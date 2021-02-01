Назван срок передачи тральщика «Петр Ильичев» ТОФ Ростех решил локализовать в Индии производство МС-21 и Ил-114-300 Россия впервые покажет на выставке в Индии боевые машины «Бумеранг» 1 февраля 2021, 08:24 Текст: Дмитрий Зубарев

Госкорпорация «Ростех» впервые представит экспортно ориентированную бронетехнику на базе бронированной платформы «Бумеранг» на международном авиасалоне Aero India 2021, который пройдет в индийском городе Бангалор с 3 по 5 февраля, сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов. «Впервые за границей мы покажем бронетранспортер К-16 и боевую машину пехоты К-17 на перспективной колесной платформе «Бумеранг». Платформа разработана по заданию Минобороны России, у нее высочайшие боевые и эксплуатационные возможности», – цитирует ТАСС слова Кладова. По его словам, уникальность новейшей платформы состоит в возможности создавать на ее базе машины широкого спектра применения с различным вооружением и оборудованием. «Бумеранг» – перспективная унифицированная колесная бронированная платформа разработки «Военно-промышленной компании». На ее основе были созданы колесная БМП К-17, впервые показанная публике в 2015 году на Параде Победы, а также бронетранспортер К-16. В базовом варианте БМП К-17 оснащается боевым модулем «Эпоха» с 30-миллиметровой автоматической пушкой со спаренным 7,62-миллиметровым пулеметом и противотанковыми ракетами «Корнет». Бронетранспортер К-16 оснащается боевым модулем с 12,7-миллиметровым пулеметом. По словам Кладова, Ростех представит более 200 образцов продукции военного назначения на международной выставке Aero India 2021. «В том числе демонстрируем Су-57Э – в Индию мы привезли модель самолета, которая дает представление об этом уникальном истребителе. Покажем и другие наши «бестселлеры» –Су-35, МиГ-35Д, военно-транспортный Ил-76МД-90А(Э), самолет-заправщик Ил-78МК-90А», –проинформировал Кладов. По его словам, на выставке также будет представлен легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т. «Это идеальная машина для местных климатических и физико-географических условий. Уверен, большое внимание привлекут и другие наши вертолеты: Ми-28НЭ, Ми-171Ш и Ми-17В-5, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, а также вертолет радиолокационного дозора Ка-31», – отметил Кладов. «В этом году мы представляем в Бангалоре множество новейших российских разработок – авиационную технику, системы ПВО, бронетехнику, боеприпасы. Кроме того, планируем презентовать наши перспективные гражданские программы в сфере электроники, двигателе- и авиастроения», –подытожил Кладов. Aero India является крупнейшей авиационно-космической выставкой Индии. Ранее в госкорпорации сообщали, что Ростех представит модель многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57Э на международном авиасалоне Aero India 2021, который пройдет в Бангалоре с 3 по 5 февраля.

Новейшая САУ «Коалиция-СВ» испытана в режиме «шквал огня» 30 января 2021, 06:47

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Новейшая российская самоходная артиллерийская установка (САУ) «Коалиция-СВ» подтвердила возможность ведения стрельбы в режиме «шквал огня», поразив цель на полигоне одновременно шестью снарядами, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Источник рассказал, что «на одном из военных полигонов в рамках войсковых испытаний была проведена стрельба из САУ «Коалиция-СВ» по площадной цели в режиме «шквал огня», было достигнуто «одновременное попадание в цель шести боеприпасов, выпущенных из одной артустановки», передает РИА «Новости». Он пояснил, что в режиме «шквал огня» «Коалиция-СВ» ведет огонь по разным баллистическим траекториям, чтобы выпущенные последовательно из одной САУ снаряды попали в мишень в один момент времени. «Первый снаряд выстреливается при большом угле возвышения орудия с использованием полного метательного заряда. Затем угол орудия снижается, поэтому для второго снаряда метательный заряд меньше, чтобы он летел по более пологой траектории с меньшей скоростью и попал в ту же цель, что и первый. Затем угол снова снижается, в полет отправляется третий снаряд, заряд еще меньше. И так далее», – сказал он, добавив, что метательные заряды разной мощности загружаются в автомат заряжания САУ заранее. Подчеркивается также, что система управления огнем «Коалиции-СВ» обеспечивает практически мгновенный автоматический расчет углов возвышения орудия и пауз между выстрелами для режима «шквал огня» в зависимости от дальности до цели, местоположения самой установки, погодных условий, направления ветра и т.д. «Достаточно просто ввести координаты цели в вычислительный комплекс САУ или передать их по каналу данных единой системы управления тактического звена», – отметил источник. Кроме того, система управления установки вносит корректировки по ходу стрельбы, учитывая истинные скорости полета снарядов, которые замеряются радиолокационной станцией «Коалиции». Режим «шквал огня» предназначен для организации артиллерийского налета с использованием нескольких или всего одной артустановки. Ряд иностранных гаубиц способны вести огонь в этом режиме, в частности, немецкая PzH 2000 может уложить одновременно пять снарядов в одну цель, а двуствольная шведско-финская AMOS меньшего калибра – до восьми. САУ 2С35 «Коалиция-СВ» калибром 152 миллиметра была разработана в нижегородском Центральном научно-исследовательском институте «Буревестник» и базируется на платформе танка Т-90. Гаубица предназначена для поражения на дальности до 70 километров командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника. «Коалиция-СВ» интегрирована в единую автоматизированную систему управления тактического звена, которая позволяет принимать целеуказания по цифровому каналу связи, осуществлять круглосуточное наблюдение за местностью, автономный расчет установок для стрельбы и корректировку огня в любых погодных условиях. В Дании заявили о восстановлении Россией статуса военной сверхдержавы 29 января 2021, 09:35 Текст: Наталья Ануфриева

Россия при президенте Владимире Путине смогла вернуть себе статус военной сверхдержавы, заявил бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен. Эллеманн-Йенсен отметил в статье для издания Berlingske обновленные и хорошо обученные сухопутные силы России, показавшие свою эффективность в Сирии. Также он высоко оценил модернизацию военно-воздушных сил и, в частности, системы противовоздушной обороны, передает РИА «Новости». Экс-министр также указал, что Россия остается сверхдержавой и благодаря ядерному арсеналу. Однако, на его взгляд, есть в российском ВПК и слабые места, однако они компенсируются мощью в других областях. В качестве примера Эллеманн-Йенсен привел военно-морские силы, которые не подходят для крупных операций в мировом океане, при этом подводные лодки, по его словам, современны и хорошо вооружены. Ранее бывший президент США Барак Обама в своей книге «Земля обетованная» написал: «У (президента России Владимира) Путина была только одна проблема: Россия больше не была сверхдержавой. Хотя у нее был ядерный арсенал, уступавший только нашему, у России не было сети союзников и баз, которые позволяли США проецировать военную силу по всему глобусу». В России поспорили с этим мнением. Военный эксперт назвал сценарий захвата Калининграда идиотизмом 30 января 2021, 22:38

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Опубликованный СМИ сценарий «удара» Североатлантического альянса по Калининградской области носит признаки клинического идиотизма, заявил ведущий российский военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Ранее издание Overt Defence сообщило, что сценарий «превентивного удара» Североатлантического альянса по Калининградской области предполагает уничтожение ракетных комплексов «Искандер» и систем С-400, а также блокаду Балтийска и ликвидацию войск. В наступлении должны участвовать 30 тыс. польских военных, указывается в публикации. По словам Мураховского, такие сценарии сочиняются десятками в год различными негосударственными конторами и отдельными «экспертами», передает РИА «Новости». «То захват Россией Прибалтики, то Сувалкского коридора, то удар стратегическими бомбардировщиками США по Балтфлоту, то штурм Калининградской области. В их основе всегда присутствует критический признак клинического идиотизма: авторы предполагают, что все остальные Вооруженные силы России будут заняты чем-то другим. Видимо, проводить парады и раздавать гумпомощь в других регионах», – отмечает эксперт. По его словам, с одной стороны, вызывает грусть, что настоящие эксперты по России на Западе вымерли как вид, «с другой стороны, такие публикации дарят нам возможность развлечься забористой клюквой». Напомним, в конце прошлого года Соединенные Штаты открыли в Прибалтике новую военную структуру – базу для бойцов сил специальных операций, спецназа. Кроме того, США, согласно одобренному проекту бюджета на следующий год, предоставят странам Прибалтики (Эстонии, Латвии и Литве, которая имеет протяженную границу с Калининградской областью) военную помощь на сумму 168,7 млн долларов (138,2 млн евро). Финансы выделяются в рамках новой «Балтийской инициативы безопасности». Стало известно о начале испытаний «умных» снарядов для новейшего комплекса «Деривация-ПВО» 30 января 2021, 04:56 Текст: Наталья Ануфриева

Зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» получит новые выстрелы с многофункциональным, бронебойно-подкалиберным и управляемым снарядами, сообщили в пресс-службе «Уралвагонзавода» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех»). В пресс-службе ведомства заявили, что «зенитный артиллерийский комплекс (ЗАК) 1К150 «Деривация-ПВО» наряду с раннее принятыми на вооружение боеприпасами получит новые выстрелы с многофункциональным, бронебойно-подкалиберным и управляемым снарядами», передает ТАСС. В данный момент уже «ведутся испытания указанных выстрелов». Ранее сообщалось, что предварительные испытания зенитного комплекса «Деривация-ПВО» подтвердили возможность установки сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) различного типа. Российский МиГ-31 перехватил самолет-разведчик ВВС Норвегии 30 января 2021, 03:57 Текст: Алина Назарова

Российский истребитель МиГ-31 поднимался для сопровождения самолета-разведчика ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщает Национальный центр управления обороной России. «29 января 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над территорией Норвегии была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Для опознавания самолета и недопущения нарушения госграницы России в воздух подняли истребитель МиГ-31. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы «Фалкон-20» ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря. После разворота иностранного военного самолета от госграницы, российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Полет российского истребителя был выполнен в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. «Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», – добавили в сообщении. Ранее Минобороны сообщало, что количество иностранных самолетов-разведчиков, обнаруженных в 2020 году в ходе полетов вдоль российских границ, выросло на 40% по сравнению с 2019 годом. Патрульный корабль спустили на воду в Крыму 29 января 2021, 12:34 Текст: Дмитрий Зубарев

Патрульный корабль «Сергей Котов» проекта 22160 спустили на воду на заводе «Залив» в Крыму. На торжественную церемонию собрались представители Черноморского флота и властей Крыма, сотрудники завода «Залив» и их семьи, представители Зеленодольского завода им. А.М. Горького. «Я помню 2014 год, когда мы с директором проходили по предприятию с пустыми доками, пустыми цехами. Но сейчас ваш завод становится центром судостроения на юге России. Очень приятно видеть здесь детей, пусть наши дети видят плоды трудов своих родителей. Я уверен, что судьба корабля сложится и будет удачной. Она не может быть другой, потому что вы вложили свою душу», – передает ТАСС слова первого заместителя главкома ВМФ Александра Витко. Патрульный корабль «Сергей Котов» проекта 22160 (головной корабль – «Василий Быков»), как и все корабли серии, спроектирован ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (город Санкт-Петербург) и предназначен для защиты и охраны морской экономической зоны, а также для решения задач эскортной и антипиратской деятельности и выполнения поисково-спасательных функций. Имеет на вооружении 57-миллиметровую артиллерийскую установку, зенитный ракетный комплекс. Также предусмотрена возможность базирования на них вертолетов Ка-27ПС. Напомним, 27 ноября новый патрульный корабль «Павел Державин» проекта 22160 вошел в состав Черноморского флота (ЧФ). «Адмирал Макаров» провел учения в Черном море на фоне захода в регион эсминцев США 29 января 2021, 11:17 Текст: Дмитрий Зубарев

Фрегат Черноморского флота (ЧФ) России «Адмирал Макаров» провел учения, включавшие морской бой, на фоне захода в регион двух американских эсминцев, сообщает пресс-служба ЧФ. «Военнослужащие ракетно-артиллерийской боевой части корабля провели тренировки по подготовке и приведению оружия в готовность к применению и отработали алгоритм действий в ходе проведения условного морского боя с имитированной целью», – передает РИА «Новости» сообщение ЧФ. Также в ходе тренировок расчет ПВО фрегата «обнаружил» условную воздушную цель, с которой экипаж корабля боролся постановкой активных и пассивных помех с использованием средств радиоэлектронной борьбы. «Следующим этапом боевой подготовки экипажа фрегата станет совместное учение с дивизионом БПКРК «Бастион» Черноморского флота», – отметили в ЧФ. Эсминец ВМС США «Портер» зашел в Черное море вечером 28 января. Он присоединился к оказавшемуся там за несколько дней до этого другому американскому военному кораблю «Дональд Кук». В НАТО объяснили появление этих эсминцев «наращиванием военной мощи» России. Минобороны назвало сроки окончания госиспытаний ракеты «Циркон» 29 января 2021, 14:34 Текст: Дмитрий Зубарев

Госиспытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» завершатся в этом году, будут выполнены пуски с подводных лодок, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко. Он отметил, что в рамках летно-конструкторских испытаний с фрегата «Адмирал Горшков» проведены пуски первых в мире гиперзвуковых крылатых ракет морского базирования «Циркон». Во время испытаний достигнута скорость свыше 8 М. «Положительные результаты позволяют приступить к следующему этапу отработки - проведению пусков с подводных носителей, завершить государственные испытания в 2021 году и приступить к серийным поставкам начиная с 2022 года», – передает ТАСС слова замминистра. По его словам, в 2020 году продолжилось перевооружение 13-й ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения на новейший стратегический ракетный комплекс «Авангард». В декабре заступили на боевое дежурство еще две ракеты с гиперзвуковыми крылатыми блоками. В декабре 2020 года из акватории Охотского моря с борта атомного подводного крейсера стратегического назначения «Владимир Мономах» произведен залповый пуск ракет «Булава» в количестве четырех штук. Вооружение и носитель отработали штатно, задачи пуска выполнены полностью. «Подтверждены качество и надежность серийных партий», – отметил замминистра. Напомним, в 2020 году программа летно-конструкторских испытаний российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» выполнена в полном объеме: проведено три успешных пуска с фрегата Северного флота «Адмирал Горшков», из них два – по морским целям и один по наземной. В конце декабря 2020 года стали известны сроки начала госиспытаний «Циркона». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как гиперзвуковая триада России удерживает планету от третьей мировой войны. Российская ракета «Циркон» является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя, при этом ее скорость достигает около девяти скоростей звука, а максимальная дальность стрельбы – до 1000 км. «Циркон» может поражать с одинаковой эффективностью как надводные, так и наземные цели. С-400 заступили на боевое дежурство в Самарской области 29 января 2021, 15:15 Текст: Алексей Дегтярев

Зенитно-ракетный комплекс С-400 заступил на боевое дежурство по обороне воздушного пространства Поволжья в Самарской области, сообщили в Центральном военном округе (ЦВО). «Перевооружение на С-400 в 1,7 раза повысило боевые возможности [зенитного ракетного] полка. Отличительной особенностью системы является увеличенная зона поражения, в пределах которой ведется уничтожение всех существующих и перспективных средств воздушного нападения», – заявил командующий 14-й армией ВВС и ПВО ЦВО генерал-майор Владимир Мельников, передает ТАСС. Систему поставили в декабре 2020 года. Передача техники и первый боевой пуск проходили на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. В декабре американский журнал National Interest оценил российские зенитно-ракетные комплексы С-400, озаглавив статью вопросом, является ли система ПРО с использованием именно этих ЗРК «главным страхом НАТО». Работы по созданию экипировки «солдата будущего» четвертого поколения начались в России 29 января 2021, 12:04 Научно-исследовательские работы (НИР), цель которых – создать задел и определить технические требования для боевой экипировки «солдата будущего» четвертого поколения, начались в России, сообщили в пресс-службе Ростеха. «Ростех» по заданию Минобороны приступил к научно-исследовательским работам по созданию боевой экипировки четвертого поколения для солдата будущего. Ее планируется разработать для замены экипировки третьего поколения «Сотник». В НИР участвуют структуры «Ростеха» ЦНИИточмаш и концерн «Калашников», а также ряд других компаний», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации. В рамках данных работ будут проанализированы передовые боевые комплекты армий мира и определены перспективы развития новейшей экипировки. Итогом НИР станет формирование межведомственной комплексной целевой программы развития боевой экипировки военнослужащих до 2035 года. «Экипировка четвертого поколения – принципиально новый комплекс, для создания которого необходимо заглянуть в будущее. Сегодня мы приступили к первому этапу разработки – определению тактико-технических требований», – заявил индустриальный директор «Ростеха» Бекхан Оздоев. Напомним, 15 января в Ростехе рассказали, что ЦНИИточмаш (входит в «Ростех») начнет опытно-конструкторские работы по созданию экипировки солдата будущего «Сотник» на замену «Ратнику» в 2021 году. В России завершилась разработка новой машины РХБ-разведки 29 января 2021, 14:48 Текст: Дмитрий Зубарев

Тульский завод (входит в корпорацию «Росхимзащита» госкорпорации Ростех) завершил создание новейшей машины радиационной, химической и биологической (РХБ) разведки РХМ-9, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко. «ПАО «Завод «Тула» завершило опытно-конструкторскую работу «Богомаз», в рамках которой создана перспективная машина РХБ-разведки РХМ-9 с совершенно новой приборной базой», – цитирует ТАСС Криворучко. По его словам, научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (входит в Ростех) также поставила первую партию боевых машин поддержки танков «Терминатор», изготовленных на шасси танка Т-90А.

РХБ-9 выполнена на базе автомобильного шасси семейства «Тайфун» и является новейшей российской машиной, предназначенной для ведения РХБ-разведки на поле боя. Она оснащена новыми приборами, конструкция которых позволяет осуществлять отбор проб автоматически без выхода экипажа из машин в зону заражения. Эффективность применения РХМ-9 превышает показатели ранее разработанных машин РХБ-разведки в два раза. Ростех решил повысить имидж продукции отечественного ОПК за рубежом 29 января 2021, 11:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Предприятия Ростеха намерены усилить работу по устранению замечаний к поставляемым за рубеж технике и вооружениям, сообщает пресс-служба «РТ-Техприемка» – компании, занимающейся, в том числе, управлением качества поставок продукции госкорпорации. «В связи с высокой конкуренцией на международном рынке современные промышленные предприятия обязаны уделять пристальное внимание работе с клиентами. К данному вопросу относятся скорость принятия и обработки запросов, выстраивание системы управления качеством на производстве и т.д. Все это направлено на повышение удовлетворенности потребителей продукции, а значит и на повышение финансовых и репутационных показателей компании», – передает РИА «Новости» слова заместителя гендиректора по качеству и развитию АО «РТ-Техприемка» Василия Никулина. В этой связи центр компетенций системы управления качеством госкорпорации «Ростех» провел совещание с предприятиями авиационной отрасли, оборонно-промышленного комплекса и «Рособоронэкспортом», направленное на укрепление репутации госкорпорации на мировой арене в качестве надежного поставщика. На совещании были рассмотрены проблемные вопросы по рекламационной работе с продукцией военного назначения, поставляемой на экспорт. «Обсуждение в рамках проведенного совещания показало нацеленность и готовность оборонных предприятий корпорации к решению проблемных вопросов, связанных с обработкой рекламационных актов со стороны иностранных заказчиков», – рассказал Никулин. Ранее в Минобороны сказали, когда мировой рынок вооружения вернется к докризисным темпам роста. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Минобороны отчиталось о выполнении планов поставки новых образцов вооружения в 2020 году 29 января 2021, 13:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Планы по поставке в ВС России новых образцов вооружения в 2020 году выполнены на 99,8%, сообщил в ходе Единого дня приемки военной техники замминистра обороны Алексей Криворучко. «Планы по поставке новых образцов вооружения, военной и специальной техники выполнены на 99,8%, ремонта - на 99,7%», – передает ТАСС слова Криворучко. Он доложил министру обороны Сергею Шойгу, что развернута работа по размещению государственного оборонного заказа 2021 года. «Благодаря практике заключения долгосрочных государственных контрактов мы сегодня имеем 86,8% от объема госзаказа», – отметил он. Шойгу, в свою очередь, сообщил, что в 2020 году в эксплуатацию введены 3200 зданий и сооружений. «Что касается строительства объектов для нужд Вооруженных сил. В условиях борьбы с коронавирусной инфекцией мы не только ввели в эксплуатацию 3200 зданий и сооружений, но и по поручению президента Российской Федерации дополнительно построили в сжатые сроки 30 многофункциональных медицинских центров», – сказал министр. По его словам, в рамках государственной программы вооружения своевременно обустроена инфраструктура РВСН в Калужской и Оренбургской областях, что позволило поставить ракетные комплексы на боевое дежурство. «В целях проведения летных испытаний перспективного ракетного комплекса стратегического назначения возведены необходимые объекты на космодроме Плесецк. Там же в интересах Космических войск реконструирован монтажно- испытательный комплекс для разгонного блока ракеты- носителя тяжелого класса «Ангара-А5», – добавил министр. Помимо этого, продолжил он, введены в строй Северо-Кавказское суворовское военное училище во Владикавказе, новый комплекс Тверского суворовского училища и филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. «Таким образом, запланированные мероприятия по строительству объектов были выполнены в полном объеме», – констатировал Шойгу. Ранее в Минобороны России сообщали, что сухопутные войска России в 2021 году получат больше 400 современных танков, БТР и БМП. Назван срок передачи тральщика «Петр Ильичев» ТОФ 1 февраля 2021, 01:24

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

Передача тральщика «Петр Ильичев» Тихоокеанскому флоту намечена на лето 2021 года, сообщило издание «Красная звезда». «Передача тральщика флоту России на Тихом океане запланирована на лето 2021 года», – приводит текст статьи ТАСС. Спуск на воду нового корабля, согласно плану, должен состояться в феврале. Как уточняется в материале, на борту тральщика будут размещены подводные беспилотники, которые смогут обнаружить все типы боеприпасов в любых гидрологических и погодных условиях. Поиск объектов на большой глубине будет осуществляться при помощи системы уничтожения мин «Александрит-ИСПУМ». «Она состоит из телеуправляемого подводного аппарата, способного выявлять подозрительные объекты в радиусе 500 метров и на глубине до 300 метров, а также подводных роботов», – говорится в статье. Корабль ПМО «Петр Ильичев» был заложен в июле 2018 года. Он стал пятым серийным (шестым по счету) кораблем проекта 12700 «Александрит», строительство которого Средне- Невский судостроительный завод ведет по заказу ВМФ России. Ранее завод передал заказчику четыре корабля этого проекта («Александр Обухов», «Иван Антонов», «Владимир Емельянов» и «Яков Баляев»). Еще четыре находятся на верфи в разной степени готовности. Ранее вице-премьер Юрий Борисов заметил, что тральщики проекта 12700 обладают самыми лучшими характеристиками и превосходят по своим возможностям иностранные аналоги. Ростех решил локализовать в Индии производство МС-21 и Ил-114-300 1 февраля 2021, 08:53 Производство новейших российских гражданских самолетов МС-21 и Ил-114-300 может быть локализовано в Индии, сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов. «Мы предлагаем нашим индийским партнерам сделать на его [Ил-114-300] базе совместную разработку – российско- индийскую модификацию, а в случае успешного продвижения на индийский рынок – организовать его производство в Индии», – передает ТАСС слова Кладовва в преддверии авиасалона Aero India 2021. Кладов напомнил, что российский региональный турбовинтовой самолет поднялся в воздух 16 декабря 2020 года в подмосковном Жуковском. Он отличается своей экономичностью и неприхотливостью к условиям эксплуатации. Кроме того, по словам представителя Ростеха, Россия готова создать с Индий кооперацию по техобслуживанию и сборке самолета МС-21. «Если говорить про МС-21, мы готовы обсуждать различные варианты промышленной кооперации. Это может быть авторизация центра техобслуживания и ремонта, создание «домашнего» склада запчастей и центра обучения или даже производство отдельных элементов конструкции, агрегатов и сборка воздушных судов из самолетокомплектов, если будет большой заказ - порядка 200 воздушных судов», – пояснил Кладов. Он добавил, что предприятие по ремонту российских двигателей для транспортных вертолетов типа Ми-17 будет открыто в Индии уже в этом году. «Действительно, такой проект есть. Оборудование для центра уже поставлено. На реализацию проекта повлияла пандемия, которая заставила скорректировать сроки пуско- наладочных работ. Запуск объекта и ремонт первых двигателей планируются уже в этом году. Полная аттестация производства запланирована на 2022 год», – сказал он. Как пояснил Кладов, открытие центра позволит Объединенной двигателестроительной корпорации закрепиться на крупнейшем за пределами России рынке. «Это станет возможным благодаря заключению лицензионных договоров и договоров на конструкторское и техническое сопровождение. <...> Для нас при этом открывается перспектива продвижения новых услуг, а у партнера – заинтересованность в нашей новой продукции и расширении поставок запасных частей для двигателей», – пояснил представитель Ростеха. Ранее Кладов рассказал, что Россия впервые покажет на выставке в Индии боевые машины «Бумеранг».