Турция отказалась ставить С-400 «в ангар»

Закупив у России зенитные ракетные системы С-400, Турция не намерена ставить их в ангар, заявил руководитель Управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир. По его словам, Анкара намерена ввести ЗРС в строй в апреле 2020 года.

«Нелогично покупать С-400 и не использовать их», – приводит его слова РИА «Новости».

В эфире телеканала CNN Turk Исмаил Демир подчеркнул, что С-400 в Турции не угрожают Североатлантическому альянсу, поскольку будут эксплуатировать без российских специалистов.

«Турецкие специалисты в настоящий момент продолжают обучение в России. И мы несколько раз говорили, что российского персонала [после введения в строй С-400] не будет», – приводит его слова ТАСС.

Демир добавил, что Турция стремится к урегулированию разногласий с США по С-400, готова приобрести американские системы ПВО «Пэтриот» (Рatriot) на выгодных для себя условиях и использовать их наряду с российскими зенитно-ракетными комплексами.

Напомним, президент США Дональд Трамп предлагал Реджепу Тайипу Эрдогану отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако турецкий лидер ответил отказом.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД