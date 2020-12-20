Сирийская армия ликвидировала 39 террористов в провинции Хама

Подразделения сирийской армии при поддержке ополченцев отразили несколько атак террористов из группировки «Исламское государство*» на блокпосты в районе Атрая на востоке провинции Хама, уничтожены 39 боевиков, сообщил телеканал Al Arabiya.

Банды ИГ* заметно активизировались с конца ноября в треугольнике на стыке провинций Алеппо, Хама и Ракка. Командование ВС Сирии перебросило туда подкрепления, что помогло правительственным силам сохранить контроль над стратегическим шоссе Сальмия – Алеппо.

По информации телеканала, поддержку войскам оказала военная авиация, передает ТАСС.

Ранее банды ИГ просачивались из граничащих с Ираком районов к Пальмире и Дейр-эз-Зору. Они нападали на армейские блокпосты и военно-транспортные колонны.

Напомним, 11 октября в результате взрыва склада с боеприпасами и хлором при подготовке провокации в Сирии погибли боевики из числа граждан стран Европы и Северной Африки. Россия неоднократно предупреждала, что боевики планируют инсценировать в Идлибской зоне деэскалации обстрелы мирного населения боеприпасами с отравляющими веществами для провокаций против правительственных войск. В проведении постановочных видеосъемок непосредственное участие принимали активисты псевдоправозащитной организации «Белые каски».