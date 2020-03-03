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3 марта, вторник  |  Последнее обновление — 12:31  |  vz.ru
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Санкции научат Россию делать мощные турбины

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Российские «Силовые машины» разорвали многолетнее партнерство с немецким Siemens, чтобы самостоятельно создать полностью отечественную газовую турбину большой мощности. Там не верят в обещание немцев на 100% локализовать свои турбины в России. Тогда как полностью российский проект может дорого обойтись бюджету. Какой путь будет правильным для России на пути возвращения технологической надежности и стабильности? Подробности...
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Три негативных сценария войны в небе Сирии

Турецкие самолеты над Идлибом официально объявлены целями для сирийской ПВОФото: Ingo Wagner/DPA/ТАСС
Турецкие военные отчитались о сбитом сирийском Су-24 в небе над Идлибом, которое Дамаск объявил закрытой зоной. Сирийцы уничтожили дрон турецкого производства. Крайне вероятно, что бои в закрытом небе продолжатся. Есть предположение, что сирийским ВВС и ПВО может помочь Россия. Что произойдет, если сирийцы вновь собьют турецкий самолет, либо вновь произойдет русско-турецкий воздушный инцидент? Подробности...
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Как сорвались попытки СССР спасти от Гитлера Польшу и Чехословакию

Польские уланы собирались воевать не против Германии, а против более слабых соседейФото: AP/ТАСС
Агрессивная политика Польши, загадочная апатия Чехословакии, вмешательство Соединенных Штатов в лице основателя клана Кеннеди – обо всем этом советские дипломаты телеграфировали в Москву накануне начала Второй мировой войны. Из расшифрованных документов видно, как СССР пытался помочь тем, кто в итоге стал жертвой нацистов – и как Советскому Союзу мешали. Подробности...
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Окончание американской оккупации сделает Афганистан союзником России

Само подписание соглашения между США и Талибаном в Дохе выглядело, конечно, символично – с обеих сторон его подписали пуштуныФото: EPA/ТАСС
США обязались уйти из Афганистана к 1 мая следующего года – именно это является главным содержанием соглашения, подписанного американскими властями и талибами, реальными правителями большей части горной страны. Но что будет после ухода натовских войск с Афганистаном – страной, имеющей особое значение для России? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

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К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Украина рискует получить две войны

Дмитрий Родионов, политолог
Пока Запад не дает добро на окончательное расчленение Украины. Но все может измениться одномоментно. Тем, кто уверен, что Польша забыла про Львов, советую съездить туда и пообщаться на эту тему с простыми людьми. Подробности...

Веганы не едят животных, но готовы жрать людей

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Две сравнительно недавниe революции – гендерная и желудочно-кишечная – уже совершили исторический виток и сами начали пожирать своих детей. И так происходит всегда. Подробности...
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За что Белинский убил Баратынского

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              Три негативных сценария войны в небе Сирии

              Турецкие самолеты над Идлибом официально объявлены целями для сирийской ПВО   3 марта 2020, 12:08
              Фото: Ingo Wagner/DPA/ТАСС
              Текст: Наталья Макарова,
              Михаил Мошкин

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              Турецкие военные отчитались о сбитом сирийском Су-24 в небе над Идлибом, которое Дамаск объявил закрытой зоной. Сирийцы уничтожили дрон турецкого производства. Крайне вероятно, что бои в закрытом небе продолжатся. Есть предположение, что сирийским ВВС и ПВО может помочь Россия. Что произойдет, если сирийцы вновь собьют турецкий самолет, либо вновь произойдет русско-турецкий воздушный инцидент?

              Накануне Дамаск объявил о закрытии неба над Идлибом, предупредив, что все самолеты будут восприниматься как вражеские и сбиваться. После этого сирийские военные сбили близ города Саракиб беспилотник турецкого производства, который принадлежал протурецким боевикам. Вечером того же дня глава российского Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев заявил: командование группировки войск России не может гарантировать безопасность полетов турецких ВВС в сирийском воздушном пространстве.

              Глава турецкого минобороны Хулуси Акар накануне официально объявил о том, что с 27 февраля в Идлибе идет операция «Весенний щит». В частности, сообщается о восьми сбитых вертолетах сирийских ВВС. Позже Дамаск признал, что турки сбили над Идлибской зоной деэскалации два сирийских Су-24. По утверждению минобороны Турции, эти бомбардировщики якобы пытались атаковать турецкие истребители. Кроме того, уничтожены три системы ПВО, в том числе и та, которая сбила турецкий дрон.

              Сирийская ПВО, при помощи которой Дамаск намерен обеспечить режим закрытого неба, выглядит достаточно мощно, сказал газете ВЗГЛЯД бывший заместитель командующего ПВО Сухопутных войск России, генерал-лейтенант в отставке Александр Лузан. При этом, добавил он, Россия «может помочь Сирии той группировкой ПВО, которая находится на территории страны». «Проще всего использовать комплексы С-300В4... Ракета летит молча, ее невозможно засечь. Она, в отличие от С-400, не общается со станцией наведения», – пояснил эксперт.

              Вероятность того, что в борьбу за чистоту неба над Идлибом может включиться и Россия, вызвала бурное обсуждение в экспертной среде. Ситуация чревата тремя опасностями. Либо сирийские военные сбивают самолет ВВС Турции, что дает Эрдогану новые поводы для «войны с режимом» Асада. Либо российская ракета уничтожает турецкий самолет, что дает Анкаре возможность заявить о прямой агрессии России. Либо турки сбивают воздушное судно российских ВКС – что будет, как минимум, явным повторением инцидента с Су-24.

              Если сирийские войска собьют турецкий самолет, возможно, Турция в ответ усилит ракетные обстрелы и увеличит использование БПЛА, прогнозировал в комментарии газете ВЗГЛЯД старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин. По его мнению,

              при данном сценарии Россия дистанцируется от инцидента,

              «так как Сирия – суверенная страна с полным суверенитетом над территорией и воздушным пространством».

              Одновременно, полагает Чупрыгин, задачей России будет минимизация последствий инцидента – здесь главным инструментом являются контакты Москвы и Анкары, в том числе на уровне президентов. «Чтобы в случае, если Сирия собьет самолет, не было развития конфликта, или чтобы у Сирии не было причин сбивать турецкие самолеты. Ведь чем больше сбитых самолетов, тем меньше возможностей установления перемирия и режима прекращения огня», – подчеркнул эксперт.

              Второй сценарий – уничтожение турками российского самолета – менее реалистичен, считают эксперты. «Россия может сбить турецкий самолет только в ситуации, если турецкий самолет целенаправленно попытается нанести удар по российской военной базе либо совершить враждебные действия в воздухе к российским самолетам», – отметил Чупрыгин.

              Но показательно, что накануне министр обороны Турции Акар заявил, что Анкара не желает вооруженного противостояния с Россией. В понедельник турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обратился к Москве и Тегерану: «У нас в Сирии с вами никаких проблем нет, мы не нацелены ни на РФ, ни на Иран».

              Если Россия собьет турецкий самолет, ни Москва, ни Анкара этого не признают, полагает глава центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семенов. «Никому не нужно обострение, – сказал Семенов газете ВЗГЛЯД. – Если самолет будет сбит другим самолетом, то будет возможность свалить это на сирийские войска. Но таких инцидентов будут стараться избегать, и если что-то такое произойдет, то не специально».

              По мнению Семенова, ВКС России в последнее время реже стараются присутствовать в воздушном пространстве над районами, где наступает армия Сирии. «Как минимум до встречи Владимира Путина и Тайипа Эрдогана так будет продолжаться», – считает Семенов.

              Третий сценарий, «при котором Турция собьет российский самолет – самый негативный», подчеркивает Чупрыгин. «Тогда мы вернемся к формату наших отношений образца 2015-2016 годов после того, как турецкие ВВС сбили российский Су-24 на границе с Сирией. Только вернемся к той ситуации со всеми накопившимися за этот период обстоятельствами и противоречиями», – отметил эксперт.

              Если турецкий самолет собьет российский, то Анкаре придется брать ответственность на себя, ведь у протурецких группировок в Сирии своей авиации нет, подчеркнул Семенов. Но при этом эксперт полагает, что вряд ли подобный инцидент начнет открытое противостояние Москвы и Анкары. «Оно не в интересах двух стран», – считает востоковед.

              Режим закрытого неба будут обеспечивать только силы ПВО Сирии, уверен бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России, полковник в отставке Сергей Хатылев. «Так что, если в данном районе будут сбиты воздушные цели, то сбить их могут либо сирийские вооруженные силы (которые действуют в полном соответствии с международным правом), либо турецкие военные, которые имеют в распоряжении ПЗРК и зенитные установки», – сказал Хатылев газете ВЗГЛЯД.

              Следовательно, сирийцы не только не будут скрывать факт запуска ракет ПВО, «они обязаны будут принять меры к тому, что либо самолет должен уйти из закрытого района, либо по нему будет открыт огонь с целью уничтожения или нанесения ущерба», подчеркнул собеседник. Если же атака будет произведена турецкой стороной, то турки не смогут скрыть этот факт или переложить его на кого-либо, отметил Хатылев.

              Пуск будет зафиксирован – в том числе спутниками слежения, подчеркнул собеседник. Добавим, что по ряду сообщений, на авиабазе Хмеймим может базироваться самолет радиоэлектронной разведки Ту-214Р, более совершенный аналог разведчика Ил-20.

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