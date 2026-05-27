В Севастополе обнаружили сброшенную с дрона ВСУ замаскированную взрывчатку
На территории Севастополя после отражения ночного налета украинских войск выявили опасный предмет со взрывчаткой, замаскированный под обшитую пенопластом коробку, сообщил глава города Михаил Развожаев.
Опасную находку сделали после атаки Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем канале в Max. Он призвал жителей проявлять бдительность и не приближаться к подозрительным предметам.
«После ночной атаки ВСУ в Севастополе обнаружен контейнер со взрывчаткой, напоминающий коробку, обшитую пенопластом. Этот предмет был сброшен с БПЛА. Очевидно, что сбросы с БПЛА могут выглядеть и по-другому. Все они представляют опасность!» – написал глава города.
Власти настоятельно просят горожан и туристов предупредить детей о недопустимости контакта с подобными устройствами. При обнаружении угрозы необходимо отойти на безопасное расстояние и немедленно вызвать спасателей по номеру 112.
Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью украинские войска атаковали Севастополь беспилотниками и ракетами Storm Shadow.
В результате этого массированного удара пострадали десятки жилых домов и автомобилей.
Сенатор Екатерина Алтабаева назвала действия противника неприкрытым государственным терроризмом.