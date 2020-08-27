Российский патруль в Сирии поучил американцев уважению

В Сирии произошел инцидент с участием российских и американских военных. Автомобили военной полиции ВС РФ сорвали попытку американских броневиков блокировать движение патруля. При этом несколько военнослужащих США получили травмы, что дало повод Вашингтону выступить с обвинениями в адрес Москвы. Действительно ли была необходима столь жесткая реакция со стороны российских военных?

Накануне стало известно, что на северо-востоке Сирии военнослужащие США получили незначительные ранения в результате непреднамеренного столкновения с российским патрулем. Кроме того, в Сети появилось видео, где «сошлись» International MaxxPro ВС США, российские БТР, «Тигр», «Тайфун-К» и «Урал».

«Хотя такие взаимодействия между американскими и российскими войсками не редкость, этот инцидент отражает возможность эскалации напряженности и риски, связанные с действиями войск из обеих стран в непосредственной близости друг от друга на севере Сирии», – отмечает по этому поводу Reuters.

Позже глава пресс-службы Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Эллиот заявил , что российские военные якобы спровоцировали ДТП в Сирии. По его словам, во избежание конфликта американский автомобиль покинул место ДТП. Он также подчеркнул, что «действия, подобные этим, являются нарушением протоколов деконфликтинга», утвержденных Россией и США в 2019 году.

В Минобороны РФ отвергли подобные обвинения и сообщили, что заранее предупредили США о прохождении российской колонны. «Несмотря на это, в нарушение имеющихся договоренностей военнослужащие США осуществили попытку блокирования российского патруля. В ответ военной полицией ВС РФ были предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи», – добавили в оборонном ведомстве.

Дорожные инциденты между российскими и американскими военными уже случались. В начале года в Сети появилась видеозапись дорожного инцидента между российскими и американскими военными в Сирии. Также было опубликовано видео из сирийской провинции Хасеке, где, как сообщают авторы ролика, подразделения вооруженных сил США заблокировали путь российскому военному конвою в направлении населенного пункта Амуда. Кроме того, американцы не пропустили российского генерала в Манбидж.

Как отмечают эксперты, все вышеперечисленные инциденты, спровоцированные американцами, противоречат не только международному праву, но и публично декларируемым намерениям президента Дональда Трампа сократить присутствие ВС США на Ближнем Востоке.

«Сирийское правительство не раз говорило о том, что американцам в этой стране делать нечего. Но они все равно лезут и мешают нам налаживать мирные процессы», – сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Он также отметил, что в ходе инцидента на северо-востоке Сирии «российские военные не блокировали военных США, как те выразились, а деблокировали трассу и маршрут, по которому двигались американцы». «Их просто поучили уму-разуму, чтобы они не мешали движению наших патрулей», – подчеркнул Леонков.

Собеседник пояснил, что движение по маршрутам в Сирии заранее согласовывается между всеми заинтересованными сторонами, потому что любое изменение или отклонение от маршрута может привести к инцидентам. Поэтому российские военные поступили в строгом соответствии с полученными инструкциями, в то время как американцы занимаются откровенными провокациями.

«Что касается возможного обострения ситуации – военные США вряд ли бы отважились применить оружие. Все происходящее фиксировалось на видео, что позволяет определить, кто начал эту провокацию. Но мы еще толком ничего не сделали, а у американцев уже появились раненые», – сыронизировал Леонков.

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Схожей точки зрения придерживается и член Общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко: «Россия принимает меры для обеспечения безопасности в Сирии, но американцы каждый раз лезут на рожон и провоцируют».

По его словам, из-за «неправового поведения» военнослужащие США нарываются на инциденты, которые сами и организовали. «Позиция Министерства обороны по данному вопросу звучит исчерпывающе, и добавить здесь что-либо трудно», – считает эксперт.

Он также отметил, что российские военные в Сирии действуют профессионально и корректно, но если ситуация требует жесткой реакции – она незамедлительно последует. «Поэтому пускай Вашингтон учит своих военных правильно себя вести, поскольку они создают провокации не от большого ума. Тем не менее данный инцидент станет для них уроком. При необходимости наши военные преподнесут им еще один урок», – резюмировал Коротченко.

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