Названы сроки подписания контракта на поставку Турции второго полка С-400

Новый опцион на С-400 для Турции предусматривает поставку второго полка, соответствующий контракт планируется подписать в 2020 году, заявил генеральный директор «Рособороэкспорта» Александр Михеев.

«Что касается нового опциона, то здесь речь идет о втором полковом комплекте. Техническое задание нами передано турецкой стороне на третий этап работы (третью партию С-400)», – сказал Михеев, передает РИА «Новости».

Он отметил, что контракт на поставку может быть подписан в первой половине 2020 года. «Но хочу подчеркнуть, что военно-техническое сотрудничество с Турцией не ограничивается поставками С-400. У нас впереди большие планы», – добавил Михеев.

По его словам, техзадание предусматривает техническое сопровождение проекта турецкой стороной (частичная локализация производства отдельных элементов системы), но какое и в каких объемах пока говорить преждевременно.

«Можно отметить, что в настоящее время технические вопросы с турецкой стороной решены, ведутся переговоры по финансовой составляющей», – сказал Михеев.

Ранее сообщалось, что турецкие военные в понедельник начали испытания радиолокационных систем приобретенных у России зенитных ракетных систем ЗРС С-400.

В середине ноября в Анкаре заявили, что Турция не намерена ставить в ангар закупленные у России С-400. Также руководитель Управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир говорил, что турецкие власти намерены ввести ЗРС в строй в апреле 2020 года.

При этом президент США Дональд Трамп предлагал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану отказаться от С-400 за 100 млрд долларов. Тот ответил отказом.

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