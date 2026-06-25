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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Польша попала в ловушку собственной русофобии

    Поляки вообразили себе совершенно невозможный сценарий отношений с Украиной и действовали на основании созданной ими самими химеры. А киевские правители повели себя в отношении своих польских покровителей так, как от них стоило ожидать, – стали публично оскорблять и унижать.

    2 комментария
    Юрий Подоляка Юрий Подоляка В информационном поле осталось только право сильного

    Удаление из App Store приложений VK – свидетельство того, что идет игра ва-банк за право монопольно влиять на информационное пространство (в данном случае России). Всеми доступными способами, какие у них только есть в арсенале.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Куда заводят мечты о дипломе

    Не нужно пугаться, что высшее образование станет уделом элиты. В идеале оно и должно быть элитарным: лучше меньше, да лучше. Правда, мерой элитарности здесь должны быть не родительские деньги или связи, а способности самого претендента на место в вузе.

    4 комментария
    25 июня 2026, 15:16 • Новости дня

    На Украине раскрыли многомиллионные хищения при возведении укрытий

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Масштабная коррупционная схема при возведении защитных сооружений в четырех регионах Украины нанесла государственному бюджету ущерб на сумму более 1,8 млн долларов, сообщил генпрокурор страны Руслан Кравченко.

    Глава ведомства подтвердил факт присвоения денег в Днепропетровской, Черниговской, Черновицкой и Полтавской областях, передает РИА «Новости».

    «Только по недавно раскрытым фактам общая сумма ущерба достигает 81 млн гривен (более 1,8 млн долларов)», – говорится в заявлении генпрокурора. В одном из эпизодов злоумышленники украли 1,05 млн долларов.

    Кравченко пояснил, что мошенники подстраивали тендеры под нужные компании и поставляли некачественные конструкции. Преступники использовали поддельные сертификаты, полностью игнорируя обязательные процедуры государственного контроля.

    Обвинения уже предъявлены четырем участникам махинаций и шести местным чиновникам, чья халатность способствовала реализации преступного замысла. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства дела и искать остальных причастных к хищению 760 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Служба безопасности Украины задержала подрядчика за хищение средств при возведении командного пункта в Житомирской области.

    В феврале украинские правоохранители предъявили обвинения командующему логистикой воздушных сил ВСУ из-за махинаций при строительстве укрытий для авиации.

    В прошлом году депутаты Верховной рады подняли вопрос о пропаже выделенных на оборонительные сооружения в Полтавской области денег.

    24 июня 2026, 18:02 • Новости дня
    В ЕС начали расследование секретного чата фон дер Ляйен с Зеленским

    BZ: Фон дер Ляйен попала под следствие из-за тайного чата с Зеленским

    В ЕС начали расследование секретного чата фон дер Ляйен с Зеленским
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Евросоюзе расследуют секретную переписку в закрытом чате главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, сообщает Berliner Zeitung.

    Поводом для крупного политического скандала стала переписка фон дер Ляйен с Зеленским и лидерами стран Евросоюза. В секретном чате они делились стратегиями отношений с президентом США, передает РИА «Новости».

    «В отношении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вновь ведется расследование. На этот раз в центре внимания находится секретный групповой чат с участием канцлера ФРГ Фридриха Мерца, Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджи Мелони и уходящего в отставку премьера Британии Кира Стармера», – говорится в опубликованном материале.

    Процесс инициировала европейский омбудсмен Тереза Анжиньо, направив на прошлой неделе официальное письмо. Разбирательство началось после отказа ведомства предоставить данные чата нидерландской организации Follow the Money. Первые сообщения о тайной переписке просочились в информационное поле еще в январе.

    Европейский омбудсмен ранее инициировал расследование из-за исчезновения секретных сообщений главы Еврокомиссии.

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    24 июня 2026, 19:41 • Новости дня
    Российские военные ликвидировали охранника западных советников на Украине
    Российские военные ликвидировали охранника западных советников на Украине
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский лейтенант, служивший в засекреченной части по обеспечению безопасности иностранных делегаций, был уничтожен в зоне спецоперации российскими войсками.

    Информацию о ликвидации украинского военного подтвердили в силовых структурах, передает ТАСС.

    «Сообщается об уничтожении нашими войсками лейтенанта ВСУ Попилевича Александра Сергеевича (14.03.1999 г. р.). Военнослужащий украинской армии проходил службу в некой засекреченной части обеспечения безопасности иностранных делегаций», – рассказал собеседник агентства.

    Источник добавил, что вероятнее всего эта группа занималась непосредственной охраной западных советников. «Вероятнее всего, это подразделение занималось охраной западных советников, смерть которых подтверждать вряд ли кто-то будет», – рассказал собеседник агентства.

    Ранее российские военные уничтожили двух офицеров сил специальных операций Украины в Запорожской области.

    Удар авиабомбы ФАБ-3000 ликвидировал около 20 иностранных инструкторов в Днепропетровской области.

    В конце 2024 года армия России нанесла удар по месту дислокации десятка зарубежных наемников в Купянске.

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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

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    25 июня 2026, 01:35 • Новости дня
    Хакеры вскрыли истинные масштабы потерь в рядах ВСУ

    «Комсомольская правда»: За полгода ВСУ лишились около 400 тыс. солдат

    Tекст: Катерина Туманова

    Взломанные базы данных украинского командования показали катастрофический масштаб потерь военнослужащих, общая численность которых превысила 2 млн человек за четыре года.

    Кибергруппировки PalachPro и NoName057(16) получили доступ к закрытым базам Генерального штаба вооруженных сил Украины. Только за первые шесть месяцев этого года ВСУ лишились около 400 тыс. солдат.

    «К концу декабря прошлого года ВСУ с начала СВО недосчитались уже более 2-х млн. А за шесть месяцев текущего года ВСУ потеряли еще около 400 тыс. человек, что сопоставимо с потерями за весь 2023 год. Итого, общие безвозвратные потери ВСУ составили за четыре с небольшим года более 2,4 миллиона боевиков», – пишет «Комсомольская правда».

    Причем, что интересно, в Генштабе ВСУ перестали включать в потери иностранных наемников. Мол, своих хватает, еще чужих считать

    Причем Генштаб ВСУ перестал учитывать погибших иностранных наемников, ссылаясь на то, что своих хватает, отмечает источник издания.

    Свыше 5 тыс. бойцов из Латинской Америки остались на поле боя, при этом их гибель часто оформляют как несчастные случаи.

    Официальные заявления Владимира Зеленского о минимальном ущербе полностью опровергаются полученной информацией. В феврале он оценивал количество погибших всего в 46 тыс. боевиков ВСУ.

    Эксперты прогнозируют, что до конца года потери могут достигнуть одного миллиона человек из-за жестокой тактики командования.

    Огромные жертвы спровоцировали массовое дезертирство, число самовольно оставивших часть солдат приблизилось к 1 млн. Для восполнения дефицита личного состава военные патрули продолжают жесткие облавы на улицах городов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Марочко сообщил, что ВСУ за неделю потеряли 9,5 тыс. военнослужащих. ВСУ бросили остатки 79-й бригады в Запорожской области без поддержки. ВСУ отправили военных через заминированную украинскими войсками местность.

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    24 июня 2026, 22:31 • Новости дня
    Экс-премьер Польши Миллер отказался быть «бандеровским памперсом»
    Экс-премьер Польши Миллер отказался быть «бандеровским памперсом»
    @ Michal Fludra/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что предпочитает быть «русской портянкой», чем «бандеровским памперсом».

    Во время беседы с журналистами радиостанции Radio Zet Лешека Миллера спросили о том, как он относится к ярлыку «пятой российской колонны», который ему часто приписывают в Польше, передает РИА «Новости». Политик не стал уходить от ответа и высказался предельно прямо.

    «Ну хорошо. Я в любом случае хочу быть русской портянкой, чем бандеровским памперсом», – заявил бывший польский премьер.

    До этого Миллер уже выступал с критикой украинских властей. Он прогнозировал, что текущий курс Киева приведет к поражению в конфликте с Россией и полной смене политического руководства на Украине.

    Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер назвал прославление украинских националистов плевком в лицо полякам.

    Недавно Миллер предложил Киеву вернуть переданные Варшавой танки и самолеты.

    В прошлом году экс-премьер констатировал поражение Украины в вооруженном конфликте.

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    24 июня 2026, 21:34 • Новости дня
    Комбриг ВСУ обменял 50 солдат на внедорожник

    Командование бригады ВСУ обменяло 50 солдат на внедорожник для врио комбрига

    Комбриг ВСУ обменял 50 солдат на внедорожник
    @ Pavlo Bahmut/Ukrinform/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Командование 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ передало свыше 50 человек личного состава в распоряжение 119-й бригады территориальной обороны Украины в обмен на внедорожник для врио комбрига, сообщили в российских силовых структурах.

    Врио командира одной из бригад украинской армии передал более 50 военнослужащих в другую часть в обмен на личный внедорожник, передает РИА «Новости».

    «За один внедорожник врио комбрига 58-й ОМПБр ВСУ А. Сорокин передал свыше 50 человек личного состава в распоряжение 119-й бригады теробороны, которая обещала не использовать пополнение на линии боевого соприкосновения», – сообщил источник агентства.

    Анализ украинских некрологов свидетельствует, что переброшенные из района Казачьей Лопани бойцы 58-й бригады были почти полностью уничтожены российскими военными в Краснопольском районе Сумской области. При этом к командованию бригады возникли вопросы о судьбе десятков солдат, которые по документам числились на позициях севернее Казачьей Лопани в Харьковской области.

    Солдаты 58-й бригады ВСУ спешно покинули окраины Казачьей Лопани.

    Российские войска полностью разгромили 119-ю бригаду теробороны в Серебрянском лесничестве.

    Украинское командование для удержания позиций перебросило в Сумскую область подразделения 29-й бригады.

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    25 июня 2026, 10:14 • Новости дня
    Трамп похвалил Зеленского

    Sky News: Трамп похвалил Зеленского за успехи в конфликте с Россией

    Трамп похвалил Зеленского
    @ Bonnie Cash/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    В ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте американский лидер Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского мужественным, отметив его способность удерживать позиции в конфликте с Россией.

    Президент США Дональд Трамп сделал соответствующее заявление во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме, передает Sky News. Американский лидер ответил на вопрос журналиста о том, побеждает ли украинская сторона в текущем конфликте.

    «Он справляется довольно хорошо, как ни крути, по крайней мере, он держится. Много людей гибнет с обеих сторон, но я думаю, что он справляется довольно хорошо», – заявил Трамп. Он добавил, что Владимир Зеленский проявляет мужество, располагает отличной техникой, а также сильными бойцами.

    Слова президента прозвучали на фоне сообщений о разрушении железнодорожного моста в Крыму и ударах беспилотников по российской инфраструктуре. В то же время лидеры Германии, Франции, Италии, Польши и Британии на встрече в Берлине подтвердили намерение и дальше поддерживать Киев.

    Уходящий британский премьер Кир Стармер призвал усилить санкционное давление на российскую экономику и предоставить Украине больше военной помощи. Тем временем глава МИД Британии Иветт Купер анонсировала новый пакет поддержки на сумму почти 290 млн фунтов стерлингов для восстановления и энергетической безопасности страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская делегация на недавнем саммите G7 попыталась заручиться поддержкой Дональда Трампа. Американский лидер выразил готовность оказать помощь Киеву при условии содействия европейских стран в урегулировании ситуации вокруг Ирана.

    До этого Владимир Зеленский упрекнул президента США в слабом давлении на Москву.

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    24 июня 2026, 23:14 • Новости дня
    Дмитрук: Зеленский победил ретрансляторы в Белоруссии, которые сам выдумал
    Дмитрук: Зеленский победил ретрансляторы в Белоруссии, которые сам выдумал
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший украинский парламентарий Артем Дмитрук, выехавший с Украины в 2024 году, заявил о создании главой киевского режима Владимиром Зеленским фиктивной угрозы БПЛА для имитации военных успехов на фоне отсутствия реальных достижений.

    Владимир Зеленский в среду заявил о прекращении работы с 22 июня неких ретрансляторов сигналов БПЛА, якобы бы установленных на территории Белоруссии, как только он потребовал этого.

    Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил Зеленского в фабрикации данных. Он считает, что украинский лидер намеренно выдумал историю про установленные в Белоруссии ретрансляторы сигнала беспилотников.

    «Победил ретрансляторы, которые сам же и придумал. <...> Когда реальных достижений не хватает, в ход идут победы над собственными фантазиями», – приводит РИА «Новости» слова Дмитрука в Telegram-канале.

    Ранее Зеленский обещал атаковать Белоруссию из-за техники на приграничной территории. Об этом он заявил после удара ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров назвал хамским требование Зеленского «навести порядок» в Белоруссии. Росгвардия уничтожила два украинских ретранслятора на харьковском направлении.

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    24 июня 2026, 17:35 • Новости дня
    Российская авиация нанесла массированный удар по Славянской ТЭС
    Российская авиация нанесла массированный удар по Славянской ТЭС
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская боевая авиация атаковала Славянскую теплоэлектростанцию четырьмя фугасными авиабомбами с универсальными модулями планирования и коррекции.

    Противник подтверждает прилет боеприпасов и повреждение седьмого энергоблока, сообщил канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max.

    В публикации отмечается, что официально работа этого энергетического предприятия была полностью остановлена еще в апреле. Авторы полагают, что теперь территория неработающей станции используется в военных целях в интересах украинских войск.

    В феврале труба на Славянской ТЭС обрушилась после удара российских войск.

    На днях экипажи Воздушно-космических сил России применили авиабомбы ФАБ-500 для поражения военных объектов противника в ДНР.

    До этого российские истребители-бомбардировщики ликвидировали пункты управления беспилотниками в Доброполье точными попаданиями тяжелых боеприпасов.

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    25 июня 2026, 01:55 • Новости дня
    Удары нанесены по сети АЗС в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях

    «Укрнафта» заявила об ударах по сети АЗС в нескольких областях Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Серия ударов нанесена по автозаправочным станциям украинской компании «Укрнафта» в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях.

    «АЗС «Укрнафты» пылают после ударов в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях. В компании сообщили, что удары по заправкам наносились «Геранями», – сообщили в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

    Кроме того, с использованием БПЛА был нанесен удар по автозаправочной станции «Укрнафта» в городе Херсон, подконтрольном ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава областной военной администрации Александр Ганжа заявил об ударе по АЗС в Днепропетровской области Украины. Днем ранее, 23 июня, удар был нанесен по АЗС на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. По Днепропетровской области 22 июня нанесены удары дронами, артиллерией и авиабомбами.


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    25 июня 2026, 08:14 • Новости дня
    Британия собралась продать нефть с танкера Smyrtos в пользу Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лондон намеревается реализовать 100 тыс. тонн топлива с задержанного судна Smyrtos, а вырученные 46 млн долларов направить на помощь Киеву, сообщили СМИ.

    Как пишет Telegraph со ссылкой на источники, в Лондоне считают, что груз на законных основаниях принадлежит Британии, поэтому для его реализации могут организовать аукцион, передает РИА «Новости».

    «Британский премьер-министр Кир Стармер рассматривает план продажи подсанкционной нефти, изъятой с российского теневого танкера, для финансирования войны на Украине», – пишет газета.

    Стоимость нефти на борту судна оценивается примерно в 35 млн фунтов стерлингов, что эквивалентно 46 млн долларов. Вырученные средства планируют передать Киеву напрямую или направить на закупку военного оборудования. Также изучается вариант использования топлива для внутренних нужд Британии.

    По данным источников издания, после реализации груза и завершения расследования о нарушении санкций танкер отпустят. Ранее британские правоохранительные органы задержали гражданина Индии, находившегося на борту Smyrtos, по подозрению в обходе санкционных ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня британские военные перехватили в проливе Ла-Манш нефтяной танкер Smyrtos.

    Позже правоохранители взяли под стражу капитана этого судна.

    В связи с данным инцидентом Лондон ожидает ответных действий Москвы.

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    24 июня 2026, 22:34 • Новости дня
    Посольство Израиля потребовало от Украины реакции на нацистское шествие в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    Посольство Израиля на Украине потребовало официальной реакции властей Украины на нацистское шествие в украинской столице, сообщили в дипмиссии.

    Израильские дипломаты потребовали официальной реакции местных правоохранительных органов на нацистское шествие в украинской столице, передают РИА «Новости». В посольстве отметили, что 21 июня участники марша выкрикивали нацистские лозунги и демонстрировали характерное приветствие.

    «Выражаем обеспокоенность в связи с этой акцией, которая оскорбляет память миллионов жертв нацизма. Надеемся на оперативную реакцию правоохранительных органов Украины в соответствии с законодательством», – подчеркнули представители дипмиссии.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский участвовал в перезахоронении останков Андрея Мельника, одного из главарей ОУН-УПА (экстремистские организации, запрещенные в РФ). Кроме того, он присвоил наименование «Имени героев УПА» отдельному центру специальных операций ВСУ.

    В мае МИД Израиля жестко осудил решение украинских властей перезахоронить останки лидера националистов Андрея Мельника.

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал подобные действия Киева открытой политикой реабилитации нацистских преступников. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев указал на приверженность бывших украинских президентов нацистской идеологии.

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    25 июня 2026, 10:59 • Новости дня
    Минск дал украинским грибникам упрощенный пропуск в леса Белоруссии
    Минск дал украинским грибникам упрощенный пропуск в леса Белоруссии
    @ Pavel Fountikov/Wikipedia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жители Украины смогут беспрепятственно посещать заказник «Ольманские болота» для традиционного сбора ягод по поручению главы республики, сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

    В официальном заявлении указывается: «Белоруссия, руководствуясь принципами дружбы и добрососедства и учитывая нужды простых людей, по указанию президента Республики Беларусь прорабатывает механизмы, которые позволят украинским гражданам по многолетней традиции посещать приграничные территории для сбора грибов и ягод в ранее установленных местах», передает РИА «Новости».

    Упрощенный режим будет действовать на территории республиканского ландшафтного заказника в Столинском районе Брестской области. Пограничники полностью подготовили инфраструктуру для сезонного наплыва людей. Подобная практика применяется уже не первый год из-за высокого интереса жителей соседней страны.

    Пересечь границу можно будет через три пункта пропуска: «Мутвица», «Хиничев» и «Селище». Они расположены на направлениях украинских деревень Дроздынь, Березовое и Познань в Ровненской области. Соответствующие данные уже передали по дипломатическим каналам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил жителей Украины приезжать в республику на постоянное место жительства.

    В конце мая текущего года Минск зафиксировал более сотни попыток пересечения границы украинскими беспилотниками.

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    24 июня 2026, 17:52 • Новости дня
    Еврокомиссия отложила выделение 5,9 млрд евро Киеву на беспилотники

    Tекст: Вера Басилая

    Руководство Евросоюза на несколько дней отложило передачу Киеву 5,9 млрд евро на приобретение дронов из-за необходимости отработать механизм контроля этих денег, сообщил портал Euractiv.

    По данным Euractiv, руководство Евросоюза на несколько дней отложило передачу Киеву 5,9 млрд евро на приобретение дронов, передает ТАСС. Задержка вызвана тем, что европейские власти пока не согласовали процедуру тщательного мониторинга выделяемых средств.

    Изначально ожидалось, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсирует транш в 9 млрд евро 26 июня в Гданьске. Однако теперь на конференции официально объявят лишь о 3,2 млрд евро обычной поддержки.

    «Первый транш финансирования Украины будет включать только 3,2 млрд евро бюджетной помощи. В него пока не войдут 5,9 млрд евро военного финансирования», – поделились информированные собеседники издания.

    Важным условием предоставления денег выступает приоритетная закупка аппаратов и деталей у стран объединения. Приобретать технику у третьих государств разрешат лишь при полном отсутствии нужных вооружений внутри самого Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости перевода Киеву первого транша в размере девяти миллиардов евро до конца июня. Представитель ведомства Балаш Уйвари анонсировал выделение из этой суммы 5,9 миллиарда на закупку беспилотников. Глава европейской дипломатии Кая Каллас ожидала поступление данных средств в первой половине месяца.


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    24 июня 2026, 17:42 • Новости дня
    Кулеба усомнился в изменении позиции Трампа по Украине

    Экс-глава МИД Украины Кулеба усомнился в изменении позиции Трампа по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил недоверие к информации о том, что президент США Дональд Трамп пересмотрел свое отношение к конфликту с Россией.

    Экс-министр иностранных дел Украины не верит в реальную смену взглядов американского лидера. Ранее западная пресса сообщала, что Трамп начал склоняться на сторону Киева под давлением европейских политиков во время недавнего саммита G7, передают «Вести».

    «Это временное заявление, сделанное в правильном месте и в правильное время. Он приехал на саммит G7 и сказал то, что хотели услышать другие участники G7. Перед этим он разговаривал с президентом России Владимиром Путиным и после разговора с ним заявил, что все прекрасно», – приводит слова Кулебы издание «Страна.ua».

    Кроме того, ранее госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что Вашингтон не может выступать объективным посредником в урегулировании ситуации. По его словам, это связано с поставками американского оружия Киеву и санкционным давлением на Москву.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об изменении отношения президента США к украинскому кризису.

    На саммите G7 американский лидер предложил европейским союзникам сделку по поддержке Киева в обмен на помощь с Ираном.

    Госсекретарь США Марко Рубио признал невозможность нейтрального статуса Вашингтона из-за поставок вооружений украинской стороне.

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    24 июня 2026, 19:20 • Новости дня
    Минобороны: ВС России обесточили предприятия ВСУ в Николаевской области

    Минобороны: Российские войска обесточили предприятия ВСУ в Николаевской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские беспилотники нанесли точный удар по энергетической инфраструктуре в Николаевской области, лишив энергоснабжения предприятия украинского военно-промышленного комплекса, сообщили в Минобороны РФ.

    Вооруженные силы России успешно атаковали электроподстанцию на территории Николаевской области. Для выполнения боевой задачи применялись ударные беспилотные летательные аппараты «Герань-2», передает ТАСС.

    «Минобороны России опубликовало кадры поражения расчетом ударного БПЛА «Герань-2» электроподстанции 110 кВ в н.п Казанка Николаевской области. В результате удара были обесточены промышленные объекты и предприятия, работавшие в интересах вооруженных формирований Украины», – заявили в военном ведомстве.

    Представители министерства подчеркнули, что российская армия продолжает планомерно уничтожать критическую инфраструктуру противника. Главной целью таких ударов остаются объекты, обеспечивающие электроэнергией предприятия военно-промышленного комплекса Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили беспилотником «Герань» энергетический объект ВСУ в Харьковской области.

    Днем ранее Вооруженные силы России успешно атаковали электроподстанцию в Сумской области.

    В начале июня войска беспилотных систем поразили солнечную электростанцию в Днепропетровской области.

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