Mint: Индийские нефтекомпании продолжили переговоры о закупке российской нефти

Эксперт: Приказом о подлодках Трамп нивелировал шкалу боеготовности ВС США DEFCON

Военный аналитик Анпилогов спрогнозировал ответ России на приказ Трампа атомным подлодкам

Tекст: Андрей Резчиков

«Из десяти оставшихся у США атомных подводных лодок класса «Огайо» несколько постоянно находятся на боевом дежурстве у атлантического и тихоокеанского побережий. У России, как минимум, по одной подлодке Северного и Тихоокеанского флотов также несут дежурство в соответствующих районах Мирового океана, что обеспечивает возможность быстрого запуска межконтинентальных баллистических ракет», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов.

По словам эксперта, все «соответствующие районы» патрулирования атомных подводных лодок России и США «хорошо известны обеим сторонам» и используются для «максимального противодействия активности подводных ракетоносцев вероятного противника».

Особенность этих зон заключается в том, что раньше они находились за пределами радиолокационного покрытия систем предупреждения о ракетном нападении. Однако современные РЛС и спутниковые технологии теперь позволяют засечь пуск баллистических ракет практически из любой точки планеты.

«Скорее всего, эти две американские подлодки направлены в те же стандартные районы боевого патрулирования. Однако важно учитывать, что США сталкиваются с ограничениями в возможностях подводного ракетного запуска. Из-за меньшей дальности своих баллистических ракет подводного базирования, США находятся в менее выгодном положении по сравнению с Россией. Наша страна обладает огромной территорией, где ключевые стратегические объекты расположены на максимальном удалении от морских границ – потенциальных районов запуска ракет с подлодок противника», – пояснил специалист.

«Поэтому приказ Трампа можно сравнить с указанием Солнцу взойти на Востоке. При этом позиция США и Запада в целом отдает некой долей клинической шизофрении в отношении ядерного оружия. С одной стороны, западные страны продвигают концепцию ограниченного применения ядерного оружия как часть своей военной доктрины. С другой стороны, применительно к России они утверждают, будто она воздержится от использования ядерного арсенала, что, по их мнению, показала СВО», – рассуждает эксперт.

По его мнению, эти две позиции являются принципиально несовместимыми. На практике разделительная линия между ограниченным применением тактического ядерного оружия и полномасштабным термоядерным конфликтом оказывается крайне условной и нестабильной.

«Ответственные политики и руководители ядерных стран никогда не допускали такого рода высказываний, потому что любое подобное высказывание немедленно вынуждало противоположную сторону предпринимать ответные меры, как минимум повышая уровень стратегической готовности. Поэтому своими заявлениями Трамп фактически нивелирует значение системы DEFCON – утвержденной шкалы боевой готовности ВС США», – подчеркнул Анпилогов.

По мнению собеседника, российское военно-политическое руководство выберет максимально взвешенный и продуманный вариант ответа на такого рода игры со стратегической стабильностью: «У России есть возможность для адекватного реагирования. Впервые за всю историю ядерной эры США оказались в положении стратегической уязвимости. Это связано с тем, что Россия фактически завершила ядерное перевооружение».

Анпилогов напомнил, что более 90% ядерных зарядов и носителей России – это новейшие системы. «Это подлодки класса «Борей», которые на одно поколение опережают американские. Они тише и незаметнее. Мы фактически закончили перевооружение второй компоненты ядерной триады – межконтинентальных баллистических ракет (МБР), включая постановку на боевое дежурство новых комплексов РС-24 «Ярс» и «Сармат», которые будут снабжены гиперзвуковыми маневрирующими блоками «Авангард», способные прорвать, по признаю самих американских экспертов, систему ПВО и ПРО США», – перечислил эксперт.

Кроме того, активно заменяются ядерные бомбардировщики – третья компонента ядерной триады РФ. Налажено серийное производство новейших ТУ-160. «В США модернизация толком не начиналась. Первая ядерная подлодка следующего поколения типа «Колумбия» будет передана ВМС США только в 2031 году... С большими задержками движется программа создания новой МБР Sentinel вместо Minuteman, которые полвека находится на боевом дежурстве. Также американцы до сих пор эксплуатируют бомбардировщики B-52H, некоторым из которых уже больше 60 лет, а их смена – бомбардировщики B-21 – Raider еще находятся в стадии опытно-промышленной эксплуатации», – рассказал спикер.

Анпилогов напомнил, что Трамп не в первый раз «бряцает оружием». Во время своего первого президентского срока он «двинул две авианосные ударные группы к берегам Северной Кореи»: «Тогда некоторые ожидали начала масштабного сухопутного вторжения, но специалисты говорили, что это не более чем демонстрация силы, которой Трамп пытался давить на Ким Чен Ына. В итоге все это закончилась встречей обоих лидеров в демилитаризованной зоне, а потом Трамп назвал Ким Чен Ына хорошим парнем».

По его словам, Пхеньян не поддался на провокацию Трампа и продолжил развивать свою ядерную программу, проводить тестовые запуски ракет и «все это вынудило Трампа медийно отыгрывать назад его собственные решительные действия».

В пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что в ответ на «крайне провокационные» заявления зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева отдал приказ о размещении двух атомных подводных лодок в «определенных регионах» «на случай, если эти безрассудные и подстрекательские высказывания окажутся не просто словами». Как он написал в соцсети Truth Social, слова «часто приводят к непреднамеренным последствиям» и выразил надежду, что эскалации удастся избежать.

Ранее на этой неделе в ходе обмена резкими заявлениями Медведев напомнил Трампу о возможностях «Мертвой руки» – советской системы «Периметр» по автоматизированному управлению массированным ответным ядерным ударом. Этот комплекс способен организовать атаку в случае внезапного уничтожения командных центров при ядерной войне. Кроме того, Медведев заявил, что ультиматумы главы Белого дома – «угроза и шаг к войне».

В ответ Трамп посоветовал Медведеву «следить за своими словами»: «Передайте Медведеву, несостоявшемуся бывшему президенту России, который все еще считает себя главой государства, следить за своими словами. Он заходит на очень опасную территорию!».

Медведев вновь не остался в долгу, заявив, что «если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой».