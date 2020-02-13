Появилось видео конфликта американцев с мирными сирийцами в Камышлы

В Сети появилось видео конфликта, произошедшего в среду между американскими военнослужащими и мирными жителями Сирии в окрестностях города Камышлы.

На одном видео жители Сирии закидывают камнями колонну американской бронетехники. При этом на одном из броневиков заметны повреждения от попадания коктейля Молотова. Также на кадрах виден самолет, предположительно, ВВС США, который отстреливает ложные тепловые ловушки, передает РИА «Новости».

На кадрах другого ролика можно увидеть словесную перепалку между одним из местных жителей, который держит в руках скомканный флаг США, и тремя американскими солдатами.

В третьем видео видны несколько автомобилей российское военной полиции, прибывшей на место инцидента.

Накануне руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков сообщил, что в результате столкновения американских военных с местным населением в сирийской провинции Хасеке погиб подросток, еще один человек был ранен.

Конфликт произошел после того, как отклонившаяся от маршрута колонна ВС США была остановлена подразделением правительственных войск в районе населенного пункта Харбат-Хамо в провинции Хасеке. Дальнейшую эскалацию конфликта предотвратили подоспевшие российские военнослужащие, которые вывели американскую колонну к пункту базирования.

После инцидента ВВС США нанесли авиаудар по деревне на северо-востоке Сирии.

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