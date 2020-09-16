Почему Трамп отказался от убийства Асада

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16 сентября, среда  |  Последнее обновление — 11:22  |  vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Арктический щит России и Китая стал новым страхом Америки

Китайцы всерьез намерены поучаствовать в освоении российской Арктики Wu Yue/Global Look Press
Американские эксперты бьют тревогу – США рискуют столкнуться в Арктике с «кошмаром» в виде союза России и Китая. Заокеанских аналитиков пугают не только экономические последствия, но и прямая военная угроза, которой могут стать противоракетные системы и флоты двух главных оппонентов Вашингтона. Действительно ли военное сотрудничество Москвы и Пекина на Севере угрожает Америке? Подробности...
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Креативность превращается в новую индустрию

Вещи, которые раньше воспринимались как баловство, неожиданно предстают как большой бизнес Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
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Почему Трамп отказался от убийства Асада

Новое откровение Трампа подтверждает тезис о бандитской внешней политике США Алексей Дружинин/ТАСС<br>REUTERS/Jonathan Ernst
Дональд Трамп заявил, что у него был «шанс» убить Башара Асада, но он не воспользовался им из-за сопротивления тогдашнего министра обороны Джеймса Мэттиса. Это признание Трампа противоречит его же высказываниям в 2018 году, когда он утверждал, что планы устранения Асада даже не обсуждались. Но что в действительности могло заставить президента США отказаться от убийства своего сирийского коллеги? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Германию подняла с колен христианская демократия

Антон Любич, экономист
Сегодняшняя Германия построена именно христианскими демократами. От восстановления германской государственности в 1949 году и по сегодняшний день они правят там 51 год из 71. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Как примирить советских и антисоветских русских

Владимир Можегов, публицист
Едва ли есть на свете два более непримиримых типа сознания, чем советский русский и русский антисоветский. Иногда кажется, что слеплены они из двух разных биологических материалов и найти согласие между ними невозможно. Подробности...
Обсуждение: 94 комментария

Культура, зацикленная на сексе – антисексуальна

Сергей Худиев, публицист, богослов
Обилие «секса» при отсутствии любви приводит к пресыщению и неспособности реагировать на обычные стимулы – и люди пускаются в причудливые извращения на грани прямого криминала. Это папа Римский назвал «божественным удовольствием»? Подробности...
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    Почему Трамп отказался от убийства Асада

    Новое откровение Трампа подтверждает тезис о бандитской внешней политике США    16 сентября 2020, 10:58
    Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
    REUTERS/Jonathan Ernst
    Текст: Андрей Резчиков,
    Артур Приймак

    Дональд Трамп заявил, что у него был «шанс» убить Башара Асада, но он не воспользовался им из-за сопротивления тогдашнего министра обороны Джеймса Мэттиса. Это признание Трампа противоречит его же высказываниям в 2018 году, когда он утверждал, что планы устранения Асада даже не обсуждались. Но что в действительности могло заставить президента США отказаться от убийства своего сирийского коллеги?

    Президент США Дональд Трамп рассматривал в 2017 году возможность убийства президента Сирии Башара Асада, однако от этого плана его отговорил тогдашний шеф Пентагона Джеймс Мэттис. «Я считал его (Асада – прим. ВЗГЛЯД), конечно, нехорошим человеком. Я думал о том, чтобы попытаться устранить его, если бы мне этого захотелось, но Мэттис был против этого. Мэттис был против большей части подобных вещей», – заявил Трамп в интервью телеканалу Foxnews.

    Президент США признался, что не сожалеет о решении отказаться от физического устранения сирийского лидера. «У меня все было готово. Мэттис не хотел этого делать. Мэттис был сильно переоцененным генералом», – подчеркнул американский лидер.

    Журналисты также спросили Трампа об отрывке из книги репортера Washington Post Боба Вудворда «Страх», опубликованной в 2018 году. Из нее следует, что президент якобы позвонил Мэттису и сказал, что хочет убить Асада после того, как сирийский диктатор «нанес химическую атаку на мирных жителей в 2017 году». «Давай убьем его! Пойдем. Давай убьем их, черт возьми», – сказал Трамп, по словам Вудворда.

    Если сначала Мэттис пообещал выполнить просьбу президента, то позже он сказал своему помощнику, что «мы будем гораздо более взвешенными». В итоге подчиненные главы минобороны разработали план ракетного авиаудара по целям, который позже одобрил сам Трамп.

    Напомним, в апреле 2017 года сирийские оппозиционеры заявили о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Они возложили вину за атаку на правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. По информации Минобороны России, сирийские ВВС нанесли удар в Хан-Шейхуне по арсеналу террористов с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

    В ответ США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в Идлибе.

    Добавим, что новое признание Трампа по поводу Асада противоречит его прошлым заявлениям из репортажей Вудворда. В 2018 году Трамп заявил, что убийство «даже не обсуждалось». «Я где-то слышал, где говорится об убийстве президента Асада Соединенными Штатами. Это полная выдумка, – говорил Трамп в сентябре 2018 года. – Нет, об этом даже не думали, не думали и не должны были писать в книге».

    По мнению президента Института Ближнего Востока Евгения Сатановского, на решение Трампа отказаться от убийства Асада повлияло не мнение Мэттиса, а роль России в Сирии.

    «Если бы не Россия – сегодня не было бы никакой Сирии и никакого Асада», – сказал Сатановский газете ВЗГЛЯД.

    «Вопрос о том, грохнут ли американцы Асада, не является вопросом, который будет решать Трамп. Почему? Потому что в ту секунду, когда Путин принял решение об отправке российских войск в Сирию, Асад оказался в абсолютной безопасности вне зависимости от идей президента США», – добавил востоковед.

    Политолог подчеркнул, что у России есть структуры, которые обеспечивают отсутствие «хулиганства» со стороны американского лидера. «Хотя Трамп ведет себя честно. Он говорит: «Я бандит, и я сейчас вам объясняю, почему я бандит». Но президент США хороший человек. Он как та собака, которая лает, но не кусает. Всех обещает задолбать, но ни на кого не напал: ни на Венесуэлу, ни на Иран, ни на Северную Корею», – пояснил Сатановский. 

    При этом убийство иранского генерала Касема Сулеймани по распоряжению Трампа эксперт назвал «мелочью». «Это стандартный стиль Трампа. Соединенные Штаты ведут себя как Советский Союз в наиболее агрессивный период своего существования. Иначе они не умеют», – убежден Сатановский.

    В свою очередь политолог-американист Дмитрий Дробницкий напомнил, что США ни разу не воспользовались многочисленными шансами устранить сирийского лидера. Политолог согласен, что возросшее с 2015 года военное присутствие России в Сирии было важным фактором гарантии безопасности Асада. «В Штатах понимают: им не удастся превратить Сирию в хаос, потому что на их пути стоит Россия. Получится бесполезная трата военных ресурсов, которая еще вдобавок обернется катастрофой на всем Ближнем Востоке», – сказал Дробницкий газете ВЗГЛЯД. Политолог также считает, что

    возможное устранение Асада не изменило бы ситуацию в стране, потому что на его место «пришел бы более жесткий проиранский лидер».

    «И я не уверен, что устранение Асада привело бы к росту влияния Турции в Сирии. Асад выгоден туркам, так как у Анкары и Дамаска есть общий интерес – курдский фактор. До «арабской весны» Турция, Сирия и Иран были тесными союзниками по решению курдского вопроса, и после 2010–2011 годов курдская проблема возросла еще больше», – напомнил собеседник.

    По прогнозу эксперта, присутствие США в Сирии постепенно начнет снижаться. «Сирия могла бы последовать за Ливией, если бы госсекретарем США был не Майк Помпео, а Хиллари Клинтон. Возможно, Трамп выкинул план убийства Асада в мусор, потому что это был проект его политических врагов – демократов», – предположил Дробницкий.

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