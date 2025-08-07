  • Новость часаКимаковский сообщил о готовящейся провокации в роддоме Краматорска
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Запад снимает табу с темы ядерного оружия

    Раньше в общественном сознании еще теплилась максима: использование ядерного оружия – недопустимо никогда. И принцип ядерного сдерживания основан на идее гарантированного взаимного уничтожения. Теперь о «ядерке» говорят, как о само собой разумеющимся. И появилось даже это идиотское слово – «ядерка».

    Алексей Васильев Алексей Васильев Откуда пошла клевета про отсталость России в Крымскую войну

    Мы тогда выстояли и практически вничью свели войну против коалиции самых крупных государств на планете. Это как сейчас выступить против НАТО + КНР. И при этом обошлось без территориальных уступок. В том числе и благодаря технической оснащенности нашей армии.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Что общего у России и Эфиопии

    Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».

    7 августа 2025, 10:21 • Новости дня

    NYT: Трамп пошлинами поставил под угрозу отношения с Индией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Введение высоких пошлин на импорт товаров из Индии может негативно сказаться на отношениях между США и Индией, пишет The New York Times (NYT).

    Нью-Дели – ключевой партнер Вашингтона в формате Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) вместе с Австралией и Японией, а Индия играет значимую роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе, напоминает NYT.

    По данным индийского исследовательского центра Global Trade Research Initiative, решение США повысить пошлины может привести к двукратному снижению индийского экспорта в Соединенные Штаты, который превышает 86 млрд долларов в год. В настоящее время США – крупнейший торговый партнер Индии, в то время как Индия занимает десятое место среди торговых партнеров США по объему товарооборота, передает ТАСС.

    «Действия США заставят Индию пересмотреть свои стратегические позиции, углубив связи с Россией, Китаем и многими другими странами», – заявил аналитик Global Trade Research Initiative Аджай Шривастава. В материале подчеркивается, что подобный шаг Вашингтона способен разрушить существующий баланс в регионе и спровоцировать геополитические перемены.

    Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии.

    В МИД Индии назвали новые пошлины США несправедливым шагом.

    7 августа 2025, 03:34 • Новости дня
    Трамп подтвердил срок ультиматума к России по Украине
    Трамп подтвердил срок ультиматума к России по Украине
    @ Al Drago/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Установленный ранее для России срок для достижения договоренностей по Украине подходит к концу, заявил президент США Дональд Трамп.

    Отвечая на вопрос о том, придерживается ли он ранее установленного срока для России, Трамп заявил: «Да, мы уже почти подошли к нему». Однако Трамп подчеркнул, что в данный момент ведутся переговоры по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

    «Но прямо сейчас мы ведем очень серьезные переговоры о том, чтобы уйти с Украины, урегулировать это, закончить это», – приводит его слова ТАСС.

    При этом он не стал уточнять, какие меры будут предприняты в случае, если достичь договоренностей в обозначенные сроки не удастся. В ответах на вопросы журналистов Трамп сосредоточился именно на переговорном процессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Встреча состоялась накануне окончания ультиматума Трампа о необходимости урегулировать конфликт на Украине до 8 августа. Ранее Москва отвергла ультиматум США.

    7 августа 2025, 06:41 • Новости дня
    США анонсировали пошлины в 100% на импорт чипов

    Трамп: США введут пошлины в 100% на импорт чипов

    США анонсировали пошлины в 100% на импорт чипов
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп анонсировал пошлины в 100% для иностранных производителей чипов и полупроводников.

    «Итак, 100%-ная пошлина на все чипы и полупроводники, ввозимые США», –приводит слова главы американского государства РИА «Новости».

    Трамп подчеркнул, что новые тарифы не будут распространяться на компании, производящие чипы на территории США. При этом сроки введения новых пошлин пока не названы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Белый дом инициировал расследование поставок чипов в США. Администрация США одобрила экспорт менее продвинутых чипов Nvidia в Китай при сохранении контроля над самыми современными микрочипами.


    6 августа 2025, 19:47 • Видео
    Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

    На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    6 августа 2025, 17:28 • Новости дня
    Трамп ввел 25 % пошлины против Индии за закупку нефти в России
    Трамп ввел 25 % пошлины против Индии за закупку нефти в России
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии.

    Решение было принято в ответ на продолжающиеся закупки Индией нефти у России, о чем заявили в Белом доме, передает РИА «Новости».

    В официальном сообщении говорится: «Президент Дональд Трамп только что подписал указ о введении дополнительной пошлины 25% для Индии в ответ на продолжающиеся закупки ею российской нефти». Власти США считают, что такие меры должны заставить Индию пересмотреть свою политику закупок энергоресурсов.

    Согласно заявлению Белого дома, ограничения будут действовать до тех пор, пока Индия не прекратит покупать нефть у России. Введение пошлины может существенно отразиться на торговых отношениях между странами и затронуть ряд индийских товаров, поступающих на американский рынок.

    Ранее сенатор Алексей Пушков сообщил, что ситуация с закупками Индией российской нефти стала проверкой независимости Нью-Дели и показала ограниченность санкционного давления Вашингтона на мировой арене.

    Напомним, власти США планируют ввести вторичные санкции и пошлины против Китая, Индии и Бразилии, чтобы ограничить поступления России от экспорта нефти. Индийские дипломаты заявили, что были «поражены отсутствием уважения» президента США Дональда Трампа на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

    6 августа 2025, 20:23 • Новости дня
    Трамп заявил о «большом прогрессе» на встрече Путина и Уиткоффа

    Трамп: На встрече Путина и Уиткоффа был достигнут «большой прогресс»

    Трамп заявил о «большом прогрессе» на встрече Путина и Уиткоффа
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Встреча специального посланника США Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Москве была «высоко продуктивной», сообщил президент США Дональд Трамп.

    Американский лидер уточнил, что его представитель вернулся с переговоров, где «был достигнут большой прогресс», передает РИА «Новости». Трамп сообщил, что после беседы Уиткоффа с Путиным проинформировал ряд союзников из Европы об итогах диалога. Он отдельно подчеркнул, что все стороны согласились с необходимостью завершения боевых действий на Украине.

    «Все согласны с тем, что эту войну нужно закончить, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели», – заявил Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. Он отметил, что намерен продолжить усилия по урегулированию в ближайшее время.

    Напомним, в среду президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Встреча продолжалась около трех часов, после чего кортеж Уиткоффа покинул Кремль.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа носили полезный и конструктивный характер. Он добавил, что детали встречи будут раскрыты после доклада о ней президенту США Дональду Трампу.

    6 августа 2025, 22:15 • Новости дня
    Трамп назвал Россию «чрезвычайной угрозой» для США

    Трамп: Политика России продолжает представлять угрозу для нацбезопасности США

    Tекст: Антон Антонов

    В новом указе, который продлил режим национального чрезвычайного положения в США, связанный с действиями России в отношении Украины, глава американского государства Дональд Трамп назвал Россию «чрезвычайной угрозой» для США.

    Трамп подписал указ о продлении режима национального чрезвычайного положения, связанного с действиями России против Украины. «Действия и политика правительства Российской Федерации продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединённых Штатов», – приводит РИА «Новости» текст документа.

    В указе напомнили, что документ 2022 года уже запрещал импорт российских нефти, нефтепродуктов и связанных с ними товаров. Теперь к этим мерам добавлена пошлина в 25% на импорт из Индии за закупки российской нефти. Эта пошлина вступит в силу через 21 день после публикации указа – с 27 августа, и не затронет товары, находящиеся в пути к этому моменту. Пошлина будет действовать сверх уже существующих тарифов, за исключением случаев, когда товары попадают под другие санкционные режимы.

    Трамп указал, что новые меры могут быть расширены и на другие страны, если будет установлено, что они прямо или косвенно закупают российскую нефть. Отслеживать такие сделки поручено минторгу США и госдепартаменту. Указывается, что США смогут ввести аналогичную пошлину и для товаров других государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии. Трамп заявил, что встреча специального посланника США Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Москве была «высоко продуктивной».

    7 августа 2025, 02:22 • Новости дня
    Трамп пригрозил ввести больше санкций против торговых партнеров России

    Tекст: Антон Антонов

    США введут больше вторичных санкций в отношении торговых партнеров России, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Вы увидите гораздо больше. Вы увидите очень много вторичных санкций», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Трамп подчеркнул, что Китай находится в числе возможных стран, которых коснутся новые рестрикции, однако подчеркнул, что число таких государств будет небольшим.

    «Это может произойти, – сказал он. – Я не знаю, пока не могу сказать. Мы поступили таким образом с Индией. Мы, вероятно, делаем это с парой других. Одной из них может быть Китай».

    При этом американский лидер не исключил в случае достижения договоренностей с Москвой отмены действующих дополнительных пошлин на товары из Индии в размере 25%, введенных за приобретение ею российской нефти. Он добавил, что решение будет принято позже.

    Напомним, власти США заявили о намерении ввести вторичные санкции и пошлины против Китая, Индии и Бразилии, чтобы ограничить поступления России от экспорта нефти. Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии.

    6 августа 2025, 22:31 • Новости дня
    New York Times заявила о намерении Трампа лично встретиться с Путиным

    New York Times: Трамп намерен лично встретиться с Путиным на следующей неделе

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп хочет лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным уже на следующей неделе, а затем провести трехсторонние переговоры с участием Владимира Зеленского, пишет New York Times.

    При этом New York Times ссылается на два источника, знакомых с планами президента США, передает РИА «Новости».

    Указывается, что Трамп озвучил свои намерения в ходе телефонного разговора с лидерами европейских стран. «В переговорах примут участие только трое – без участия европейских стран», – отмечает NYT.

    Источники также сообщили, что европейские лидеры «по-видимому, приняли» заявление Трампа, хотя раньше добивались того, чтобы координировать процесс урегулирования конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Дональд Трамп заявил о большом прогрессе по итогам переговоров. Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что встреча была полезной и конструктивной.

    6 августа 2025, 23:19 • Новости дня
    Белый дом заявил о желании российской стороны встретиться с Трампом

    Пресс-секретарь Белого дома Левитт: РФ выразила желание встретиться с Трампом

    Белый дом заявил о желании российской стороны встретиться с Трампом
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что российская сторона выразила желание встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

    «Российская сторона выразила желание встретиться с президентом Трампом», – приводит слова Левитт РИА «Новости».

    По ее словам, Трамп открыт для переговоров как с президентом России Владимиром Путиным, так и с украинским лидером Владимиром Зеленским.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным New York Times, Трамп хочет лично встретиться с Путиным на следующей неделе. В Кремле прошла встреча Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

    7 августа 2025, 01:22 • Новости дня
    Трамп заявил о «хороших шансах» на встречу с Путиным и Зеленским

    Трамп: Есть хорошие шансы на скорую встречу с Путиным и Зеленским

    Трамп заявил о «хороших шансах» на встречу с Путиным и Зеленским
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский лидер Дональд Трамп заявил о возможности скорой встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Трампу был задан вопрос о том, согласились ли Путин и Зеленский на проведение переговоров. Он ответил: «Есть хорошие шансы на то, что очень скоро будет встреча». По его словам, «есть очень хорошие перспективы того, что они это сделают», передает ТАСС.

    «Мы пока не решили, где, но у нас сегодня были очень хорошие переговоры с президентом Путиным», – добавил он, имея в виду встречу российского лидера и своего спецпосланника Стивена Уиткоффа, состоявшуюся в Москве.

    «И есть очень хорошие шансы на то, что мы сможем завершить этот раунд, завершить этот путь», – сказал Трамп.

    Оценивая переговоры в Москве, Трамп отметил, что не стоит называть их «прорывом», поскольку работа в данном направлении велась уже «долгое время». Президент США заявил, что не прогнозирует сроки завершения конфликта на Украине, сославшись на прежние разочарования. По словам Трампа, путь к урегулированию остается долгим, но он чувствует обязательство содействовать завершению конфликта, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прошла встреча Путина и Уиткоффа. Встреча состоялась накануне окончания ультиматума Трампа о необходимости урегулировать конфликт на Украине до 8 августа. Москва ранее отвергла ультиматум США.

    Американские СМИ заявили, что Трамп хочет лично встретиться с Путиным. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что инициатива по встрече исходила от российской стороны.

    6 августа 2025, 18:49 • Новости дня
    Axios: Трамп проведет переговоры с Зеленским после визита Уиткоффа в Россию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ожидается, что президент США Дональд Трамп свяжется с Владимиром Зеленским после переговоров между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником Стивом Уиткоффом в Москве.

    Как сообщает РИА «Новости», журналист портала Axios со ссылкой на источники рассказал, что Дональд Трамп намерен провести разговор с Владимиром Зеленским после того, как в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника главы США Стива Уиткоффа. По информации источников, беседа между Трампом и Зеленским может состояться в среду.

    Американский спецпосланник прибыл в Москву рано утром в среду, и этот визит стал для него пятым в Россию с начала 2025 года. В своем заявлении в социальной сети X журналист Axios отметил: «Трамп, как ожидается, поговорит с Зеленским в среду после встречи Уиткоффа с Путиным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль заявил, что пока не будет давать развернутых комментариев по итогам встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

    Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что переговоры Владимира Путина и Стивена Уиткоффа были полезными и конструктивными.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил уверенность в преобладании конструктивного диалога между Россией и США после этой встречи.

    7 августа 2025, 00:19 • Новости дня
    Рубио не исключил скорого разговора Путина и Трампа

    Рубио: Телефонный разговор Путина и Трампа может произойти в ближайшие дни

    Рубио не исключил скорого разговора Путина и Трампа
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшие дни возможен телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Это может произойти в ближайшие несколько дней. Однако пока ничего не запланировано», – приводит слова Рубио РИА «Новости» со ссылкой на Fox Business.

    Также Рубио отметил, что личная встреча Путина и Трампа на следующей неделе пока остается под вопросом, передает ТАСС.

    «Не знаю, состоится ли она на следующей неделе или нет, это еще предстоит выяснить», – сказал шеф американской дипломатии.

    Он считает, что решение данного вопроса будет зависеть от того, смогут ли стороны добиться «прогресса» и «сблизить позиции». Без этого, как заявил Рубио, вряд ли «можно проводить встречу на уровне лидеров», поскольку «никакого толка» от нее не будет.

    Рубио добавил, что пока не может сообщить, сколько времени понадобится на достижение прогресса по данному вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел уже пятую встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Американские СМИ заявили, что Дональд Трамп хочет лично встретиться с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что инициатива по встрече исходила от российской стороны.

    7 августа 2025, 04:05 • Новости дня
    CNN сообщил о планировании помощниками Трампа его встречи с Путиным

    CNN: Трамп велел быстро планировать встречи с Путиным и Зеленским

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп поручил своей команде действовать быстро при планировании встреч с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает CNN.

    По версии CNN, который ссылается на чиновников Белого дома, «помощники Трампа немедленно приступили к планированию этих встреч», передает РИА «Новости».

    «Хотя для планирования поездки президента и важной встречи с двумя мировыми лидерами обычно требуется время, чиновники отметили, что Трамп призывает свою команду действовать быстро», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, New York Times заявила, что Трамп хочет лично встретиться с президентом России уже на следующей неделе, а затем провести трехсторонние переговоры с участием Зеленского. Белый дом заявил, что инициатива по встрече исходила от российской стороны.

    Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о возможности телефонного разговора между Путиным и Трампом в ближайшие дни. Трамп отметил «хорошие шансы» на проведение встречи с Путиным и Зеленским.

    6 августа 2025, 23:57 • Новости дня
    Fox News: Уиткофф получил сигнал о желании Путина встретиться с Трампом

    Tекст: Антон Антонов

    Как заявляет Fox News со ссылкой на чиновника Белого дома, президент России Владимир Путин высказал спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу желание встретиться с Дональдом Трампом.

    «Как сообщил мне высокопоставленный представитель администрации в Западном крыле, Владимир Путин сообщил Стиву Уиткоффу сегодня в Москве, что хочет встретиться с Трампом», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Fox News.

    При этом CNN сообщает, что источник в Белом доме выразил сомнение в реальности проведения встречи уже на следующей неделе, указав на сложность предварительных переговоров и вопросы логистики.

    «Один чиновник Белого дома отметил, что, хотя Трамп сказал, что намерен встретится с Путиным на следующей неделе, это, вероятно, будет трудно сделать», – заявляет CNN.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прошла встреча Путина и Уиткоффа. По данным NYT, Трамп захотел лично встретиться с президентом России на следующей неделе, а также провести трехсторонние переговоры с участием Владимира Зеленского. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что желание встречи с Трампом выразила российская сторона.

    7 августа 2025, 00:49 • Новости дня
    Рубио назвал срок принятия Трампом решения по вопросу санкций против России

    Рубио: Трамп примет решение по вопросу санкций против России в течение 36 часов

    Рубио назвал срок принятия Трампом решения по вопросу санкций против России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп планирует в ближайшие 24-36 часов принять решение по вопросу введения дополнительных ограничительных мер в отношении России, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Это решение президенту необходимо будет принять здесь в течение следующих 24–36 часов», – приводит слова Рубио РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    По словам госсекретаря, ключевым фактором станет эффективность переговоров в ближайшие два дня, а также итоги работы американской стороны.

    Как пояснил глава Госдепа, после визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву американская сторона оценивает перспективы завершения конфликта на Украине более оптимистично, чем ранее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прошла встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Встреча состоялась накануне окончания ультиматума Трампа о необходимости урегулировать конфликт на Украине до 8 августа. Москва ранее отвергла ультиматум США.

    6 августа 2025, 22:45 • Новости дня
    Трамп заявил Мерцу о продуктивности разговора Путина и Уиткоффа

    Bild: Трамп назвал беседу Путина и Уиткоффа более продуктивной, чем ожидалось

    Tекст: Антон Антонов

    Американский лидер Дональд Трамп сообщил немецкому канцлеру Фридриху Мерцу, что встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа был продуктивнее, чем ожидалось, пишет Bild.

    По данным Bild, у Трампа состоялся телефонный разговор с канцлером, в ходе которого глава американского государства «сообщил Мерцу о том, что разговор Уиткоффа и Путина был продуктивнее, чем ожидалось», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прошла встреча Путина и Уиткоффа. Трамп заявил о «большом прогрессе» по итогам переговоров. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что встреча носила полезный и конструктивный характер. New York Times сообщила, что Трамп хочет лично встретиться с Путиным на следующей неделе и затем провести трехсторонние переговоры с участием Владимира Зеленского.

