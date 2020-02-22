Американцы преградили путь российским военным в Сирии

В Сети появилось видео из сирийской провинции Хасеке, где, как сообщают авторы ролика, подразделения вооруженных сил США заблокировали путь российскому военному конвою в направлении населенного пункта Амуда.

Видео опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

Отметим, в Сирии начали происходить прямые столкновения между военными России и США без применения оружия. Так, недавно в Сети появилась видеозапись дорожного инцидента между российскими и американскими военными в Сирии.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему американцы таранят российских военных в Сирии, и анализировала причины обострения ситуации в арабской республике.

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