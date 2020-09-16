Почему Трамп отказался от убийства Асада

Дональд Трамп заявил, что у него был «шанс» убить Башара Асада, но он не воспользовался им из-за сопротивления тогдашнего министра обороны Джеймса Мэттиса. Это признание Трампа противоречит его же высказываниям в 2018 году, когда он утверждал, что планы устранения Асада даже не обсуждались. Но что в действительности могло заставить президента США отказаться от убийства своего сирийского коллеги?

Президент США Дональд Трамп рассматривал в 2017 году возможность убийства президента Сирии Башара Асада, однако от этого плана его отговорил тогдашний шеф Пентагона Джеймс Мэттис. «Я считал его (Асада – прим. ВЗГЛЯД), конечно, нехорошим человеком. Я думал о том, чтобы попытаться устранить его, если бы мне этого захотелось, но Мэттис был против этого. Мэттис был против большей части подобных вещей», – заявил Трамп в интервью телеканалу Foxnews.

Президент США признался, что не сожалеет о решении отказаться от физического устранения сирийского лидера. «У меня все было готово. Мэттис не хотел этого делать. Мэттис был сильно переоцененным генералом», – подчеркнул американский лидер.

Журналисты также спросили Трампа об отрывке из книги репортера Washington Post Боба Вудворда «Страх», опубликованной в 2018 году. Из нее следует, что президент якобы позвонил Мэттису и сказал, что хочет убить Асада после того, как сирийский диктатор «нанес химическую атаку на мирных жителей в 2017 году». «Давай убьем его! Пойдем. Давай убьем их, черт возьми», – сказал Трамп, по словам Вудворда.

Если сначала Мэттис пообещал выполнить просьбу президента, то позже он сказал своему помощнику, что «мы будем гораздо более взвешенными». В итоге подчиненные главы минобороны разработали план ракетного авиаудара по целям, который позже одобрил сам Трамп.

Напомним, в апреле 2017 года сирийские оппозиционеры заявили о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Они возложили вину за атаку на правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. По информации Минобороны России, сирийские ВВС нанесли удар в Хан-Шейхуне по арсеналу террористов с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

В ответ США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в Идлибе.

На эту тему

Добавим, что новое признание Трампа по поводу Асада противоречит его прошлым заявлениям из репортажей Вудворда. В 2018 году Трамп заявил, что убийство «даже не обсуждалось». «Я где-то слышал, где говорится об убийстве президента Асада Соединенными Штатами. Это полная выдумка, – говорил Трамп в сентябре 2018 года. – Нет, об этом даже не думали, не думали и не должны были писать в книге».

По мнению президента Института Ближнего Востока Евгения Сатановского, на решение Трампа отказаться от убийства Асада повлияло не мнение Мэттиса, а роль России в Сирии.

«Если бы не Россия – сегодня не было бы никакой Сирии и никакого Асада», – сказал Сатановский газете ВЗГЛЯД.

«Вопрос о том, грохнут ли американцы Асада, не является вопросом, который будет решать Трамп. Почему? Потому что в ту секунду, когда Путин принял решение об отправке российских войск в Сирию, Асад оказался в абсолютной безопасности вне зависимости от идей президента США», – добавил востоковед.

Политолог подчеркнул, что у России есть структуры, которые обеспечивают отсутствие «хулиганства» со стороны американского лидера. «Хотя Трамп ведет себя честно. Он говорит: «Я бандит, и я сейчас вам объясняю, почему я бандит». Но президент США хороший человек. Он как та собака, которая лает, но не кусает. Всех обещает задолбать, но ни на кого не напал: ни на Венесуэлу, ни на Иран, ни на Северную Корею», – пояснил Сатановский.

При этом убийство иранского генерала Касема Сулеймани по распоряжению Трампа эксперт назвал «мелочью». «Это стандартный стиль Трампа. Соединенные Штаты ведут себя как Советский Союз в наиболее агрессивный период своего существования. Иначе они не умеют», – убежден Сатановский.

В свою очередь политолог-американист Дмитрий Дробницкий напомнил, что США ни разу не воспользовались многочисленными шансами устранить сирийского лидера. Политолог согласен, что возросшее с 2015 года военное присутствие России в Сирии было важным фактором гарантии безопасности Асада. «В Штатах понимают: им не удастся превратить Сирию в хаос, потому что на их пути стоит Россия. Получится бесполезная трата военных ресурсов, которая еще вдобавок обернется катастрофой на всем Ближнем Востоке», – сказал Дробницкий газете ВЗГЛЯД. Политолог также считает, что

возможное устранение Асада не изменило бы ситуацию в стране, потому что на его место «пришел бы более жесткий проиранский лидер».

«И я не уверен, что устранение Асада привело бы к росту влияния Турции в Сирии. Асад выгоден туркам, так как у Анкары и Дамаска есть общий интерес – курдский фактор. До «арабской весны» Турция, Сирия и Иран были тесными союзниками по решению курдского вопроса, и после 2010–2011 годов курдская проблема возросла еще больше», – напомнил собеседник.

По прогнозу эксперта, присутствие США в Сирии постепенно начнет снижаться. «Сирия могла бы последовать за Ливией, если бы госсекретарем США был не Майк Помпео, а Хиллари Клинтон. Возможно, Трамп выкинул план убийства Асада в мусор, потому что это был проект его политических врагов – демократов», – предположил Дробницкий.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД