Сирийские войска в ходе спецоперации при участии России уничтожили 327 боевиков

Сирийская армия при участии российских советников с 18 по 24 августа провела операцию по разгрому бандформирований в центральной части страны, ликвидированы 327 боевиков, сообщило Минобороны России.

«В период с 18 по 24 августа при непосредственном участии российских военных советников правительственными войсками САР подготовлена и проведена масштабная операция по разгрому бандформирований. Ударами авиации ВКС России и ВВС Сирии, огнем артиллерии и действиями разведывательно-поисковых групп специального назначения в районе «белой пустыни» ликвидировано 327 боевиков, уничтожено 134 укрытия, 17 наблюдательных пунктов, семь складов с материальными средствами и пять подземных хранилищ вооружения и боеприпасов», – цитирует представителя российской группировки в Сирии РИА «Новости».

Он уточнил, что в последний месяц в районе «белой пустыни» в центре Сирии отмечался рост активности боевиков, в том числе бывших участников запрещенного в России «Исламского государства*».

«Большинство боевиков появились в этом районе после «амнистии», проведенной подконтрольной США так называемой «автономной администрацией северо-востока Сирии», – сказал представитель ведомства.

Террористы своими действиями срывают процесс социально-экономического восстановления Сирии и налаживания отношений местных арабских племен с Дамаском.

«Такая ситуация выгодна в первую очередь США и позволяет им обосновывать свое присутствие на востоке САР», – подчеркнул он.

«Операция по очистке «белой пустыни» от остатков бандгрупп будет продолжаться до полного уничтожения действующих там подконтрольных США вооруженных отрядов», – подчеркнул представитель группировки России.

Банды запрещенного в России «Исламского государства*» пополняются боевиками, которые подготовились на оккупированных США территориях зоны Ат-Танф и сирийского заевфратья, уточнили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что российско-турецкий патруль в Идлибе обстреляли из гранатомета – двое российских военных получили легкие контузии, поврежден бронетранспортер.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в Сирии погиб заместитель командующего 36-й общевойсковой армией генерал-майор Вячеслав Гладких. Еще двое российских военных ранены. По предварительным данным, взрыв прогремел в тот момент, когда российская военная колонна возвращалась на базу после выполнения гуманитарной миссии.