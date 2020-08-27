Российский патруль в Сирии поучил американцев уважению

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27 августа, четверг  |  Последнее обновление — 14:24  |  vz.ru
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Экологический налог втягивает Европу в торговую войну

Европа готовит сильный удар по российским углеводородам Максим Богодвид/РИА Новости
Европа готова ввести новый углеродный налог, от которого пострадают поставщики нефти, газа и стального проката. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал эту меру «скрытым протекционизмом», ведь нововведение может поставить экспортеров в абсолютно неравные условия. Ущерб от налога оценивается в десятки миллиардов долларов ежегодно. Введение ответных мер означает по сути начало торговой войны. Подробности...
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Политические стартапы хотят говорить с избирателем на новом языке

<a href="https://riafan.ru/">riafan.ru</a>/Наталья Макеева
Новые политические партии России пытаются искать эффективные способы коммуникации с населением. И для этого они используют не только современные платформы и идеи, но и новый политический язык, не характерный для ветеранов российской политики. К такому выводу пришли политологи, социологи и сами лидеры новых партий в ходе круглого стола, посвященного политическим стартапам.  Подробности...
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Коронавирус наносит двойной удар

«Я опять здесь, в инфекционной больнице. Опять COVID-19. Во второй раз заболел», – рассказал глава республики Телеканал «360°»/Youtube
Всемирная организация здравоохранения признала: увы, повторное заражение коронавирусом все-таки возможно. Чуть ранее диагноз COVID-19 был вторично поставлен высокопоставленному российскому чиновнику - главе Тывы. Прежде ученые говорили о стопроцентной гарантии получения иммунитета переболевшими. Новые данные открывают перед человечеством две перспективы, одна из которых безрадостна. Подробности...
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Российский патруль в Сирии поучил американцев уважению

Военные США спровоцировали ДТП в Сирии rusvesna. su1945/Youtube
В Сирии произошел инцидент с участием российских и американских военных. Автомобили военной полиции ВС РФ сорвали попытку американских броневиков блокировать движение патруля. При этом несколько военнослужащих США получили травмы, что дало повод Вашингтону выступить с обвинениями в адрес Москвы. Действительно ли была необходима столь жесткая реакция со стороны российских военных? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Если бы Зеленский был Трампом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Владимир Зеленский предлагает создать международную переговорную площадку, на которой будет обсуждаться статус Крыма. В России предложение номинального главы Украины высмеяли – а зря. Подробности...
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Абсурдный мир советской власти глазами маленького человека

Алексей Алешковский, сценарист
Метафизика советской власти непостижима без погружения в быт, о который разбилась даже любовная лодка ее главного поэта. Советская власть – «Титаник» и айсберг одновременно; энтелехия революции, которая убивает своих детей как Тарас Бульба – тем, чем она их породила. Подробности...
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Радиоэфир без боя сдан китайцам

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Все это похоже на инопланетное нашествие – эти местные дикторы, которые фигачат на родном языке китайскую пропаганду. Я таких станций по Европе насчитал штук пятнадцать. С тоской пытался найти хоть одну русскоязычную. Нашел. И она тоже оказалась китайской. Подробности...
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Большое интервью Путина телеканалу «Россия 24»

США повесят на Китай геноцид

Причерноморье в огне

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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    Российский патруль в Сирии поучил американцев уважению

    Военные США спровоцировали ДТП в Сирии    27 августа 2020, 14:08
    Фото: rusvesna. su1945/Youtube
    Текст: Иван Абакумов

    В Сирии произошел инцидент с участием российских и американских военных. Автомобили военной полиции ВС РФ сорвали попытку американских броневиков блокировать движение патруля. При этом несколько военнослужащих США получили травмы, что дало повод Вашингтону выступить с обвинениями в адрес Москвы. Действительно ли была необходима столь жесткая реакция со стороны российских военных?

    Накануне стало известно, что на северо-востоке Сирии военнослужащие США получили незначительные ранения в результате непреднамеренного столкновения с российским патрулем. Кроме того, в Сети появилось видео, где «сошлись» International MaxxPro ВС США, российские БТР, «Тигр», «Тайфун-К» и «Урал».

    «Хотя такие взаимодействия между американскими и российскими войсками не редкость, этот инцидент отражает возможность эскалации напряженности и риски, связанные с действиями войск из обеих стран в непосредственной близости друг от друга на севере Сирии», – отмечает по этому поводу Reuters.

    Позже глава пресс-службы Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Эллиот заявил, что российские военные якобы спровоцировали ДТП в Сирии. По его словам, во избежание конфликта американский автомобиль покинул место ДТП. Он также подчеркнул, что «действия, подобные этим, являются нарушением протоколов деконфликтинга», утвержденных Россией и США в 2019 году.

    В Минобороны РФ отвергли подобные обвинения и сообщили, что заранее предупредили США о прохождении российской колонны. «Несмотря на это, в нарушение имеющихся договоренностей военнослужащие США осуществили попытку блокирования российского патруля. В ответ военной полицией ВС РФ были предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи», – добавили в оборонном ведомстве.

    Дорожные инциденты между российскими и американскими военными уже случались. В начале года в Сети появилась видеозапись дорожного инцидента между российскими и американскими военными в Сирии. Также было опубликовано видео из сирийской провинции Хасеке, где, как сообщают авторы ролика, подразделения вооруженных сил США заблокировали путь российскому военному конвою в направлении населенного пункта Амуда. Кроме того, американцы не пропустили российского генерала в Манбидж.

    Как отмечают эксперты, все вышеперечисленные инциденты, спровоцированные американцами, противоречат не только международному праву, но и публично декларируемым намерениям президента Дональда Трампа сократить присутствие ВС США на Ближнем Востоке.

    «Сирийское правительство не раз говорило о том, что американцам в этой стране делать нечего. Но они все равно лезут и мешают нам налаживать мирные процессы», – сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

    Он также отметил, что в ходе инцидента на северо-востоке Сирии «российские военные не блокировали военных США, как те выразились, а деблокировали трассу и маршрут, по которому двигались американцы». «Их просто поучили уму-разуму, чтобы они не мешали движению наших патрулей», – подчеркнул Леонков.

    Собеседник пояснил, что движение по маршрутам в Сирии заранее согласовывается между всеми заинтересованными сторонами, потому что любое изменение или отклонение от маршрута может привести к инцидентам. Поэтому российские военные поступили в строгом соответствии с полученными инструкциями, в то время как американцы занимаются откровенными провокациями.

    «Что касается возможного обострения ситуации – военные США вряд ли бы отважились применить оружие. Все происходящее фиксировалось на видео, что позволяет определить, кто начал эту провокацию. Но мы еще толком ничего не сделали, а у американцев уже появились раненые», – сыронизировал Леонков.

    Схожей точки зрения придерживается и член Общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко: «Россия принимает меры для обеспечения безопасности в Сирии, но американцы каждый раз лезут на рожон и провоцируют».

    По его словам, из-за «неправового поведения» военнослужащие США нарываются на инциденты, которые сами и организовали. «Позиция Министерства обороны по данному вопросу звучит исчерпывающе, и добавить здесь что-либо трудно», – считает эксперт.

    Он также отметил, что российские военные в Сирии действуют профессионально и корректно, но если ситуация требует жесткой реакции – она незамедлительно последует. «Поэтому пускай Вашингтон учит своих военных правильно себя вести, поскольку они создают провокации не от большого ума. Тем не менее данный инцидент станет для них уроком. При необходимости наши военные преподнесут им еще один урок», – резюмировал Коротченко.

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