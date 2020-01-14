В США посетовали на неподатливость Турции в вопросе С-400

Замглавы Пентагона по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд заявила, что Турция не поддается давлению США и не собирается отказываться от российских С-400.

«Мы все еще находимся на той же позиции: мы ясно заявили, что [американские истребители- бомбардировщики пятого поколения] F-35 и С-400 несовместимы. К сожалению, Турция не принимала решения делать какие-либо шаги по С-400, поэтому мы продолжаем переводить работу из Турции», – заявила Лорд, передает ТАСС.

Отмечается, что чиновник Пентагона, говоря о переводе работы, имела в виду перевод производства комплектующих для F-35 из Турции в США.

Лорд также отметила, что к марту большую часть цепи поставок комплектующих для самолетов планируется перенести из Турции в США.

По ее словам, США и Турция не обсуждали судьбу четырех F-35, ранее закупленных Турцией.

В декабре в Конгрессе США проголосовали за принятие пакета санкций против Турции из-за операции Анкары на северо-востоке Сирии и покупки российских ЗРС С-400.

За С-400 санкции будут приняты в соответствии с законом CAATSA, который предполагает введение правительством США рестрикций в отношении государств, которые заключают с Россией крупные контракты на закупку военной техники.

Между тем, Анкара заявляла, что готова рассмотреть возможность закрытия авиабазы Инджирлик для американских военнослужащих, если Вашингтон введет санкции из-за приобретения Турцией С-400.