На Украине раскрыли многомиллионные хищения при возведении укрытий

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава ведомства подтвердил факт присвоения денег в Днепропетровской, Черниговской, Черновицкой и Полтавской областях, передает РИА «Новости».

«Только по недавно раскрытым фактам общая сумма ущерба достигает 81 млн гривен (более 1,8 млн долларов)», – говорится в заявлении генпрокурора. В одном из эпизодов злоумышленники украли 1,05 млн долларов.

Кравченко пояснил, что мошенники подстраивали тендеры под нужные компании и поставляли некачественные конструкции. Преступники использовали поддельные сертификаты, полностью игнорируя обязательные процедуры государственного контроля.

Обвинения уже предъявлены четырем участникам махинаций и шести местным чиновникам, чья халатность способствовала реализации преступного замысла. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства дела и искать остальных причастных к хищению 760 тыс. долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Служба безопасности Украины задержала подрядчика за хищение средств при возведении командного пункта в Житомирской области.

В феврале украинские правоохранители предъявили обвинения командующему логистикой воздушных сил ВСУ из-за махинаций при строительстве укрытий для авиации.

В прошлом году депутаты Верховной рады подняли вопрос о пропаже выделенных на оборонительные сооружения в Полтавской области денег.