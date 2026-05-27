ФСБ задержала на Урале организаторов крупной площадки по обналичиванию
Силовики пресекли попытку бегства фигурантов уголовного дела, которые нанесли российскому бюджету ущерб на сумму около 350 млн рублей.
Операция прошла в екатеринбургском аэропорту Кольцово, передает РИА «Новости». Сотрудники регионального управления ФСБ поймали предполагаемых преступников прямо перед вылетом.
«Сегодня в Екатеринбурге при попытке скрыться от правоохранительных органов в аэропорту Кольцово сотрудники регионального УФСБ задержали Людмилу и Артема Кротовых – организаторов одной из крупнейших межрегиональных площадок по оптимизации НДС и обналичиванию денежных средств в особо крупном размере», – сообщил источник агентства.
Собеседник уточнил, что из-за незаконной деятельности подозреваемых государственная казна недосчиталась порядка 350 млн рублей. При этом подтвержденный объем незаконно обналиченных средств достиг 34 млн рублей.
В отношении Кротовых расследуется дело об организации сбыта подложных счетов-фактур и налоговых деклараций. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы. Пресс-служба свердловского УФСБ подтвердила факт задержания, однако отказалась раскрывать дополнительные детали.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовики провели масштабную спецоперацию против организаторов схемы уклонения от уплаты НДС на 1,2 трлн рублей.
Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал подозреваемых в использовании этих незаконных услуг бизнесменов. В марте уголовное дело о незаконном возмещении НДС на миллиард рублей поступило в суд Екатеринбурга.