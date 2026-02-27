Командующему логистикой воздушных сил ВСУ предъявили обвинения в коррупции

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, командующему логистикой воздушных сил ВСУ и руководителю управления СБУ в Житомирской области предъявлены официальные обвинения в превышении полномочий и получении неправомерной выгоды, передает РИА «Новости».

Кравченко отметил, что действия обвиняемых квалифицируются как злоупотребление военными полномочиями в условиях военного положения, а также как получение и предоставление неправомерной выгоды должностным лицам.

Ранее Служба безопасности Украины задержала обоих фигурантов по подозрению в коррупции при строительстве укрытий для военной авиации. Кравченко подчеркнул, что речь идёт о махинациях с бюджетными средствами, выделенными на защиту аэродромов.

По сведениям украинских правоохранителей, на строительство укрытий было выделено 1,4 млрд гривен, что составляет 32,3 млн долларов. Однако реализованные объекты не соответствовали заявленным стандартам безопасности и не обеспечивали защиту техники, а стоимость работ была завышена.

