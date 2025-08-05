Говорить все страны должны не только о ракетах, но и о иных летающих средствах доставки заряда на средние расстояния – то есть и о БПЛА самолетного типа. Потому что если уж ограничивать эти опасные виды вооружений, то все вместе и всем вместе.0 комментариев
США анонсировали введение санкций против импортеров российской нефти
Постпред США при НАТО Уитэкер анонсировал санкции против импортеров российской нефти
Власти США планируют ввести вторичные санкции и пошлины против Китая, Индии и Бразилии, чтобы ограничить поступления России от экспорта нефти, сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.
По его словам, США планируют ввести санкции против Китая, Индии и Бразилии, чтобы добиться прекращения боевых действий на Украине, передает ТАСС.
Уитэкер добавил, что вторичные санкции и пошлины против стран, которые покупают нефть у России, станут следующим шагом для влияния на ход конфликта. Уитэкер подчеркнул, что эти меры окажут значительное воздействие на доходы России, а также помогут усилить экономическое давление на Москву.
Дипломат отметил, что подобные шаги действительно могут повлиять на источники финансирования действий России и ускорить прекращение конфликта на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, индийские нефтеперерабатывающие заводы приостановили закупку российской нефти. Дональд Трамп выразил радость по поводу сообщений о прекращении Индией закупок российской нефти. Индийские нефтяные компании продолжили переговоры о возможных закупках российской нефти.