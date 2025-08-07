Раньше в общественном сознании еще теплилась максима: использование ядерного оружия – недопустимо никогда. И принцип ядерного сдерживания основан на идее гарантированного взаимного уничтожения. Теперь о «ядерке» говорят, как о само собой разумеющимся. И появилось даже это идиотское слово – «ядерка».0 комментариев
NYT: Трамп пошлинами поставил под угрозу отношения с Индией
Введение высоких пошлин на импорт товаров из Индии может негативно сказаться на отношениях между США и Индией, пишет The New York Times (NYT).
Нью-Дели – ключевой партнер Вашингтона в формате Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) вместе с Австралией и Японией, а Индия играет значимую роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе, напоминает NYT.
По данным индийского исследовательского центра Global Trade Research Initiative, решение США повысить пошлины может привести к двукратному снижению индийского экспорта в Соединенные Штаты, который превышает 86 млрд долларов в год. В настоящее время США – крупнейший торговый партнер Индии, в то время как Индия занимает десятое место среди торговых партнеров США по объему товарооборота, передает ТАСС.
«Действия США заставят Индию пересмотреть свои стратегические позиции, углубив связи с Россией, Китаем и многими другими странами», – заявил аналитик Global Trade Research Initiative Аджай Шривастава. В материале подчеркивается, что подобный шаг Вашингтона способен разрушить существующий баланс в регионе и спровоцировать геополитические перемены.
Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии.
В МИД Индии назвали новые пошлины США несправедливым шагом.