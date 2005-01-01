Турция прокомментировала отказ США поставить F-35

Анкара найдет альтернативу после решения сената США прекратить участие Турции в программе производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, заявил премьер Турции Бинали Йылдырым.

«Это неудачное развитие ситуации. Но Турция не останется без альтернативы. Такие действия со стороны сената США вызывают сожаление, они противоречат духу стратегического партнерства», – заявил Йылдырым, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV.

Сенат Соединенных Штатов принял свой вариант проекта бюджета Пентагона на 2019 год, который предусматривает прекращение участия Турции в программе производства и последующего использования американского истребителя пятого поколения F-35.

На прошлой неделе министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли назвал шантажом выдвинутое Вашингтоном требование отказаться от российских зенитных ракетных комплексов С-400 для получения Анкарой истребителей F-35, отметив, что 800 млн долларов за истребители уже перечислены Соединенным Штатам.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара приобретет комплексы С-400 и не пойдет в этом вопросе на какие-либо уступки.