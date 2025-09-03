На Украине раскрыли масштабное хищение при строительстве фортификаций

Tекст: Ольга Иванова

Поводом для разбирательства стала публикация депутата Верховной рады Ярослава Железняка, который заявил о «пропаже» 200 млн гривен (около 4,8 млн долларов) из выделенных в 2024 году на эти цели 400 млн (примерно 9,7 млн долларов), передает ТАСС.

Верховная рада в связи с этим вызвала для отчета исполняющего обязанности главы администрации Полтавской области Владимира Когута. Депутат Железняк отметил: «Рада вызывает исполняющего обязанности главы Полтавской военной администрации Владимира Когута. Относительно коррупции при строительстве фортификационных сооружений и того, как компании получили дополнительные миллиардные тендеры».

По версии Железняка, на подконтрольных киевским властям территориях Донбасса вместо оборонительных укреплений появились лишь «ямы, деревянные колья и материалы сомнительного качества». Контракты на строительство и поставку материалов, как утверждается, получили фирмы, связанные с тогдашним руководителем областной администрации Филиппом Прониным, одноклассником вице-премьера Алексея Кулебы. Несмотря на выявленные нарушения, ни один чиновник не понес ответственности, а участвовавшие компании продолжили получать государственные подряды.

Филипп Пронин был уволен с поста главы администрации в декабре 2024 года, однако причины его отставки официально не назывались.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшего заместителя мэра Харькова задержали по подозрению в хищении миллионов гривен при строительстве защитных сооружений. Ущерб от действий подозреваемого оценили в 5,4 млн гривен.