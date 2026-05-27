СБУ: Подрядчик украл деньги при постройке командного пункта ВСУ
В Житомирской области задержана совладелица частной компании по подозрению в хищении средств, выделенных на возведение военного объекта.
Украинская частная компания незаконно присвоила 2,7 млн гривен (около 61 тыс. долларов) в ходе создания командного пункта ВСУ в Житомирской области, сообщает РИА «Новости».
По данным спецслужбы, подрядчик использовал низкокачественные материалы, из-за чего объект стал полностью непригоден для обороны.
«Разоблачили компанию, которая разворовывала оборонный бюджет во время строительства командного пункта ВСУ в Житомирской области… Задержана совладелица частной компании, которая разворовывала деньги на строительстве военного объекта», – заявили в СБУ.
Задержанная также выполняла функции инженера по техническому надзору. Она должна была контролировать качество работ и сроки, но вместо этого подписала акт передачи незавершенного строения на баланс воинской части. Против нее возбуждено уголовное дело по статье о служебной халатности, за что грозит до пяти лет лишения свободы.
