Боевики совершили 39 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) совершили 39 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замглавы российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 39 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (в том числе по данным сирийской стороны – 36 обстрелов), из них в провинции Идлиб – 24 обстрела, в провинции Латакия – четыре обстрела, в провинции Алеппо – два обстрела, в провинции Хама – девять обстрелов», – сказал Сытник.

По его словам, за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано, передает РИА «Новости».

Он добавил, что российская военная полиция провела патрулирование в провинциях Алеппо, Хасеке, Ракка. Армейская авиация провела воздушное патрулирование.

Ранее подразделения сирийской армии при поддержке ополченцев отразили несколько атак террористов из группировки «Исламское государство*» на блокпосты в районе Атрая на востоке провинции Хама, уничтожены 39 боевиков.