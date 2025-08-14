Bloomberg: Индия увеличила закупки нефти вне России перед саммитом на Аляске

Tекст: Вера Басилая

Индийские нефтеперерабатывающие компании наращивают закупки нефти вне России на фоне требований президента США Дональда Трампа прекратить импорт дешевой российской нефти, сообщает Bloomberg.

В частности, государственные компании Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp. приобрели партии нефти из США, Бразилии и стран Ближнего Востока для поставок в сентябре-октябре.

Bloomberg отмечает, что эти закупки дополнили долгосрочные поставки, например, из Саудовской Аравии, объем которых для Индии на сентябрь составит около 22,5 млн баррелей – это максимальный показатель с сентября 2024 года по данным Kpler.

Частные индийские НПЗ, такие как Reliance Industries Ltd. и Nayara Energy, пока продолжают закупки российской нефти по долгосрочным контрактам, несмотря на угрозы вторичных санкций США. Российские экспортеры в ответ усилили продажи Urals в Китай и снизили цены на поставки в сентябре-октябре. Некоторые сделки теперь совершаются в юанях и с привлечением небольших банков из-за опасений по поводу санкций.

Ранее власти Индии заявили, что Россия может стать одним из ключевых рынков для экспорта индийских товаров после повышения пошлин Соединёнными Штатами.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в 25% на импорт из Индии.

Введение высоких пошлин на индийские товары может сказаться на отношениях между США и Индией.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар планирует посетить Москву 21 августа для встречи с Сергеем Лавровым.