той форме, в которой он хочет, и в то время, в которое он посчитает целесообразным», – передает слова Пескова РИА «Новости». Он добавил, что пока неизвестно, в какой форме это будет происходить. Путин, отвечая в ходе большой пресс-конференции на вопрос о прививке от коронавируса, заявил, что сделает ее, как только это станет возможным. Ранее Минздрав одобрил вакцину от коронавируса «Спутник V» для вакцинации людей старше 60 лет.