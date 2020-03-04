Lockheed Martin исключила Турцию из материалов по созданию F-35

Турция исключена из программы по созданию многоцелевого истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, свидетельствуют официальные материалы Lockheed Martin.

В инфографике от 3 февраля Турция была указана в числе участников и разработчиков программы. При этом сообщалось, что компания поддержит решение Пентагона исключить Турцию.

Сейчас в документе Турция среди участников программы не указана, передает ТАСС.

При этом официальных объявлений о полном исключении Турции не делали ни компания, ни военное ведомство США.

Напомним, США сообщали, что Турция была «исключена из программы F-35» из-за приобретения российских ЗРК С-400.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США должны либо поставить истребители F-35, либо вернуть Анкаре деньги.

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