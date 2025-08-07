NYT: Трамп пошлинами поставил под угрозу отношения с Индией

Tекст: Валерия Городецкая

Нью-Дели – ключевой партнер Вашингтона в формате Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) вместе с Австралией и Японией, а Индия играет значимую роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе, напоминает NYT.

По данным индийского исследовательского центра Global Trade Research Initiative, решение США повысить пошлины может привести к двукратному снижению индийского экспорта в Соединенные Штаты, который превышает 86 млрд долларов в год. В настоящее время США – крупнейший торговый партнер Индии, в то время как Индия занимает десятое место среди торговых партнеров США по объему товарооборота, передает ТАСС.

«Действия США заставят Индию пересмотреть свои стратегические позиции, углубив связи с Россией, Китаем и многими другими странами», – заявил аналитик Global Trade Research Initiative Аджай Шривастава. В материале подчеркивается, что подобный шаг Вашингтона способен разрушить существующий баланс в регионе и спровоцировать геополитические перемены.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии.

В МИД Индии назвали новые пошлины США несправедливым шагом.