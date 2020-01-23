Американцы не пропустили российского генерала в сирийский Манбидж

У США и России были сложности при недопущении инцидентов на земле в Сирии, американцы не пропустили российского генерал-майора в Манбидж, заявили в Госдепе.

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри пояснил, что из-за отсутствия взаимопонимания между сторонами в недавнем прошлом американские войска не пропустили в Манбидж российскую автоколонну, передает ТАСС.

По его словам, проблемы с недопущением конфликтов на земле в Манбидже начались примерно 14 месяцев назад, когда «россияне выдвинулись в юго-восточные части этого периметра».

«В какой-то момент мы перехватили российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж. Однако со всем этим разобрались по военным каналам», – заявил Джеффри.

В целом, заявил, он соглашения о недопущении конфликтов, которые действуют годы и касаются в основном воздушных операций, «шли гладко».

В декабре организация The Syrian Observatory for Human Rights заявляла, что в Сирии якобы произошла драка между военными России и США, однако позже в российском Минобороны опровергли сообщения СМИ о том, что военные США якобы пытались помешать патрулированию в Хасеке.

Добавим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что курды остались в Манбидже.

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