Сближение Анкары и Эр-Рияда открывает новые возможности для Москвы

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2 декабря, среда  |  Последнее обновление — 17:30  |  vz.ru
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Германия придумала «зеленую» защиту «Северного потока – 2» от США

Немцы нашли способ работать токсичными российскими судами над газопроводом J.Koehler/Imago-images
/Global Look Press
В Германии не только планируют начать достройку «Северного потока – 2» после года простоя, но и придумали, как немецким компаниям, участвующим в этом процессе, обойти американские санкции. Эксперты считают, что следом за прокладкой труб на небольшом немецком участке начнутся работы и на главном недостроенном участке – в водах Дании. А вот обойти санкции будет не так просто, как планируют немцы. Подробности...
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Украинцы меняют отношение к Донбассу слишком медленно

Предоставление Донбассу автономии поддерживают 48,6% украинцев, против только 38,8% Игорь Маслов/РИА «Новости»
Опросы общественного мнения на Украине выявили, что большинство выступает за переговоры с Донецком и Луганском и за уступки Донбассу в целом. Украинцы исходят из того, что это принесло бы пользу самой Украине. Однако видеть в этой социологии повод для надежды преждевременно — цифры столь же лукавы, как и позиция Зеленского по Минским соглашениям. Подробности...
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Зачем Россия укрепляет военный кулак в Калининграде

Россия усиливает свою группировку под Калининградом – там формируется новая мотострелковая дивизия Валерий Матыцин/ТАСС
Через год в Калининградской области будет сформирована новая мотострелковая дивизия, сообщили источники в Минобороны. Создаваемой группировки, считают военные аналитики, будет достаточно, чтобы свести к нулю угрозу нападения НАТО на наш анклав. Какие методы останутся у Запада для вооруженных провокаций вокруг Калининграда и каковы шансы на формирование в городе пресловутой пятой колонны? Подробности...
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Зачем США покупают советскую военную технику

Российские боевые вертолеты прямо рассматриваются США как машины потенциального противника Антон Новодережкин/ТАСС
Пентагон заинтересовался приобретением российских вертолетов Ми-24, а также самолета Ан-2. По официальным заявлениям – для ознакомления американских инструкторов с возможностями этих машин. Неужели настолько старые военные разработки все еще интересны армии США – и почему российские военные не изучают таким же образом американское оружие? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Сближение Анкары и Эр-Рияда открывает новые возможности для Москвы

Иса Джавадов
Иса Джавадов, Историк, востоковед
На фоне обсуждений Карабахской войны, выборов в США и изменений на постсоветском пространстве – остались без внимания недавние действия Саудовской Аравии и Турции. А они могут открыть России новые возможности. Подробности...

Украинский локдаун и предчувствие катастрофы

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Реальный силовой ресурс сейчас сосредоточен в руках Авакова. Будучи крайне непопулярным политиком, именно Аваков, тем не менее, может претендовать на роль «делателя президентов» в условиях нестабильности. Подробности...
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Зачем убили иранского физика-ядерщика

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Теракт против профессора Мохсена Фахризаде прямо касается трех стран – Ирана, Израиля и Соединенных Штатов. Все они получают теперь как серьезные проблемы, так и неплохие возможности. Подробности...
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Украинцы прозрели

Россию выгоняют из Приднестровья

Латвия попросила Россию о помощи

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Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

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    Иса Джавадов

    Сближение Анкары и Эр-Рияда открывает новые возможности для Москвы

    Иса Джавадов
    Историк, востоковед
    		2 декабря 2020, 17:15

    На фоне обсуждений карабахской войны, выборов в США и изменений на постсоветском пространстве – остались без внимания недавние действия Саудовской Аравии и Турции. А они могут открыть России новые возможности.

    С 2017 года Турция и Саудовская Аравия находились фактически в состоянии прокси-войны. Конфликт между двумя государствами начался, когда Турция начала оказывать политическую и военную поддержку Катару, против которого Саудовская коалиция ввела санкции. Далее – убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле, гражданская война в Ливии, где Турция поддерживала Правительство национального согласия в Триполи, а Саудовская Аравия восставшего против ПНС фельдмаршала Хафтара. Последней каплей стала турецкая критика нормализации отношений арабских стран с Израилем и сообщения о вводе эмбарго Саудовской Аравией на поставки турецких товаров.

    За три последних года эта вражда приобрела в том числе и историческое измерение. Все чаще в дискурсах турецкого и арабских обществ стало фигурировать Арабское восстание 1916 года, когда Хашемитская династия во главе с Шарифом Хусейном, поддерживаемая Великобританией и арабскими националистическими организациями, выступила против Османской империи.

    Кстати, в турецком информационном пространстве Арабское восстание воспринималось, как антиисламское и играющее на руку западным империалистам, а также проецировалось на современную политику арабских монархий. В то же время в арабском сообществе убеждены, что политика президента Турции Эрдогана является прямым продолжением «антиарабского османизма».

    Более того, в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах еще с начала «Арабской весны – 2011» Турция ассоциируется с поддержкой «Братьев-мусульман» (запрещена в РФ) – международной организации, стоящей на позициях политического ислама и представляющей угрозу некоторым монархическим и авторитарным режимам на Ближнем Востоке.

    Фото: Depo Photos/Zuma/ТАСС

    В общем, президент Реджеп Тайип Эрдоган и король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, а также имеющий большой вес кронпринц Мухаммед бен Сальман являются непримиримыми врагами.

    Казалось, ничто не сможет стабилизировать отношения двух государств, претендующих на первенство в исламском мире. Однако в прошлую субботу министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд внезапно заявил, что отношения с Турцией «хорошие и дружественные». Также саудовский МИД отметил, что нет никаких фактов, указывающих на введение саудовского эмбарго против турецких товаров, и подчеркнул необходимость мирного урегулирования кризиса в отношениях с Катаром.

    Более того, днем ранее состоялся телефонный разговор между турецким президентом и саудовским королем, в котором оба лидера выразили важность скорейшего разрешения разногласий между государствами.

    Чем объясняется такой резкий поворот? Как ни странно, избранием Джозефа Байдена американским президентом. Например, турецкий писатель Мурат Акан считает, что намерения Байдена сесть за стол переговоров с Ираном явно не вписываются в парадигму внешнеполитического успеха Эр-Рияда, который уже на протяжении нескольких десятилетий находится в противостоянии с Тегераном.

    Действительно, в сравнении с уходящим президентом США Дональдом Трампом, считавшимся другом Саудовской Аравии, Байден настроен к исламскому королевству достаточно критично. Так, еще в октябре Байден заявил: «При администрации Байдена – Харрис мы пересмотрим наши отношения с королевством [Саудовской Аравией], прекратим американскую поддержку войны Саудовской Аравии в Йемене и дадим понять, что Америка не готова поступиться своими ценностями, чтобы продавать оружие или покупать нефть». Мало того, кандидат в президенты от Демократической партии на сайте своей предвыборной кампании также напомнил об убийстве Джамаля Хашогги в контексте соблюдения прав человека.

    Соответственно, есть основания полагать, что хотя активное стратегическое сотрудничество между США и КСА не прекратится, Саудовская Аравия более не может рассчитывать на серьезную поддержку Вашингтона в своей внешней политике и противостоянии с Ираном и Турцией на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Учитывая, что Байден также критично настроен к Эрдогану и современной турецкой политике, Анкара и Эр-Рияд оказываются в «одной лодке», где сотрудничество просто необходимо для компенсации ущербов от нарастающего американского давления.

    Сближение двух государств можно трактовать, с одной стороны, как признание Эр-Риядом турецкой победы в Ливии, из которой вытекает неспособность Саудовской Аравии вести дальше полноценную борьбу с Анкарой. С другой же стороны, это сближение может быть обусловлено важностью привлечения Турции на свою сторону в противостоянии с Ираном, учитывая нарастание противоречий между Эрдоганом и Роухани в Сирии и Нагорном Карабахе, в результате усиления первого.

    Свою лепту мог внести и французский президент Эммануэль Макрон, объединивший исламский мир своими неоднозначными и противоречивыми высказываниями по теме исламской религии и карикатур на пророка Мухаммеда.

    В таких условиях Саудовская Аравия, претендующая на звание «страны таухида» (единобожия), высказалась с критикой в адрес своего вчерашнего союзника Франции в ее противостоянии с Турцией.

    Потенциальное турецко-саудовское сближение в совокупности с дистанцированием Вашингтона от Эр-Рияда открывает возможности и для Российской Федерации. Джозеф Байден не намерен предоставлять активную военную помощь Саудовской Аравии, что вынуждает королевство искать новых партнеров в военно-промышленной сфере. А учитывая давний интерес саудовских военных к российским ЗРК С-400 «Триумф» и другим видам техники, российский ВПК сможет значительно расширить свое присутствие на Аравийском полуострове.

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    Весьма обнадеживают и сообщения, поступающие с энергетических рынков. По последним данным, вице-премьер Александр Новак и глава Минэнерго Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман намерены предпринять ряд практических шагов для сближения позиций государств по проблеме снижения производства нефти.

    Кроме того, поскольку Россия активно задействована в процессе урегулирования конфликта в Ливии, вовлекающего Турцию и Саудовскую Аравию, стабильное развитие отношений между государствами даст Москве возможность взять инициативу в свои руки. Речь идет о скорейшем примирении враждующих ветвей власти в Ливии.

    Не говоря уже о том, что нормализация отношений между Анкарой и Эр-Риядом при активном посредничестве Москвы для всех сторон откроет перспективу ведения продуктивной торговой деятельности и в Персидском заливе.


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