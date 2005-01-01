Названа дата поставки в Турцию первых истребителей F-35

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопреки протестам Конгресса США Турция получит первые истребители F-35 уже 21 июня.

«Два истребителя будут переданы нам 21 июня», – передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкий телеканал NTV слова Чавушоглу.

Компания-производитель самолетов Lockheed Martin Corporation подтвердила готовность передать первые F-35 Турции 21 июня в американском городе Форт-Уэрт.

Всего Турция хочет купить 100 самолетов F-35.

Сенат Соединенных Штатов принял свой вариант проекта бюджета Пентагона на 2019 год, который предусматривает прекращение участия Турции в программе производства и последующего использования американского истребителя пятого поколения F-35.

На прошлой неделе министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли назвал шантажом выдвинутое Вашингтоном требование отказаться от российских зенитных ракетных комплексов С-400 для получения Анкарой истребителей F-35, отметив, что 800 млн долларов за истребители уже перечислены Соединенным Штатам.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара приобретет комплексы С-400 и не пойдет в этом вопросе на какие-либо уступки.

Напомним, во вторник премьер Турции Бинали Йылдырым заявил, что Анкара найдет альтернативу после решения сената США прекратить участие Турции в программе производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.