Турция пригрозила закрыть для США базу Инджирлик

Анкара готова рассмотреть возможность закрытия авиабазы Инджирлик для американских военнослужащих, если Вашингтон введет санкции из-за приобретения Турцией российских зенитных ракетных систем С-400.

«Турция может попросить США вывести своих военных с авиабазы Инджирлик», – заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.

По его словам, Анкара может также «изменить статус и для базы Кюреджик», на которой развернуты элементы европейской системы ПРО.

Министр также отметил, что Турция сможет получить у России альтернативу F-35, если США не поставят республике эти истребители.

В конце ноября в Рособоронэкспорте заявили, что новый опцион на С-400 для Турции предусматривает поставку второго полка. Он утверждал, что контракт на этот счет планируется подписать в 2020 году.

Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов. Турция ответила отказом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО.

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