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    Россия столкнулась с опасной дефляцией
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    Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.

    3 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Интернетов будет много

    Что общего у Киргизии и Великобритании? Интернет. Причем не сам по себе, а тот факт, что интернет теперь у каждого свой, хотя, кажется, регулируют его очень похожим образом.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Словесное людоедство – это не по-русски

    Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.

    35 комментариев
    1 августа 2025, 13:59 • Новости дня

    Танкеры с российской нефтью застряли у берегов Индии

    Bloomberg: Танкеры с российской нефтью застряли у берегов Индии

    Tекст: Вера Басилая

    У западного побережья Индии на якоре стоят четыре танкера с российской нефтью, сообщило агентство Bloomberg.

    У западного побережья Индии простаивают как минимум четыре танкера с российской нефтью, сообщает Bloomberg. На якоре у порта Джамнагар находятся суда Achilles и Elyte, оба под санкциями, еще два танкера – Destan и Horae – стоят дальше от берега.

    По данным агентства, задержка связана с усилением давления со стороны США и Евросоюза на покупателей российской нефти. Особенно пристальное внимание этих стран было привлечено к индийским закупкам российских углеводородов.

    Президент США Дональд Трамп ранее угрожал введением 100-процентных импортных пошлин в отношении покупателей российской нефти, что вызвало беспокойство в Дели.

    Ранее Reuters сообщило о приостановке индийских закупок российской нефти.

    Посол Индии в Британии Викрам Дораисвами заявил, что Нью-Дели не может прекратить закупки российской нефти из-за критической зависимости от импорта энергоресурсов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Дональд Трамп пугает российских покупателей нефти угрозами санкций.

    31 июля 2025, 08:43 • Новости дня
    Трамп заявил, что ему «нет дела до мертвой экономики» России
    Трамп заявил, что ему «нет дела до мертвой экономики» России
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнуют торгово-экономические связи между Россией и Индией, и нет дела до их «мертвых экономик».

    В Truth Social Трамп сообщил, что ему все равно до торговых отношений Индии с Россией, ему нет дела до их «мертвых экономик», передает РИА «Новости».

    По его словам, США очень мало торгуют с Индией, поскольку тарифы там самые высокие.

    «Точно так же Россия и США почти не торгуют друг с другом», – следует из его публикации.

    Ранее Индия пообещала ответ США на введение 25% пошлин Трампом.

    Трамп заявил, что США планируют установить импортные пошлины в 25% на товары из Индии.

    Трамп заявил, что сомневается в эффективности стратегии санкций против России.

    В Кремле заявили, что российская экономика, несмотря на длительное давление санкций, продолжает устойчиво работать, и Россия выработала иммунитет к санкциям.

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    31 июля 2025, 11:41 • Новости дня
    Эксперт оценил планы Трампа осваивать «огромные запасы нефти» в Пакистане

    Эксперт Юшков: Нефтяная сделка США и Пакистана – часть плана Трампа по давлению на Индию

    Эксперт оценил планы Трампа осваивать «огромные запасы нефти» в Пакистане
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Планы президента США Дональда Трампа по разработке «огромных» пакистанских нефтяных запасов – часть его стратегии по давлению на Индию. Пакистан не значится среди крупных игроков этого рынка и сам импортирует углеводороды, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее Вашингтон и Исламабад объявили о заключении новой сделки.

     «Никому ничего не известно о каких-либо «огромных» запасах нефти в Пакистане. Страна не значится среди крупных игроков этого рынка и вообще является импортером углеводородов», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «Коммерческие компании сейчас вообще не добывают нефть в Пакистане. Значит, им это не интересно. Это говорит о том, что с запасами углеводородов в стране все далеко не так хорошо, как уверяет американский лидер», – продолжил собеседник.

    «Думаю, наиболее вероятное объяснение такого поведения главы Белого дома заключается в попытке надавить на Индию», – указал аналитик. Он в целом выразил скепсис по поводу сотрудничества Вашингтона и Исламабада, учитывая их «напряженные отношения».

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о торговой сделке с Исламабадом по разработке «огромных нефтяных запасов» Пакистана. «Сейчас мы выбираем компанию, которая возглавит это партнерство. Кто знает, может быть, когда-нибудь они начнут продавать нефть Индии!», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Глава МИД Пакистана Исхак Дар подтвердил факт сделки. В свою очередь, минфин страны заявил о подписании тарифного соглашения с американской стороной, которое приведет к «снижению взаимных пошлин, особенно на пакистанский экспорт в США», сообщает Reuters.

    «Сделка знаменует новую эру экономического сотрудничества, особенно в сферах энергетики, горнодобывающей промышленности и полезных ископаемых, информационных технологий, криптовалюты», – говорится в сообщении. «Смысл соглашения состоит в том, чтобы торговля и инвестиции шли рука об руку», – сказал глава минфина Мухаммад Аурангзеб.

    Заявление Трампа о сотрудничестве с Пакистаном прозвучало спустя несколько часов после объявления им о введении 25%-ных пошлин в отношении Индии, а также дополнительных штрафах за сотрудничество с Россией в энергетической и военной сферах. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках Трампа повлиять на «большую нефтяную игру» в мире.

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    31 июля 2025, 13:33 • Видео
    Макрон стал худшим

    Президент Франции Эммануэль Макрон имеет самый низкий рейтинг одобрения за всю историю социологических исследований в стране, утверждают французские социологи. Судя по всему, французов допекло решение правительства сэкономить на них, но не на Украине.

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    30 июля 2025, 11:59 • Новости дня
    Трамп усомнился, что стратегия санкций против России сработает

    NYT: Трамп признал, что новые санкции против России могут не сработать

    Трамп усомнился, что стратегия санкций против России сработает
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в действенности финансовых санкций против России, отметив возможность их ограниченного влияния на действия Москвы, сообщает The New York Times.

    Американский лидер вновь заявил о намерении ввести тарифы и другие финансовые меры против России, но подчеркнул, что «это может сработать, а может и нет», передает The New York Times.

    По словам Трампа, решение будет принято в течение десяти дней, однако он не уверен, что такие шаги заставят российское руководство остановить конфликт на Украине.

    Трамп отметил, что президент Владимир Путин, по его мнению, не заинтересован в завершении боевых действий, и выразил сомнения в способности тарифов повлиять на Кремль. Он добавил: «Я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что он, очевидно, скорее всего, хочет сохранить войну».

    Эксперты, цитируемые изданием, считают, что Россия за последние три года значительно укрепила свою экономику для противостояния западным санкциям, однако по-прежнему зависит от экспорта нефти и газа. Согласно их мнению, ограничения в энергетической сфере могут причинить больше ущерба, чем тарифы на ограниченный объем российского экспорта в США.

    Некоторые аналитики отмечают, что у Трампа остаются возможности усилить давление на Москву, в том числе через ужесточение санкций против российской банковской системы, введение потолка цен на нефть и координацию политики с союзниками по НАТО. Кремль сдержанно отреагировал на заявления Трампа, а российские официальные лица иронизировали по поводу изменения сроков его ультиматумов.

    Ранее Госдеп США заявил, что страна учла риски негативных последствий введения новых санкций против России.

    Президент США Дональд Трамп предупредил, что если договоренность по Украине не будет достигнута в течение десяти дней, против России могут быть введены санкции, пошлины и другие меры.

    Кремль подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на заявления Соединенных Штатов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Дональд Трамп пытается напугать российских покупателей нефти.

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    29 июля 2025, 21:48 • Новости дня
    Цена нефти Brent превысила 72 доллара впервые с июня
    Цена нефти Brent превысила 72 доллара впервые с июня
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Нефть Brent в ходе торгов преодолела отметку в 72 доллара за баррель, что стало максимальным значением с конца июня.

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2025 года на лондонской бирже ICE превысила 72 доллара за баррель впервые с 23 июня, передает ТАСС. Рост составил более 2%, что отражают данные торгов на бирже.

    К 20:45 по московскому времени цена Brent достигла отметки 72,22 доллара за баррель, увеличившись на 2,59%. Спустя несколько минут, к 20:49, стоимость нефти Brent выросла до 72,24 доллара, прибавив 2,61%.

    Одновременно фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре выросли на 3,56%, достигнув 68,98 доллара за баррель. Рост котировок связывают с повышением активности на сырьевом рынке в конце июля и ожиданиями новых данных по запасам нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть начали снижаться во вторник на фоне ряда факторов. Цена октябрьского фьючерса на марку Brent снизилась на 0,07%, до 69,27 доллара за баррель. Цена сентябрьского фьючерса на нефть марки WTI снизилась на 0,1%, до 66,64 доллара.

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    29 июля 2025, 22:27 • Новости дня
    Стоимость нефти Brent превысила 73 доллара за баррель

    Tекст: Антон Антонов

    Октябрьский фьючерс на нефть Brent превысил отметку 73 доллара за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

    Стоимость нефти Brent превысила 73 доллара за баррель впервые с 23 июня. По данным на 21.53 мск, цена Brent поднималась до 73,06 доллара за баррель (плюс 3,78%). Позднее рост немного замедлился – до 72,79 доллара за баррель (плюс 3,39%).

    Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в сентябре вырос на 4,26% и достиг 69,45 доллара за баррель, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник нефть Brent преодолела отметку в 72 доллара за баррель, продемонстрировав максимальное значение с конца июня.

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    31 июля 2025, 22:37 • Новости дня
    Госдеп раскрыл возможные действия Трампа после истечения ультиматума России

    Рубио заявил о возможном введении Трампом секторальных санкций против банков России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп может ввести вторичные санкции на продажи российской нефти, а также секторальные рестрикции в банковской сфере, если не будут достигнуты договоренности по урегулированию конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox Radio отметил, что у президента Дональда Трампа «много возможностей» для давления на Россию после истечения установленного 10-дневного срока на достижение договоренностей по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Рубио подчеркнул, что среди возможных мер рассматриваются «вторичные санкции на продажи российской нефти, на которую приходится огромная часть их доходов». По его словам, секторальные рестрикции в банковской сфере также могут быть «очень эффективными».

    «Опять же, я думаю, мы надеемся избежать этого и найти возможность прекратить боевые действия. Мы считаем, что этот путь был бы самым лучшим, но мы готовы пойти и другими путями», – заявил Рубио.

    Он добавил, что, по мнению Вашингтона, Москва пока не проявляет достаточного интереса к разрешению кризиса, но США готовы рассматривать различные сценарии давления на Россию.

    На ваш взгляд
    Чем закончатся 10 дней, которые дал Трамп для достижения перемирия на Украине?







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    9 комментариев

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ему нет дела до «мертвой экономики» России.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил о введении против России 30 тыс. санкций.

    До этого Трамп заявил, что не уверен в эффективности стратегии санкций против России.

    В Кремле заявили, что российская экономика, несмотря на длительное давление санкций, продолжает устойчиво работать, и Россия выработала иммунитет к санкциям.

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    1 августа 2025, 08:24 • Новости дня
    Трамп подписал указ о введении пошлин в отношении ЕС и 60 стран

    Трамп подписал указ о введении пошлин от 15% до 41% в отношении ЕС и 60 стран

    Tекст: Вера Басилая

    С 7 августа в США начнут действовать новые пошлины от 15% до 41% на товары из Евросоюза и более 60 стран, включая Швейцарию, Лаос и Сирию, следует из подписанного указа президента США Дональда Трампа.

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых пошлин от 15% до 41% на товары из более чем 60 стран, а также в отношении Евросоюза, передает ТАСС. Документ официально опубликован Белым домом, а его положения вступят в силу 7 августа.

    Самые высокие ставки получат такие страны, как Ирак и Сербия (35%), Швейцария (39%), Лаос и Мьянма (40%) и Сирия (41%). В списке также отдельно указаны Фолклендские острова, для которых устанавливается пошлина в 10%, и Тайвань с пошлиной в 20%.

    Для стран, не упомянутых в перечне, будет действовать «базовая пошлина» в 10%. Эти меры, как указано в документе, направлены на защиту внутреннего рынка США и обеспечение честной конкуренции.

    Кроме того, отдельным указом Трамп повысил пошлины для Канады с 25% до 35% из-за, как говорится в документе, недостаточных усилий Оттавы по борьбе с контрабандой фентанила в США.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что США и Евросоюз договорились о введении 15% пошлины на ввоз европейских товаров, а Евросоюз не будет взимать тарифы с американских товаров.

    Трамп также заявил о «быстром конце БРИКС» из-за 10%-ых тарифов.

    В Госдепе предупредили, что Трамп может ввести вторичные санкции на продажи российской нефти и секторальные рестрикции в банковской сфере, если не будут достигнуты договоренности по урегулированию конфликта на Украине.

    В Кремле отметили, что российская экономика продолжает устойчиво работать несмотря на длительное санкционное давление, и Россия выработала иммунитет к санкциям.

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    31 июля 2025, 01:15 • Новости дня
    Трамп собрался разрабатывать «огромные запасы нефти» в Пакистане

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп о торговом соглашении с Пакистаном, в рамках которого компании из США будут участвовать в освоении нефтяных запасов страны.

    «Мы сейчас заключили соглашение с Пакистаном, в соответствии с которым Пакистан и Соединенные Штаты будут работать вместе над разработкой их огромных запасов нефти», – приводит слова Трампа ТАСС со ссылкой на его пост в  соцсети Truth Social.

    Глава Белого дома уточнил, что США выбирают нефтяную компанию, которая возглавит это партнерство с американской стороны.

    «Может быть, когда-нибудь они будут продавать нефть Индии», – выразил надежду Трамп.

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    31 июля 2025, 11:33 • Новости дня
    На Украине связали резкое заявление Трампа о России и Индии с провалом США

    На Украине заявление Трампа об Индии и России объяснили неудачей Вашингтона

    Tекст: Вера Басилая

    Резкое высказывание президента США Дональда Трампа об отношениях между Москвой и Нью-Дели связано с тем, что Индия не прекращает закупки российских энергоносителей, сообщили украинские СМИ.

    Издание «Страна.ua» отмечает, что США не удалось убедить Индию отказаться от закупок российских энергоносителей, несмотря на значительное давление, передает РИА «Новости».

    В материале говорится, что Белый дом решился на метод принуждения в отношении Индии. Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Китай, являющийся крупнейшим покупателем российских энергоносителей, не откажется от них даже под угрозой пошлины в 100%, и если аналогичную позицию займет Индия, Москва не ощутит последствий вторичных санкций Трампа.

    Издание отмечает, что Вашингтон пытается применить жесткое давление на индийских партнеров, чтобы изменить их политику.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что его не волнуют торгово-экономические связи между Россией и Индией и нет дела до их «мертвых экономик».

    Индия ранее пообещала ответ США на введение 25% пошлин Трампом.

    США планируют установить импортные пошлины в 25% на товары из Индии.

    В Кремле отметили, что российская экономика продолжает устойчиво работать несмотря на санкции и выработала иммунитет к ним.

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    29 июля 2025, 15:08 • Новости дня
    Минфин США разрешил поставки нефти NIS через Хорватию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский Минфин вновь разрешил Адриатическому нефтепроводу (JANAF) в Хорватии поставки сырья компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), 56,14% акций которой принадлежат «Газпром нефти» и «Газпром».

    Как сообщила пресс-служба компании-оператора трубопровода, разрешение действует до 27 августа 2025 года, передает РИА «Новости». JANAF заключил договор с NIS на поставку 10 млн тонн сырья с терминала на острове Крк в Сербию. Срок действия договора – с 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года.

    «Нефтяная индустрия Сербии» – одна из крупнейших энергетических компаний Юго-Восточной Европы. Она занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, а также сбытом нефтепродуктов. В компании NIS работают около 14 тыс. человек. Ее ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%. Компания владеет более чем 400 автозаправочными станциями.

    Ранее Министерство финансов США в пятый раз отсрочило введение ограничений в отношении компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS).

    Ранее компания NIS обратилась к Минфину США с просьбой отсрочить санкции для поиска новых решений по структуре собственности.

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    31 июля 2025, 08:19 • Новости дня
    Нефть подешевела на оценках данных по запасам сырья в США

    Мировые цены на нефть снизились на оценках данных по запасам сырья в США

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в четверг начали немного снижаться на оценках данных по запасам сырья в США.

    Цена октябрьского фьючерса марки Brent по состоянию на 7.34 опускается на 0,34%, до 72,22 доллара за баррель, а сентябрьского фьючерса на нефть марки WTI – на 0,21%, до 69,85 доллара, передает РИА «Новости».

    Накануне минэнерго США обнародовало данные о том, что коммерческие запасы нефти в США (кроме стратрезерва) за неделю, завершившуюся 25 июля, неожиданно выросли на 7,7 млн баррелей (1,8%) – до 426,7 миллиона. Эксперты при этом ждали снижения показателя на 2 млн баррелей.

    Рост запасов говорит об увеличении предложения на рынке, определяя траекторию цен на сырье. Аналитики отмечают, что спрос может поддерживать и сезонный фактор. Так, запасы бензина в США за указанный период снизились на 2,7 млн баррелей (1,2%), до 228,4 миллиона.

    «Сокращение запасов бензина подтвердило высокий спрос в сезон поездок, что привело к нейтральному влиянию на рынок нефти», – цитирует Reuters аналитика Fujitomi Securities Тошитакe Тазавe.

    Кроме того участники рынка опасаются возможных санкций США против России.

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    30 июля 2025, 08:24 • Новости дня
    Нефть подорожала после выхода данных о запасах в США

    Мировые цены на нефть немного выросли после выхода данных о запасах в США

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в среду начали расти растут после выхода данных Американского института нефти (API) данных о запасах сырья в США.

    Цена октябрьского фьючерса на марку Brent по состоянию на 7.46 растет на 0,15%, до 71,79 доллара за баррель, а сентябрьского фьючерса на нефть марки WTI – на 0,7%, до 69,26 доллара, передает РИА «Новости».

    Согласно данным API, коммерческие запасы сырья в стране за неделю, завершившуюся 25 июля, выросли на 1,5 млн баррелей, хотя эксперты ждали снижения на 2,5 млн баррелей.

    Сокращение свидетельствует о более активной деятельности нефтеперерабатывающих заводов в США, что может привести к снижению предложения и росту спроса на рынке.

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    30 июля 2025, 14:22 • Новости дня
    Песков заявил о выработанном иммунитете России к санкциям

    Песков сообщил о приобретении экономикой России иммунитета к санкциям Запада

    Tекст: Вера Басилая

    Российская экономика, несмотря на длительное давление санкций, продолжает устойчиво работать, что подтверждает формирование определенного иммунитета к западным ограничениям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Российская экономика продолжает развиваться даже под жестким санкционным давлением Запада, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга, комментируя ожидаемые новые санкции от США, которые могут быть введены в ближайшие десять дней.

    Песков отметил, что Россия уже достаточно долго живет под влиянием большого количества ограничений. По его словам, определенный иммунитет к санкциям у России уже выработан.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в эффективности стратегии санкций против России.

    Кремль подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на заявления Соединенных Штатов.

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    1 августа 2025, 08:41 • Новости дня
    Пакистан впервые приобрел крупную партию нефти у США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Пакистана Cnergyico закупила миллион баррелей нефти West Texas Intermediate у трейдера Vitol для тестовой партии.

    Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Пакистана Cnergyico в октябре впервые импортирует из США 1 млн баррелей нефти марки West Texas Intermediate, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Представитель Cnergyico Усама Куреши заявил: «Это тестовая партия в рамках нашего долгосрочного соглашения с Vitol. Если она окажется коммерчески выгодной и доступной, мы сможем импортировать хотя бы одну партию в месяц».

    Партия нефти закуплена у международного трейдера Vitol. Заключение этой сделки последовало за введением США угрозы значительных пошлин на пакистанский экспорт, что подтолкнуло Исламабад к расширению энергетического и торгового сотрудничества с Вашингтоном.

    Это первая в истории Пакистана закупка американской нефти и она символизирует отход страны от традиционной зависимости от ближневосточных поставщиков углеводородов. Нефть остается основной статьей импорта Пакистана: за 2024-2025 финансовый год объем поставок достиг 11,3 млрд долларов, что составляет 20% от всего импорта страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о намерении разрабатывать «огромные запасы нефти» в Пакистане. Эксперт оценил планы Трампа по освоению нефтяных ресурсов в этой стране.

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    1 августа 2025, 08:33 • Новости дня
    Нефть коррекционно подорожала в начале месяца

    Мировые цены на нефть коррекционно выросли

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в пятницу выросли в рамках коррекции, хотя в целом на рынке господствуют опасения снижения экономической активности из-за импортных пошлин США.

    Цена октябрьского фьючерса на марку Brent ро состоянию на 7.51 растет на 0,26%, до 71,89 доллара за баррель, а сентябрьского фьючерса на нефть марки WTI – на 0,23%, до 69,42 доллара, передает РИА «Новости».

    Отметим, что накануне нефть подешевела более чем на 1%.

    Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере от 15 до 41% на товары, поставляемые в США из 60 стран.

    Как отмечает Reuters со ссылкой на аналитиков, введенные американской администрацией пошлины «ограничат экономический рост за счет повышения цен, что отразится на потреблении нефти».

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    Россия столкнулась с опасной дефляцией

    Банк России так сильно хотел побороть инфляцию, что это привело к обратному эффекту – дефляции. А такой феномен в виде снижения цен только на первый взгляд безобиден. Если экономика попадает в дефляционную спираль, выбраться из нее намного сложнее, чем бороться с инфляцией. Как долго еще цены в России будут падать? Подробности

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    Новый срок ультиматума к России выдает тактику Вашингтона

    До истечения срока ультиматума президента США Дональда Трампа к России осталось девять дней. Чиновники в Вашингтоне подчеркивают, что это «дедлайн», но сам Трамп признает, что уже знает ответ Москвы – и не уверен в успехе. На что он тогда рассчитывает? Подробности

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    Как СВО изменила логистику армии

    1 августа отмечается День тыла Вооруженных сил России. Это профессиональный праздник «тыловиков», которые рискуют не меньше тех, кто находится на поле боя. Как говорят эксперты, за годы СВО произошла эволюция российских тыловых служб. Обеспечение войск происходит с помощью новейших подходов. Развитие информационных технологий упростило доставку продовольствия, медикаментов и вооружений. Подробности

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    Запад припугнул Зеленского золотым унитазом

    Скандал с передачей контроля над НАБУ и САП генпрокурору Украины может стоить Владимиру Зеленскому власти. И хотя он подписал закон о восстановлении независимости структур – отыграть назад не получится. В прессе уже появились фото золотой сантехники из квартиры «кошелька» президента – бизнесмена Тимура Миндича. Эксперты считают, что следом появится компромат и против самого Зеленского, а НАБУ окажется крайне полезным инструментом, который Запад применит для смены власти в Киеве. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Макрон стал худшим

      Президент Франции Эммануэль Макрон имеет самый низкий рейтинг одобрения за всю историю социологических исследований в стране, утверждают французские социологи. Судя по всему, французов допекло решение правительства сэкономить на них, но не на Украине.

    • Зеленский и Ермак: обрушение режима

      Владимир Зеленский пытается исправить одну из главных ошибок в своей карьере и оперативно принять законопроект о НАБУ. Если этого не произойдет, Украина останется без средств к существованию, но главное даже не в этом: кажется, на Западе решили, что Зеленский больше не игрок и подлежит списанию.

    • Фиаско Европы: США банкротят Старый Свет

      Торговое соглашение, которое заключила с США Еврокомиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен, названо в Европе «неадекватным». Во Франции и вовсе говорят о «черном дне», причем не преувеличивают: Дональд Трамп навязал Старому Свету унижение и разорение в одном флаконе.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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