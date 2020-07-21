ВВС США решили выкупить предназначавшиеся для Турции истребители F-35A

ВВС США решили выкупить у американской корпорации Lockheed Martin предназначавшиеся для Турции восемь истребителей пятого поколения F-35A, следует из заявления американского министерства обороны.

Приобретение на сумму 862 млн долларов изначально произведенных Lockheed Martin для Турции восьми F-35A проходит в рамках модификации ранее заключенного контракта с американской корпорацией, передает ТАСС.

По этому соглашению ВВС закупили у компании дополнительно шесть истребителей F-35A. Кроме того, отметили в Пентагоне, в рамках модификации контракта Lockheed Martin внесет в самолеты изменения, требуемые ВВС США.

Напомним, в 2018 году Сенат США запретил поставки F-35 Турции. Поводом для запрета было названо намерение Анкары приобрести российские ЗРК С-400, а также попытки расширить отношения с Россией. По мнению американских законодателей, это подрывает безопасность НАТО.

В ответ Анкара пообещала найти альтернативу этим истребителям. Позднее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция все же получит первые два истребителя F-35, вопреки протестам Конгресса США. Всего Турция хотела купить 100 самолетов F-35. Вместе с тем турецкая сторона обещала не раскрывать секреты С-400.

В январе 2020 года помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер сообщил, что после приобретения российских ЗРК С-400 Турция была «немедленно исключена из программы F-35». Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от США поставить истребители F-35, либо вернуть Анкаре деньги.

В марте из материалов Lockheed Martin стало известно об исключении Турции из программы по созданию F-35, однако официальных объявлений об этом в компании не делали.

В начале июля сенаторы-республиканцы Джеймс Лэнкфорд и Том Тиллис, а также сенаторы от Демократической партии США Джин Шахин и Крис Ван Холлен направили письмо министру обороны США Марку Эсперу с требованием объяснить продолжение участия Турции в программе производства F-35.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как США готовы наказать Турцию за С-400.