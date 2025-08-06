Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».8 комментариев
В МИД Индии назвали новые пошлины США несправедливым шагом
В МИД Индии назвали пошлины США на товары несправедливым шагом
Введение Соединенными Штатами дополнительных пошлин на индийские товары из-за закупок Нью-Дели российской нефти и нефтепродуктов является несправедливым и прискорбным шагом, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.
По его словам, Индия уже неоднократно разъясняла свою позицию по этому вопросу, подчеркивая, что импорт энергоносителей осуществляется исключительно в интересах обеспечения энергетической безопасности для 1,4 млрд жителей страны, передает ТАСС.
Джайсвал подчеркнул, что решение Вашингтона вызывает сожаление, особенно учитывая, что аналогичные действия предпринимают и другие государства, исходя из собственных интересов. Дипломат назвал подобные меры США несправедливыми, необоснованными и неразумными.
Он также заявил, что Индия будет защищать свои национальные интересы и примет все необходимые меры в ответ на эти ограничения.
В среду президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии.
Напомним, власти США планируют ввести вторичные санкции и пошлины против Китая, Индии и Бразилии, чтобы ограничить поступления России от экспорта нефти. Индийские дипломаты заявили, что были «поражены отсутствием уважения» президента США Дональда Трампа на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.