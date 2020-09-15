Трамп признался в готовности ликвидировать Асада

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признал, что рассматривал вариант с устранением президента Сирии Башара Асада, но его отговорил глава американского минобороны Джеймс Мэттис.

«Я считал его, конечно, нехорошим человеком. Я думал о том, чтобы попытаться устранить его, если бы мне этого захотелось, но Мэттис был против этого. Мэттис был против большей части подобных вещей», – передает РИА «Новости» слова Трампа со ссылкой на телеканала Fox News.

По его словам, он не сожалеет, что не принял решение об устранении Асада.

«Я мог жить и так, и так», – добавил глава США.

Ранее сообщалось, что бывший министр обороны США Джеймс Мэттис жаловался на плохую физическую подготовку военнослужащих сухопутных сил США в сравнении с другими странами. Мэттис уделял большое внимание физической готовности военнослужащих, в связи с чем поставил перед бывшим тогда начальником штаба армии Марком Милли задачу изменить методики отбора в ряды сухопутных сил.