Российских военных в Сирии обстреляли из гранатомета

Российско-турецкий патруль в Идлибе обстреляли из гранатомета – двое российских военных получили легкие контузии, поврежден бронетранспортер, сообщает Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

«Двадцать пятого августа в ходе проведения 23-го совместного российско-турецкого патрулирования трассы М-4 в районе населенного пункта Урум-Эль-Джауз в южной части зоны деэскалации Идлиб колонна патруля была обстреляна из ручного противотанкового гранатомета. В результате получил повреждения бронетранспортер российской военной полиции. При этом двое российских военнослужащих получили легкие контузии», – передает РИА «Новости» сообщение Центра.

Сейчас патрулирование прекращено, российские военные вернулись на базу. Пострадавшим на месте оказали медицинскую помощь, состояние их здоровья – удовлетворительное. Поврежденный БТР-82 эвакуирован.

Командование российской группировки вместе с турецкими и сирийскими военными выясняет, кто причастен к обстрелу.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что в Сирии погиб заместитель командующего 36-й общевойсковой армией генерал-майор Вячеслав Гладких. Еще двое российских военных ранены. По предварительным данным, взрыв прогремел в тот момент, когда российская военная колонна возвращалась на базу после выполнения гуманитарной миссии.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Погибшего представят к государственной награде, а его семье будет оказана помощь.

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