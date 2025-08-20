Индия возобновила закупки российской нефти после давления США

Bloomberg: Индийские НПЗ оформили новые поставки Urals после угроз Вашингтона

Tекст: Денис Тельманов

Индийские государственные НПЗ, включая Indian Oil Corp и Bharat Petroleum Corp, заключили новые контракты на закупку нефти Urals с поставками в сентябре и октябре, передает Bloomberg.

По данным агентства, пауза в закупках была связана с давлением Вашингтона, который пригрозил ввести дополнительные пошлины в размере 25% на некоторые индийские товары.

Общий тариф на поставки в США должен вырасти до 50% с конца августа, пишет Reuters. Власти Индии ранее поручили НПЗ подготовить сценарии на случай прекращения поставок, однако серьезного снижения в объемах закупок российской нефти не произошло, отмечает Bloomberg.

Дели назвал американские меры «несправедливыми и неоправданными», подчеркнув, что западные страны также продолжают закупать у России определенные товары.

Вашингтон продолжает критиковать индийскую позицию, а советник президента США Питер Наварро призвал Индию изменить свою политику в нефтяном секторе. На фоне дипломатического давления между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди состоялись телефонные разговоры, однако тема пошлин официально не раскрывалась.

Посольство России в Индии заявило, что индийские товары могут быть переориентированы на российский рынок, если экспорт в США станет невозможен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна продолжает развивать ядерную и солнечную энергетику для снижения зависимости от импорта энергоресурсов.

Индийские нефтепереработчики закупили крупные партии нефти вне России на фоне ужесточения давления со стороны США. Министр обороны Раджнатх Сингх отметил стремление Индии стать сверхдержавой, однако эксперты считают, что для этого стране нужно усилить экономическую и военную мощь.