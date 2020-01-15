Опровергнуты сообщения о попытках США помешать российским патрулям в Сирии

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков опроверг сообщения СМИ о том, что военные США якобы пытались помешать патрулированию в Хасеке.

Комментируя материалы «отдельных зарубежных интернет-ресурсов», Боренков подчеркнул, что сообщения о «воспрепятствовании российскому патрулированию» со стороны американцев «не соответствуют действительности», патрулирование проходит «без происшествий».

Он отметил, что продолжает работать постоянный канал связи между военным руководством России в Сирии и командованием сил США на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

В декабре организация The Syrian Observatory for Human Rights, которая неоднократно распространяла сомнительную информацию, заявила, что в Сирии якобы произошла драка между российскими и американскими военными.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД