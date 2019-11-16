Турция отказалась ставить С-400 «в ангар»

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16 ноября, суббота | Последнее обновление — 13:05 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Франция пригласила российских экспертов для восстановления Нотр-Дама
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Киев рано обрадовался решению Германии по «Северному потоку – 2»
Грузия отказалась от одной дороги с Россией
Кот Виктор оказался сильнее «Аэрофлота»
Пророссийская позиция новой власти Молдавии может быть подделкой
Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы
Без штампа в паспорте о браке нет будущего
Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Нужно ли оформлять семейные отношения официально? Дискуссии на эту тему возникают постоянно – вот и сейчас спор о том, «что дает печать в паспорте», увлек общество. Спорят на самом деле не о том: дело вовсе не в печати, а в отношении к семье как таковой. Отторжение «бумажки» – это не борьба с отжившими формальностями или государством. Подробности...
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Коллективные письма – это смесь цинизма с идеализмом
Максим Соколов, публицист
Люди солидные, авторитетные и ничуть не охранители не удостоили своей подписью воззвание относительно проф. Гусейнова. Можно догадываться, чего им это стоило: либеральный террор – дело вполне серьезное, и человек, уклоняющийся от борьбы, сильно рискует. Подробности...
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Зачем и куда разводят войска в Донбассе
Дмитрий Юрьев, политолог
Любая попытка сдать народные республики Донбасса Украине гарантированно приведет к гуманитарной катастрофе. Но наших донецких и луганских братьев можно успокоить – «развести» Россию (вместо войск) никому не удастся. Подробности...
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Историк Соколов в бронежилете на следственном эксперименте
В пятницу арестованного историка Олега Соколова привезли на следственный эксперимент на набережную реки Мойки в Санкт-Петербурге, где, по данным следствия, он пытался утопить отрубленные руки своей убитой молодой невестыПодробности...
На автомобильном салоне в Дубае показали люксовые суперкары
В Дубае проходит ежегодный автомобильный салон. Это главная подобная выставка на Ближнем Востоке, проводится она с 1989 года. И хотя соперничать по статусу с главными автосалонами мира мотор-шоу в ОАЭ не может, крупнейшие автопроизводители нередко показывают здесь свои новинкиПодробности...
Венеция ушла под воду
Венеция, знаменитый прибрежный город на северо-востоке Италии, снова оказалась под ударом стихии. На этот раз вода поднялась до рекордных за последние 50 лет значений и затопила исторический центр. На площади святого Марка не осталось ни голубей, ни туристов – уровень воды достиг 1 метраПодробности...
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