Иран заинтересовался закупкой российского оружия Россия и Иордания договорились о локализации производства ракет «Корнет» 22 февраля 2021, 13:51 Текст: Ксения Панькова

«Рособоронэкспорт» и иорданская компания договорились об открытии в Иордании лицензионного производства противотанковых управляемых ракет из состава комплекса «Корнет-Э», предназначенного для поражения танков, бронированных боевых машин с динамической защитой, заявил официальный представитель РОЭ. «В ходе 15 международной оборонной выставки IDEX-2021 состоялись переговоры между Рособоронэкспортом и компанией Jadara Equipment and Defense Systems. Стороны договорились об организации лицензионного сбросного производства ПТУР типа 9М133-1 и 9М133Ф-1 из состава ПТРК «Корнет-Э», – цитирует РИА «Новости» представителя. ПТРК «Корнет-Э» предназначен для поражения танков, бронированных боевых машин с динамической защитой и разрушения фортификационных сооружений. Комплекс также способен поражать низколетящие цели. Максимальная дальность стрельбы – 5,5 километра. Российско-иорданское военно-техническое сотрудничество имеет давнюю историю. До 1990 года Советский Союз поставлял Иордании бронемашины БМП-2, зенитно-ракетные комплексы и другое имущество. В последние годы с Иорданией был заключен ряд контрактов, самым значимым из которых является разработка и производство гранатометных комплексов РПГ-32 «Нашшаб». Также Россия модернизирует ранее поставленные Иордании системы противовоздушной обороны. Ранее сообщалось, что госкорпорация «Ростех» впервые представит экспортно-ориентированную бронетехнику на базе бронированной платформы «Бумеранг» на международном авиасалоне Aero India 2021, который пройдет в индийском городе Бангалор с 3 по 5 февраля.

На базе броневика «Стрела» создадут «русский Land Cruiser» 20 февраля 2021, 08:51

Фото: Milindcom/YouTube

Текст: Дмитрий Зубарев

Ведущий российский производитель колесной военной техники ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК) планирует создать на базе перспективного легкого броневика «Стрела» гражданский внедорожник – аналог Toyota Land Cruiser, заявил гендиректор ВПК Александр Красовицкий. «На небронированную «Стрелу» мы возлагаем большие надежды, машинами такого типа мы раньше никогда не занимались. В перспективе она должна стать основной командирской машиной в Вооруженных силах России. Помимо поставок в российскую армию, такая машина может пользоваться спросом и на гражданском рынке. Некоторые специалисты ее даже называют «нашим Land Сruiser», – передает РИА «Новости» слова Красовицкого. Он напомнил, что проект «Стрела» предполагает создание целого семейства автомобилей, помимо упомянутой небронированной версии в нее входят: стандартная бронированная машина, бронированный автомобиль-амфибия, а также бронированное и небронированное шасси для установки различного оборудования и комплексов вооружения. В настоящее время в качестве командирских автомобилей ВС России используются машины УАЗ-469 производства Ульяновского автомобильного завода. В свою очередь этот российский автопроизводитель анонсировал несколько лет назад амбициозный проект – новую версию внедорожника UAZ Patriot, позиционируемого как «русский Prado» (Toyota Land Cruiser Prado), однако в настоящее время он заморожен. Напомним, в июле Красовицкий рассказал, что специалисты ООО «ВПК» в инициативном порядке разработали семейство новых легких бронеавтомобилей «ВПК-Стрела», которые можно транспортировать на внешней подвеске вертолета типа Ми-8. Ростех раскрыл секрет окраски стратегических ракетоносцев Ту-160 20 февраля 2021, 09:05

Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Белый цвет окраски стратегических ракетоносцев Ту-160 предназначен для отражения части энергии от ядерного взрыва, сообщает Ростех. «Чтобы подчеркнуть ценность каждой машины, по инициативе Дальней авиации самолетам были даны имена, например, «Валерий Чкалов» или «Илья Муромец». А еще это один из самых красивых самолетов в мировой авиации, поэтому летчики прозвали его «Белым лебедем», – передает РИА «Новости» сообщение Ростеха «По мнению некоторых экспертов, в основу прозвища легло белое блестящее отражающее покрытие. Это своего рода защита для экипажа – Ту-160 может нести ядерное вооружение, а тепловая энергия взрывов огромна и отражение части этой энергии способно обезопасить экипаж», – сообщили в госкорпорации. Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 является основным самолетом Дальней авиации. Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу континентальных театров военных действий. Напомним, 3 ноября модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет с новыми двигателями НК-32-02. Швеция предложила Финляндии удобный для отступления в случае войны с Россией истребитель 20 февраля 2021, 10:50

Фото: REUTERS/Johan Nilsson

Текст: Алина Назарова

Финляндия является потенциальной точкой для вторжения российских войск, в связи с этим Хельсинки следует закупить истребители четвертого поколения Gripen шведской компании Saab, заявил заместитель командующего ВВС Швеции Андерс Перссон. Такое предложение в Стокгольме объяснили тем, что в случае войны с Москвой «более уязвимые финские ВВС» могли бы отступить на базы соседней Швеции. Совершить такой маневр легче, обладая самолетами Gripen, считает Перссон. «Мы будем как одна авиация с двумя командирами», – заявил военный, передает РИА «Новости» со ссылкой на Defense News. Издание напомнило, что Финляндия планирует приобрести истребители на сумму 12 млрд долларов. Среди потенциальных партнеров – американские и европейские компании: Eurofighter от Airbus, Rafale от Dassault, F/A-18E/F Super Hornet от Boeing, F-35 от Lockheed Martin и Gripen от Saab. Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что в интересах Евросоюза наладить отношения с Россией. Говоря о возможных последствиях разрыва отношений между Москвой и Брюсселем, Хаависто отметил, что ему было бы «невозможно представить себе ЕС без шенгенской зоны и шенгенских виз». Россия заявила о готовности продавать Су-57Э стратегическим партнерам 20 февраля 2021, 08:30 Текст: Дмитрий Зубарев

Рособоронэкспорт уже ведет консультации с отдельными странами по продаже новейшего истребителя пятого поколения Су-57Э, готов предложить его стратегическим партнерам, сообщил гендиректор компании Александр Михеев накануне оружейной выставки IDEX-2021. «На данный момент мы ведем предварительные консультации с отдельными странами мира по поставкам многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57Э. Рособоронэкспорт готов предложить Су-57Э стратегическим партнерам России в случае их заинтересованности», – передает РИА «Новости» слова Михеева. Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название Т-50) – российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет впервые поднялся в воздух в 2010 году. Контракт на поставку ВКС РФ 76 Су-57 был подписан на форуме «Армия-2019». Первая серийная машина для российской армии была поставлена в 2020-м. Ранее директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов рассказал, что экспортный вариант российского истребителя пятого поколения Су-57Э вызывает высокий интерес у иностранных заказчиков. Кабмин одобрил совместное производство вертолетов с ОАЭ 19 февраля 2021, 20:10 Текст: Алексей Дегтярев

Правительственная комиссия под руководством премьер-министра Михаила Мишустина одобрила сделку о совместном производстве арабской компанией Tawazun Strategic Development Fund и «Вертолетов России» новых моделей вертолетов. В ходе заседания комиссии рассматривались ходатайства иностранных инвесторов о предварительном согласовании сделок в отношении российских компаний, занимающихся производством и поставкой авиационной техники, разведкой и добычей полезных ископаемых, оказанием услуг в портах и аэропортах, говорится в сообщении на сайте правительства. «Правительственная комиссия одобрила в том числе сделку, в результате совершения которой арабская компания «Tawazun Strategic Development Fund LLC» совместно с российским холдингом «Вертолеты России» будет вести разработку и организацию производства российским обществом «ВР-Технологии» новых моделей вертолетов», – отмечается в релизе. В заседании участвовали первый вице-премьер Андрей Белоусов, зампред правительства – глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьер – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, вице-премьеры Виктория Абрамченко, Александр Новак, федеральные министры. В ходе авиасалона Dubai Airshow 2019 «Вертолеты России» подписали с эмиратским Tawazun соглашение об основных условиях сделки по покупке половины компании «ВР-Технологии» – конструкторского бюро российского холдинга. Россия впервые показала на выставке в Абу-Даби улучшенный после Сирии «Панцирь-С1М» 21 февраля 2021, 11:59 Текст: Вера Басилая

Впервые продемонстрирован зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1М». Это экспортная версия «Панциря», успешно проявившего себя в Сирии, новым ЗРПК уже заинтересовался ряд стран, заявили в пресс-службе госкорпорации «Ростех». Россия впервые представила на международной оружейной выставке IDEX-2021 зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1М», доработанный предприятиями холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») по итогам боевого применения комплекса против террористов в Сирии. «Впервые продемонстрирован зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1М». Это экспортная версия «Панциря», успешно проявившего себя в Сирии», передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы госкорпорации. Модернизированный «Панцирь-СМ» получил новый радар, который обеспечивает повышенную дальность обнаружения аэродинамических целей – до 75 километров. Дальность поражения комплекса увеличена до 40 километров. Такие ЗРПК применяются для охраны российской авиабазы Хмеймим в Сирии и неоднократно успешно отбивали налеты самодельных беспилотников боевиков, которые из-за своих малых размеров и тихой скорости являются сложными для поражения целями. Эффективная работа зенитных ракетно-пушечных комплексов семейства «Панцирь» в Сирии, в частности, в борьбе с беспилотниками, повысила спрос на эти комплексы, заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Алексей Фролкин в ходе международной оружейной выставки IDEX-2021, проходящей в Абу-Даби. По его словам, страны ближневосточного региона заинтересовались морской версией ЗРПК – «Панцирь-МЕ», но о конкретных результатах говорить пока преждевременно. Как отметил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, слова которого приводят в пресс-службе, страны Ближнего Востока и Северной Африки являются важными рынками, куда Россия поставляет бронетехнику, средства ПВО и другие виды военной продукции. При этом, добавил Чемезов, «Ростех» видит «перспективы в организации совместных разработок и производства различной продукции – как военного, так и гражданского назначения». Ранее концерн «Калашников» заявил, что рассчитывает на интерес Ближнего Востока к новому автомату АК-19 под патрон НАТО. Шесть стран захотели закупить новейший российский танк «Армата» 21 февраля 2021, 14:40 Текст: Ксения Панькова

Шесть иностранных стран, которые уже эксплуатируют российские боевые машины, хотят закупить новейший танк России Т-14 «Армата» и рассматривают его как основной боевой танк для своих ВС, заявил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев. «Армату» впервые представили за рубежом на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби. По словам Михеева, ряд стран рассматривают танк «Армата» как основной боевой танк для своих вооруженных сил. «Арматой» интересуются порядка шести стран, которые уже эксплуатируют наши танки и с удовольствием проводят консультации с нами, проявляют интерес. Дело не в заявках, дело в том, чтобы показать платформу в том облике, в котором она будет превосходить существующие Т-80 и Т-90 – вот задача», – цитирует РИА «Новости» главу РОЭ. Он также рассказал, что Россия и ОАЭ продолжают сотрудничать в сфере создания боевых машин пехоты. Меморандум о поставке российских боевых модулей калибра 57 миллиметров на шасси производства ОАЭ Enigma был подписан в феврале 2015 года в ходе выставки вооружений IDEX-2015. Впоследствии Михеев заявил, что данный проект временно заморожен, так как ОАЭ изъявили желание создать ее полностью своими силами. «Она жива (работа над российско-эмиратской БМП – прим. ВЗГЛЯД), проводятся консультации, но мы видим, что за последние пять лет наши партнеры создали свой индустриальный кластер, сформировали компетенции по производству различных платформ гусеничной и колесной техники, поэтому мы сегодня в тесном контакте по различным компонентам сотрудничества», – сказал глава РОЭ. Он пояснил, что государственный спецэкспортер обсуждает вопросы оснащения эмиратских боевых машин, в том числе БМП Nimr, российскими системами управления, боевыми модулями и высокоточными комплексами. Кроме того, Михеев сообщил, что Россия в 2020 году заключила контракты на поставку вооружений в страны Африки на общую сумму 1,5 млрд долларов. Ранее разработчик машины – генконструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (входит в концерн «Уралвагонзавод») Андрей Терликов сообщил, что серийные поставки новейших танков Т-14 «Армата» в Вооруженные силы России начнутся в 2022 году после апробации в войсках его установочной партии. Напомним, 4 февраля танк «Армата» получил разрешение на экспорт. Танк «Армата» предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, для уничтожения живой силы противника. В прошлом году сообщалось, что «Армату» хотят подготовить к боям с танками будущего. Мантуров назвал «золотое правило» России при поставках вооружений 22 февраля 2021, 06:20

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Глава Минпромторга Денис Мантуров, говоря о поставках Россией вооружений другим странам, заявил, что Москва «ведет открытый и откровенный диалог». По его словам, российская сторона всегда придерживалась «позиции максимальной открытости», чтобы «коллеги не чувствовали себя ограниченными как по использованию своей техники, так и по последующему обслуживанию и модернизации», передает RT. Мантуров подчеркнул, что Россия, поставив технику, несет за нее полную ответственность, включая обслуживание, но не ограничивает покупателей в использовании приобретенных вооружений. Он отметил, что «это наши принципы и золотое правило». Напомним, Мантуров также назвал сроки сертификации нового седана Aurus и сроки появления новой бизнес-версии самолета SSJ. Сообщалось, что Рособоронэкспорт – несмотря на санкции и пандемию – смог реализовать в 2020 году продукцию военного назначения на уровне предыдущего года, то есть на сумму порядка 13 млрд долларов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Минобороны подписало контракт на поставку первой партии тяжелых беспилотников «Альтиус» 20 февраля 2021, 14:38 Текст: Дмитрий Зубарев

Минобороны заключило контракт на поставку первой партии ударных беспилотников «Альтиус», масса которых составляет 6 тонн, говорится в материалах к докладу министра промышленности Татарстана Альберта Каримова. «В рамках реализации государственного контракта на ОКР (опытно-конструкторские работы) «Альтиус-РУ» по разработке БЛА обособленным подразделением № 2 АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА) в Казани успешно проведена защита и закрытие этапа «Технический проект». Подписан государственный контракт на изготовление и поставку установочной партии БЛА», – передает «Интерфакс» текст доклада. Производство этой партии включено в задачи завода на 2021 год. БЛА класса HALE (большой высоты и продолжительности полета) с 2011 года разрабатывало казанское ОКБ Симонова, на проект беспилотника потратили более 3 млрд рублей. В апреле 2018 года гендиректор ОКБ Симонова Александр Гомзин был арестован по обвинению в мошенничестве и нецелевом расходовании средств на общую сумму свыше 1 млрд рублей. В ноябре 2019 года Минобороны обратилось с иском к ОКБ имени М.П. Симонова (бывший разработчик беспилотника «Альтиус») на сумму 643,8 млн рублей. Напомним, 20 января 2020 года источник в ОПК сообщил, что испытания беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета «Альтиус» завершены, для увеличения радиуса действия его оснастили спутниковым каналом связи. Анонсированы масштабные учения ВДВ России 21 февраля 2021, 06:47 Текст: Наталья Ануфриева

Два масштабных учения с десантированием личного состава и техники и боевой стрельбой проведут в марте Воздушно-десантные войска (ВДВ), сообщили в Минобороны. Учения пройдут на полигонах Опук (Крым) и Дубровичи (Рязанская область), «к учениям будет привлечено более 3 тыс. военнослужащих ВДВ и около 200 единиц боевой и специальной техники», передает РИА «Новости». Отмечается, что на полигоне Опук пройдут командно-штабные учения с гвардейским десантно-штурмовым Кавказским казачьим полком из Ставрополя и гвардейским артиллерийским полком из Анапы. Будет отработано десантирование личного состава и техники с последующим захватом объектов условного противника и их обороной до подхода основных сил. Параллельно десантно-штурмовые подразделения ВДВ высадятся на морское побережье из больших десантных кораблей Черноморского флота, после чего проведут тренировку по защите побережья от морского десанта условного противника. В свою очередь на полигоне Дубровичи пройдут полковые тактические учения с гвардейским парашютно-десантным полком из Тулы. В рамках вторых маневров после десантирования на парашютах вместе с техникой военнослужащие сначала захватят аэродром условного противника, а затем потренируются в его обороне. Ранее Минобороны анонсировало дивизион С-400 на Сахалине. Госиспытания снарядов «Краснополь-М2» запланировали закончить в 2021 году 21 февраля 2021, 04:49 Текст: Наталья Ануфриева

Государственные испытания новых управляемых снарядов «Краснополь-М2», а также управляемых мин «Грань» для Вооруженных сил России завершатся в 2021 году, сообщили в пресс-службе концерна «Калашников» в преддверии международной оружейной выставки IDEX-2021, которая открывается в воскресенье в столице ОАЭ. В пресс-службе сообщили, что в 2021 году «концерн совместно с разработчиком АО «Конструкторское бюро приборостроения» завершает две опытно-конструкторские работы по управляемым артиллерийским снарядам «Краснополь-М2» и «Грань», госиспытания изделий также планируется завершить в этом году, передает РИА «Новости». Комплекс управляемого вооружения «Краснополь-М2» для ствольной артиллерии изначально был разработан на экспорт и включал управляемые снаряды калибра 155 миллиметров. В этом калибре боеприпасы поставлялись Индии и Китаю. Также предусматривались поставки комплекса со снарядом калибра 152 миллиметра в российскую армию, в частности, для применения в самоходных артиллерийских установках «Мста-С» и «Акация». Завершение госиспытаний откроет возможность для серийного производства новых снарядов «Краснополь-М2» в интересах российских Вооруженных сил. Россия начала переговоры об экспорте новейшего БТР «Бумеранг» 20 февраля 2021, 10:30 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия обсуждает с зарубежными партнерами поставки новейшего БТР на перспективной колесной платформе «Бумеранг», прошли переговоры, заявил гендиректор предприятия-разработчика данной техники ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК) Александр Красовицкий. «К «Бумерангу» уже есть предметный интерес. В связи с этим в этом месяце машина совместно с АО «Рособоронэкспорт» была представлена на международном авиасалоне Aero India 2021 в Бангалоре. Проведен ряд переговоров с заинтересованными сторонами», – передает РИА «Новости» слова Красовицкого. Амфибийная боевая машина с колесной формулой 8х8 «Бумеранг» обеспечивает возможность решения широкого спектра задач: при отражении агрессии вероятного противника, защите рубежей государства и борьбе с террористическими группировками, оказании помощи населению в случае стихийных бедствий и катастроф. Высокие характеристики подвижности и плавность хода машины обеспечивают полный привод на все 8 колес, независимая подвеска, экономичный дизельный двигатель мощностью 750 лошадиных сил. Машина может с легкостью преодолевать различные препятствия, развивать на шоссе скорость свыше 100 километров в час и имеет запас хода не менее 800 километров. Для повышения проходимости на бронемашине установлена лебедка с тяговым усилием 10 тонн. Наиболее выгодно отличают российскую машину от зарубежных аналогов ее амфибийные свойства, позволяющие преодолевать водные преграды даже при волнении не менее трех баллов. При этом бронированная машина развивает на воде скорость не менее 10 километров в час, имея запас хода по воде до 12 часов. Защищенность этой уникальной российской унифицированной колесной боевой платформы может быть построена по многоуровневому принципу: броня, система динамической и активной защиты, система постановки дымовой завесы и другие системы. Броня и специальная форма корпуса обеспечивают защиту личного состава от поражающих факторов стрелкового оружия, минно-взрывных устройств и осколков артиллерийских снарядов. На внутренних поверхностях корпуса монтируется противоосколочная защита. «Несмотря на пандемию, объемы выручки и экспортных поставок в 2020 году для нас были рекордными за последние годы. Выручка выросла минимум на 20%, в общей сложности было поставлено более 900 единиц техники. При этом все контракты осуществлялись четко в оговоренные сроки, без каких-либо корректировок», – добавил Красовицкий. Он отметил, что, несмотря на трудности, с которыми столкнулся мир в эпоху Covid-19, в том числе локдаун и закрытие границ, компании удалось за это время расширить географию поставок бронеавтомобилей – сегодня «Тигры в различных модификациях эксплуатируются в 19 государствах. Бронеавтомобили «Тигр» – семейство российских многоцелевых автомобилей повышенной проходимости. Машина предназначена для перевозки людей и грузов по дорогам и бездорожью, а также монтажа оборудования. В апреле в Рособоронэкспорте сообщали, что Россия начала продвигать на экспорт бронемашины на платформе «Бумеранг», предварительная оценка их продаж – около 1 млрд долларов. «Калашников» представил новый беспилотник-конвертоплан 22 февраля 2021, 11:01 Текст: Ксения Панькова

ZALA AERO GROUP (входит в группу компаний «Калашников») представила новый российский беспилотник-конвертоплан ZALA VTOL, который может применяться для мониторинга, а также в рамках спасательных операций, сообщили в пресс-службе «Калашникова». Беспилотник был представлен на проходящей в столице ОАЭ международной оружейной выставке IDEX-2021, передает РИА «Новости». «Новый беспилотный комплекс включает аппараты самолетного типа со сменным крылом. В одном случае используется обычное крыло для классического запуска аппарата с катапульты, во втором случае крыло беспилотника оборудовано дополнительными штангами с четырьмя горизонтально расположенными пропеллерами, что позволяет ZALA VTOL выполнять вертикальные взлет и посадку и делает его гибридом самолета и вертолета», – сообщили в пресс-службе кампании. Ранее в пресс-службе госкорпорации «Ростех» сообщили, что впервые продемонстрирован зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1М». Это экспортная версия «Панциря», успешно проявившего себя в Сирии, новым ЗРПК уже заинтересовался ряд стран. Росэлектроника анонсировала показ за рубежом системы автоматизации управления боем для ПВО 20 февраля 2021, 11:09 Текст: Дмитрий Зубарев

Сразу три современные автоматизированных системы управления (АСУ) зенитными подразделениями будут представлены холдингом «Росэлектроника» (входит в Ростех) на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби, сообщили в пресс-службе компании. «Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представит перспективные системы управления войсками на международной оборонной выставке IDEX 2021, которая пройдет 21-25 февраля в Абу-Даби», – передает ТАСС сообщение компании. По словам представителей холдинга, предприятием НПП «Рубин» (входит в Росэлектронику) планируется показ современной машины разведки и управления командира взвода ПЗРК из состава зенитного ракетного комплекса ближнего действия «Гибка-С». По заявлению разработчиков, модуль, выполненный на базе бронезащищенного автомобиля «Тигр-М», предназначен для применения в системе управления войсковой ПВО тактического звена, а также для решения автономных боевых задач. «Также НПП «Рубин» представит на выставке модуль разведки и управления на гусеничном шасси из состава единой системы управления войсками в тактическом звене «Барнаул-Т», – сообщили в Росэлектронике. Третьим изделием, представленным на выставке, по сообщению пресс-службы, станет автоматизированная система управления зенитной ракетной бригадой войск ПВО «Поляна-Д4М1» производства пензенского предприятия «Радиозавод». «Изделие предназначено для автоматизированного управления зенитными ракетными системами, ЗРК типа С-300, «Бук», а также для оснащения командных пунктов ПВО смешанной группировки ЗРС», – говорится в сообщении. Напомним, в 2016 году Минобороны сообщало, для уверенного прикрытия действий подразделений в районах сосредоточения подразделения войскового ПВО ВДВ впервые ввели в действие новейшие комплексы средств автоматизации «Барнаул-Т. Иран заинтересовался закупкой российского оружия 22 февраля 2021, 11:35 Текст: Елена Мирошниченко

Иран заинтересован закупкой российского оружия, в свою очередь Россия готова его продать, заявил во время выставки вооружений IDEX-2021 официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России. «Нам хорошо известно, что Иран заинтересован в закупке широкой номенклатуры военной техники. И мы, со своей стороны, подтверждаем твердую решимость к практической реализации всех проектов двустороннего взаимодействия, представляющих взаимный интерес. Думаю, что это позволит придать новый импульс развитию военно-технического сотрудничества между нашими странами», – передает его слова РИА «Новости». Также он рассказал, что Россия получила ряд обращений от иностранных заказчиков на приобретение танков Т-90МС. Эксперт уверен, что эта машина обладает значительным экспортным потенциалом. «Высокие боевые свойства танка Т-90МС обеспечены мощным вооружением, современной автоматизированной системой управления огнем, последними достижениями в области защиты бронеобъектов и надежными двигателем и трансмиссией», – заключил он. В ноябре в США танки Т-90 назвали «экспортным хитом» среди российского оружия. В апреле в российскую армию поступила первая партия новейших танков Т-90М. Ранее в Ираке оценили главное преимущество Т-90С перед танками Abrams. Кроме того, в октябре 2019 года стало известно, что Египет предпочел российские танки Т-90МС, которые отлично зарекомендовали себя в Сирии и Ираке, американским Abrams для замены советских Т-55 и Т-62.