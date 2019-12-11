Комитет Сената США одобрил санкции против Турции из-за С-400

В среду члены комитета Сената Конгресса США по иностранным делам проголосовали за принятие пакета санкций против Турции из-за операции Анкары на северо-востоке Сирии и покупки российских ЗРС С-400, сообщил старший демократ комитета Роберт Менендес.

Документ теперь поступит на рассмотрение Сената полного состава. Там в него могут внести коррективы. В конце октября подобный законопроект уже был одобрен Палатой представителей Конгресса США, передает ТАСС.

Согласно инициативе, президент Дональд Трамп будет обязан ввести ограничения против причастных к военной операции в Сирии лиц, в том числе против министра национальной обороны Турции Хулуси Акара. Также в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций») Белый дом должен ввести ограничения в связи с покупкой Анкарой С-400.

Санкции, если их одобрят, должны коснуться крупного турецкого государственного банка Halkbank и любых других финансовых учреждений, которые «умышленно содействовали значительным сделкам с участием турецких вооруженных сил или оборонной промышленности Турции, причастных к вторжению».

Также Вашингтону будет запрещено «предоставлять правительству Турции товары, услуги и технологии оборонного назначения», если их могут использовать в Сирии.

За С-400 санкции будут приняты в соответствии с законом CAATSA, который предполагает введение правительством США рестрикций в отношении государств, которые заключают с Россией крупные контракты на закупку военной техники.

Между тем, Анкара заявляла, что готова рассмотреть возможность закрытия авиабазы Инджирлик для американских военнослужащих, если Вашингтон введет санкции из-за приобретения Турцией С-400.

Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО.

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