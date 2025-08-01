Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.3 комментария
Танкеры с российской нефтью застряли у берегов Индии
Bloomberg: Танкеры с российской нефтью застряли у берегов Индии
У западного побережья Индии на якоре стоят четыре танкера с российской нефтью, сообщило агентство Bloomberg.
У западного побережья Индии простаивают как минимум четыре танкера с российской нефтью, сообщает Bloomberg. На якоре у порта Джамнагар находятся суда Achilles и Elyte, оба под санкциями, еще два танкера – Destan и Horae – стоят дальше от берега.
По данным агентства, задержка связана с усилением давления со стороны США и Евросоюза на покупателей российской нефти. Особенно пристальное внимание этих стран было привлечено к индийским закупкам российских углеводородов.
Президент США Дональд Трамп ранее угрожал введением 100-процентных импортных пошлин в отношении покупателей российской нефти, что вызвало беспокойство в Дели.
Ранее Reuters сообщило о приостановке индийских закупок российской нефти.
Посол Индии в Британии Викрам Дораисвами заявил, что Нью-Дели не может прекратить закупки российской нефти из-за критической зависимости от импорта энергоресурсов.
Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Дональд Трамп пугает российских покупателей нефти угрозами санкций.