Почему американцы таранят российских военных в Сирии

В Сирии начали происходить прямые столкновения между военными России и США – к счастью, пока без применения оружия. Чем вызвана наглость американцев, подрезавших российский броневик «Тигр», насколько опасны подобные инциденты – и почему военные действия в Сирии в последнее время столь обострились?

В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными. В описании указывается, что инцидент произошел в районе города Камышлы, при этом дата не уточняется. Запись сделана пассажиром машины, которая догоняет колонну с российскими флагами, в том числе БТР и бронеавтомобиль «Тигр».

Перед ними следуют два бронированных американских автомобиля, на одном из которых флаг США. Колонна движется очень медленно, и «Тигр» пытается обогнать американский броневик, но тот блокирует ему проезд, а затем заставляет его съехать с дороги в поле, после чего оба автомобиля останавливаются. На этом ролик обрывается. Попутно заметно, что из-под колес «Тигра», съехавшего в поле, едва успел выпрыгнуть перепуганный местный житель, который просто там стоял. При этом «Тигр» совершенно спокойно догоняет и обходит американский броневик, двигаясь по полю.

В Центральном командовании США (CENTCOM) отказались комментировать случившееся. «В целом я могу сказать, что мы продолжаем тесное взаимодействие с русскими по линии предотвращения конфликтов и в основном это эффективно для деэскалации напряженности, предотвращения трений», – сказал официальный представитель ведомства, капитан ВМС Уильям Урбан. Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри сетовал на то, что «инциденты участились», хотя они и не рассматриваются американской стороной как серьезная угроза российско-американскому взаимодействию в регионе. В Минобороны России пока тоже не прокомментировали инцидент.

Ранее российские военные спасли американских солдат от столкновения с курдами в окрестностях того же Камышлы. Инцидент произошел после того, как между военнослужащими армии США и местным населением разгорелся конфликт, в результате которого американцы открыли огонь на поражение по гражданским. Погиб 14-летний мальчик, один местный житель получил ранения. Как сообщили в Минобороны, российские военные вывели американскую колонну к пункту базирования.

А позавчера, 18 февраля, турецкое информационное агентство Anadolu сообщило, что американский патруль перекрыл дорогу российскому патрулю, который выдвигался в сторону уже ставшего знаменитым нефтяного поля Румейлан к северо-востоку от города Хасака в Сирийском Курдистане. Telegram-канал сирийского курдского портала Vedeng опубликовал видео затора на дороге и свидетельство местного жителя: «Мы сейчас находимся рядом с деревней Al-Kharitah (Эль-Харита). Американский патруль встал на пути российского и не дал ему проехать. И все это происходит ценой крови курдского и сирийского народов». Антиимпериалистический пафос леваков-курдов понятен, но им бы следовало думать года три назад, когда они соглашались на «опеку» со стороны США и допустили присутствие в регионе и вокруг поля Румейлан американской армии.

Но если инцидент 18 февраля связан с упорным нежеланием американцев допускать кого бы то ни было к нефтяному полю Румейлан, то дорожный инцидент у Камышлы – история сугубо субъективная. Российский «Тигр» искренне старался обогнать американцев по правилам дорожного движения, но американский бронеавтомобиль «занял центральную позицию» на трассе и принялся вилять, перекрывая дорогу, после чего «Тигр» был вынужден обгонять его не по правилам – справа, по обочине. С формальной точки зрения ПДД нарушил в итоге российский «Тигр». С другой стороны, американцев там вообще не должно было быть, само их пребывание в этом регионе нелегитимно. Чем это закончилось – на видео не показано, но мата наверняка было много.

Между россиянами из контингента в Сирии и американцами из патрульных групп – просто пропасть в менталитете. Кроме того, мы не знаем, какую задачу выполняла российская патрульная группа. Если им было крайне нужно прибыть в некий пункт в точно обозначенное в приказе время, то никакой американский патруль, плетущийся невесть куда со скоростью улитки, помешать этому не должен. В целом этот инцидент гроша ломаного не стоит, но участившиеся столкновения с американскими патрулями стали постепенно перерастать в борьбу характеров и амбиций.

Нежелание уступить дорогу никак политически не обусловлено, просто американо-российское солдатское соперничество на дорогах Сирийского Курдистана стало уже некой формой опасной игры. И никакие координационные центры по предотвращению конфликтных ситуацией разрешить эту проблему не могут. Это вопрос психологии, которая перевешивает дисциплину. При этом сейчас дисциплина была нарушена обеими сторонами. Российский патруль оправдаться сможет хотя бы необходимостью прибыть в пункт назначения вовремя, соблюдая график движения, а вот поведение американцев никакими приказами и графиками не объясняется.

Надо помнить, что исторически никогда, даже в период холодной войны, россияне и американцы в подобной ситуации не оказывались. Желание показать себя немного «круче» (или «cooler») главного геополитического соперника в такой обстановке неистребимо, и офицерам придется приложить массу усилий, чтобы хоть микшировать последствия подобных инцидентов.

Понятно, что никакого политического продолжения у подобных стычек не будет, но вот перспектива вялотекущего противостояния вокруг поля Румейлан вполне реальна. Это единственная позиция в Сирии, которую американцы готовы оборонять прямо как Геттисберг, и курды (а они, повторимся, сами виноваты) вполне имеют право возмущаться таким развитием событий. Есть, конечно, конспирологическое предположение, что американская сторона таким образом будет поддерживать напряжение в регионе. Это возможно, но дорожные инциденты в эту схему не укладываются. Это случайность, а вот американские позиции у Румейлана – стратегическая закономерность.

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С другой стороны, сирийская правительственная армия развила такой темп наступления в Идлибе, что замаячила скорая перспектива окончательного развала по крайней мере западного фронта джихадистов. После разгрома боевиков в западных пригородах Алеппо, 25-я штурмовая дивизия («Сила Тигра»), не встречая организованного сопротивления, вышла к нагорью Африн, то есть к так называемым горам Симеона. По легенде, именно там совершил свой подвиг веры Симеон Столпник.

Курдский регион Африн был еще в 2018 году захвачен турками и передан под контроль «Свободной сирийской армии» – последнему остатку так называемых умеренных численностью около двух тысяч штыков (джихадистов в Идлибе после последних событий примерно около 18 тысяч). Сейчас по факту

ликвидирована вся восточная часть Идлибской зоны, и появляется информация о концентрации правительственных войск у Саракиба и на совсем другом направлении – в провинции Латакия в направлении на Джиср-эш-Шугур.

Если Дамаск решит начать с гор Симеона, то это неизбежно приведет к новым столкновениям с турками, которые считают регион Африн чуть ли не главным достижением своей в целом неудачной кампании 2018 года (операция «Оливковая ветвь»). Наступление же правительственных войск на других участках будет означать катастрофу для всей идлибской агломерации джихадистов и концентрацию их остатков в трехмиллионном (с учетом беженцев) городе Идлиб. Гуманитарные проблемы в этом случае неизбежны, но Дамаск, судя по всему, настроен решить проблему раз и навсегда. Их можно понять – сейчас военная ситуация складывается для правительства Сирии как никогда удачно.

Западные гуманитарные защитники джихадистов утверждают, что боевиков надо пожалеть, поскольку их свезли в Идлиб со всей Сирии – и им, мол, терять нечего. Но, во-первых, свозили их туда, сохранив жизнь в ходе договоренностей по принципу «последний автобус в Идлиб», выпуская из окружения с оружием и семьями. А, во-вторых, никто им не обещал, что в Идлибе они будут вечно жить у Аллаха за пазухой.

Есть данные, что турки отказываются даже обсуждать судьбу региона Африн, считая его частью своей исторической территории. Эта позиция уже никак не определена текущей политической обстановкой в Сирии и вокруг нее, а связана с историческими амбициями Турции в регионе.

Тут дело даже не в том, что почти 100% населения региона Африн – курды, а в том, что в Анкаре сравнивают Африн с соседним регионом Хатай, который долгое время был источником напряженности между Сирией и Турцией. В 1938 году была даже провозглашена независимая Республика Хатай, которую через год Турция аннексировала, а жители региона – арабы и армяне – перебрались в Сирию, а в их дома вселились турки, курды и туркоманы. Существует опасность, что турки могут готовить аналогичную аннексию минтаки (волости) Африн провинции Алеппо. И сейчас выход сирийской правительственной армии к горам Симеона и к Дарат-Изза – самая главная опасность сложившейся ситуации. Если турки и готовы смириться с потерей частичного контроля над Идлибом и окончательным разгромом джихадистов, то за Африн они будут биться до конца. Нельзя забывать и тот факт, что быстрый выход сирийской правительственной армии к горам Симеона и Дарат-Изза еще полгода назад считался фантастикой, потому турецкая сторона так легко соглашалась на совместное патрулирование в Курдистане, считая свои позиции в Африне незыблемыми.

В такой обстановке трения России с Турцией будут нарастать, и на этом фоне продолжение инцидентов в Сирийском Курдистане с американцами на бытовой почве неприемлемо. Одно дело споры за поле Румейлан (которые сами по себе военно-политического характера не носят), а другое – прямая конфронтация с американскими патрулями в Курдистане. Здесь местное население пока что симпатизирует российской стороне, но, учитывая менталитет курдов и их своеобразный взгляд на мир, все может поменяться в мгновение ока.