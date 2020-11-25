Британия нацеливает на врагов турецкие истребители будущего

Старейший геополитический соперник России – Великобритания – нашел новый способ отстаивать свои интересы чужими руками. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из ряда аспектов военно-технологического сотрудничества Лондона и Анкары. Особенно это касается разработки одного из важнейших инструментов военного превосходства – истребителя пятого поколения.

Насколько далеко зашли связи между турками и англичанами, в политическом плане уже давно известно. О том, что через Турцию англичане могут влиять на Азербайджан, известно тоже. Лондон может влиять на обстановку в Сирии и Ливии турецкими руками, его взаимодействие с Турцией становится теснее с каждым днем.

Но мало кто обращает внимание на еще одну сферу, в которой англичане делают турок сильнее и опаснее, придавая своей традиционной геополитической игре новое измерение. Речь идет о военно-техническом сотрудничестве.

Не только курорт

У российского обывателя Турция ассоциируется с курортами. У обывателя, интересующегося военными вопросами, еще с сирийскими боевиками и террористами, беспилотниками «Байрактар» и войнами – в Ираке, Сирии, Ливии и Карабахе, в которых Турция тайно или явно участвовала. Кто-то вспомнит про турецкие военные базы в Катаре и Ливии, турецкое присутствие в Сомали. На самом же деле, все это – только вершина большого айсберга.

Турция имеет мощную военную промышленность и серьезные технические достижения в военной сфере. Турки в значительной степени обеспечивают себя легкой бронетехникой, самоходной артиллерией, зенитной артиллерией, многими видами высокотехнологичного оружия. Так, Турция – единственная в мире страна, успешно применявшая в бою лазерное оружие для уничтожения беспилотных летательных аппаратов противника. Турция – вторая страна в мире после России, имеющая готовые к боевому применению антиторпеды.

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Турция опережает большинство стран НАТО, Россию, Японию и многие другие страны-производители оружия в создании малогабаритных крылатых ракет для авиации. Кроме того, у турок имеется неплохая тактическая ракета Bora с дальностью 280 километров и боевой частью массой 480 кг. Ракету применяли против курдов в Ираке, и она отличается очень высокой точностью. Идет создание ракет с большей дальностью. Крылатые ракеты корабельного базирования турки тоже испытали, а противокорабельные ракеты собственной разработки у них уже в серии. Два турецких военных гиганта Aselsan и Roketsan – это без всяких скидок военные концерны мирового класса, обладающие огромным потенциалом в военной электронике, морском подводном оружии, ракетах, лазерах и многом другом.

Более того. У Турции есть национальная космическая программа, и эта программа идет строго в соответствии с графиком. Созданные в Турции экспериментальные сверхлегкие ракеты-носители для микроспутников на орбиту пока еще ничего не вывели (план – вывод на орбиту полезной нагрузки в 2025 году), но вот выше линии Кармана (100 км высоты) эти носители уже летали, что формально делает Турцию одной из стран, чьи летательные аппараты достигли космоса, пусть и без выхода на орбиту.

А где космические ракеты, там и баллистические. Среди турецких «правых» давно и упорно ходят слухи, что ракетный центр в Синопе занимается далеко не только космонавтикой, но и, например, баллистическими ракетами для подводных лодок.

Для такого оружия логично иметь «специальные», как принято говорить, боевые части. Или, проще говоря, ядерные. И в эту сторону турки поглядывают, но очень осторожно. 4 сентября 2019 года, выступая в Сивасе на партийной конференции своей «Партии справедливости и развития», Эрдоган заявил дословно следующее: «Некоторые страны имеют ракеты с ядерными боеголовками – не одну и не две. Но мы не можем их иметь [по утверждениям этих стран]. Это я принять не могу».

В дальнейшем Эрдоган не раз высказывался о том, что неядерный статус Турции неприемлем, а в среде турецких «правых» циркулируют слухи о начале работ над собственной бомбой. Насколько это правда, сказать невозможно. Технически Турция пока не в силах создать ядерное оружие, но интерес к предмету явно обозначен на самом высоком уровне. Вот что такое, в общих чертах, наш сосед с военно-технической точки зрения.

Партнеры по истребителю

Одной из самых сложных и амбициозных программ турецкого ВПК является программа создания собственного национального истребителя пятого поколения TF-X, разрабатываемого компанией Turkish Aerospace Industries (TAI). Этот проект турки сами не потянули бы никогда. Нужен был партнер, который помог бы спроектировать эту машину, оказал бы конструкторскую и консультативную поддержку.

И такой партнер нашелся. В конце декабря 2015 года турецкие официальные лица объявили, что помогать Турции с созданием истребителя пятого поколения будет BAE Systems – британский оборонный (в том числе авиакосмический) гигант. Свои двигатели для будущей машины (причем вместе с передачей технологий) предложил «Роллс-Ройс», еще один из мировых лидеров в своей сфере и тоже британский.

А через три года, в 2018-м, когда работы над турецким самолетом уже шли вовсю, министр обороны Великобритании объявил о том, что Британия сама будет создавать истребитель пятого поколения «Темпест» – и именно силами BAE и «Роллс-Ройса». Мозаика сложилась.

Британский шанс

Интерес Британии к турецкому проекту носит многогранный характер. С одной стороны, это технологически выгодно. Британцы могут просто переложить часть конструкторской работы на турок и не инвестировать в нее ни деньги, ни средства, получая готовый результат и для себя тоже. Турция – не новичок в авиации, эта страна участвовала в программе F-35, а ранее производила сборку F-16 на своей территории. Что такое самолет, турки знают, и часть простых систем могут взять на себя.

У британцев же, во-первых, будет доступ ко всем турецким наработкам. Во-вторых, они будут вести свою часть конструкторских разработок на турецкие деньги, а затем, на базе всего этого оплаченного Турцией и частично ей же выполненного задела, будет создан еще и собственный истребитель – «Темпест». Который «идеологически» повторяет TF-X – это тоже двухдвигательный истребитель похожей аэродинамической схемы.

Политически Британия этим проектом подталкивает Турцию в сторону активной политики. Теперь туркам не нужно волноваться, что США, недовольные сотрудничеством с Россией, «обрежут» им поставки новейших самолетов так же, как ранее вытолкнули их из программы F-35. Руки турок будут развязаны. То есть их даже подталкивать к агрессивным действиям не придется. Имея свою авиацию мирового класса, они с высокой вероятностью сами будут пускать ее в ход при любом случае, а англичане традиционно для себя будут ловить рыбку в мутной воде. Неплохая сделка, не так ли?

Политика, таким образом, переплетается с технологией до полной неразделимости.

Занятным образом охлаждение отношений между Турцией и некоторыми европейскими странами не повлияло на ход британско-турецкого сотрудничества. Изгнание Турции из программы F-35 тоже ни к чему такому не приводит, британцы продолжают накачку Турции авиационными технологиями. В марте 2019 года из проекта, правда, вышел «Роллс-Ройс», и теперь новый двигатель будет создаваться на базе американского General Electric F110 консорциумом TRM с американским участием. Но в основном это мало что меняет, главный партнер турецкой TAI по-прежнему британская BAE. Все идет по плану.

Символический жест и британское лицемерие

Такая идиллия в отношениях между Турцией и Британией требует каких-то политических жестов, демонстрирующих союзнические отношения. И такие жесты имеются.

16 ноября на турецкой авиабазе Конья начались совместные учения британских истребителей «Тайфун» и турецких F-16. По сообщениям турецких источников, в программе: обучение англичан ударам по ЗРС С-400 в частности и задач по прорыву и подавлению ПВО вообще, взаимодействие с беспилотной авиацией, тренировки турецких пилотов по ведению воздушного боя против ВВС стран, имеющих на вооружении истребители «Еврофайтер Тайфун». С учетом проблем между Турцией и Саудовской Аравией, имеющей такие самолеты, это выглядит довольно занятно (впрочем, вот именно эти сведения пока подтверждения из независимых источников не имеют).

Зато точно известно, что начальник британских ВВС (Air Chief Marshall) генерал сэр Майкл Уигстон почтил учения своим присутствием, что не является рядовым случаем. В своем Twitter Уигстон всеми силами подчеркивает, что это учения под эгидой НАТО, что они направлены на более глубокую интеграцию в рамках НАТО, даже хештег #WeAreNATO («Мы – НАТО») не забывает добавить к каждому сообщению. Вот только жители других стран НАТО от этих учений почему-то никакого энтузиазма не испытывают, потому что направлены они как раз и против «союзников» по НАТО тоже. И это очевидно. Впрочем, антироссийская направленность тоже налицо.

Выводы для России

Таким образом, есть все основания полагать, что «Большая игра» – то самое многовековое соперничество России и Британии в Азии – вернулась. И теперь она идет не только на геополитическом поле, но и на технологическом. Наш старый оппонент – Британия – уже не только политически «подталкивает в спину» наших потенциальных соперников, провоцируя их на авантюристическую политику, но и делает то же самое с помощью технологий. Британия передает третьим странам в руки такие инструменты, от которых у последних в будущем вполне может «снести голову». Собственный истребитель пятого поколения – это именно такой инструмент.

России стоило бы учитывать все это в своих планах – и не только в политических, но и в технологических. Не получится ли так, что на вооружении ВВС Турции истребитель пятого поколения появится раньше, чем у ВВС России – по крайней мере, в нужных количествах? А еще нам стоит поучиться у британцев использовать другие страны в своих интересах – новый, начавшийся де-факто раунд «Большой игры» делает этот навык жизненно важным.