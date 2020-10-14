Боевики доставили бочки с хлором в сирийскую провинцию Идлиб

Террористы в Сирии готовят провокацию с применением отравляющих веществ, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Гринкевич.

Он сообщил, что ЦПВС получил информацию о подготовке террористами «очередной попытки организовать провокацию с использованием отравляющих веществ» в Идлибской зоне деэскалации. В район Сфухона доставили несколько бочек с хлором. Боевики собираются обвинить сирийских военных в использовании химоружия против мирных жителей, передает ТАСС.

Напомним, Гринкевич сообщал, что в подготовке провокаций в Сирии «принимают непосредственное участие активисты псевдоправозащитной организации «Белые каски».