СК открыл дело по факту гибели в Сирии российского генерала

Установить виновных в гибели генерал-майора Вооруженных сил России в Сирии – это дело чести, заявил СК России.

Ведомство открыло уголовное дело по факту гибели в Сирии генерала ВС и ранения еще двух военных, передает ТАСС.

Подчеркивается, что силами следователей СК, которые «сейчас несут службу в Сирии», будут «установлены все детали преступного посягательства».

СК заявил, что «установить виновных в гибели и ранении наших военнослужащих не только служебный долг, но и дело чести».

Глава СК Александр Бастрыкин выразил соболезнования близким погибшего и пожелал скорейшего восстановления военным, получившим ранения.

Бастрыкин отметил, что мужество и верность присяге офицера Вооруженных сил России являются проявлением «патриотизма, силы духа, бесстрашия перед лицом международного терроризма, неравнодушия к боли пострадавшего мирного населения».

Напомним, генерал-майор Вооруженных сил России погиб, еще двое военных пострадали в результате подрыва самодельного взрывного устройства в Сирии.