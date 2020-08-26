Военные США получили ранения при столкновении с российским патрулем в Сирии

Военнослужащие армии США пострадали в результате столкновения с российским патрулем в Сирии, сообщили представители американской стороны.

Инцидент произошел на северо-востоке Сирии. Несколько человек получили незначительные ранения. Отмечается, что это произошло в результате непреднамеренного столкновения, перестрелки не было, передает Reuters.

Пентагон и Центральное командование вооруженных сил США, которое контролирует американские силы в регионе, от комментариев отказались.

«Хотя такие взаимодействия между американскими и российскими войсками не редкость, этот инцидент отражает возможность эскалации напряженности и риски, связанные с действиями войск из обеих стран в непосредственной близости друг от друга на севере Сирии», отмечает издание.

Ранее Минобороны России сообщило, что сирийская армия при участии российских советников с 18 по 24 августа провела операцию по разгрому бандформирований в центральной части страны, ликвидированы 327 боевиков.

В начале года в Сирии начали происходить прямые столкновения между военными России и США без применения оружия. Так, в Сети появилась видеозапись дорожного инцидента между российскими и американскими военными в Сирии.

Также было опубликовано видео из сирийской провинции Хасеке, где, как сообщают авторы ролика, подразделения вооруженных сил США заблокировали путь российскому военному конвою в направлении населенного пункта Амуда.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему американцы таранят российских военных в Сирии.

До этого у США и России возникли сложности при недопущении инцидентов на земле в Сирии, американцы не пропустили российского генерал-майора в Манбидж.