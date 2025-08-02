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    Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.

    31 комментарий
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Интернетов будет много

    Что общего у Киргизии и Великобритании? Интернет. Причем не сам по себе, а тот факт, что интернет теперь у каждого свой, хотя, кажется, регулируют его очень похожим образом.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Словесное людоедство – это не по-русски

    Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.

    37 комментариев
    2 августа 2025, 01:45 • Новости дня

    Трамп порадовался сообщениям о прекращении Индией закупок нефти у России

    Трамп порадовался сообщениям о прекращении Индией закупок нефти у России
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения о том, что Индия откажется от покупки российской нефти.

    «Насколько я понимаю, Индия больше не будет покупать нефть у России. Вот что я слышал. Не знаю, верно это или нет», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Он добавил, что считает этот шаг позитивным и выразил надежду на дальнейшее «развитие событий». Комментарий прозвучал на Южной лужайке Белого дома перед его поездкой в гольф-клуб в Бедминстере, штат Нью-Джерси. В посольстве Индии в США пока не прокомментировали заявление Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Reuters заявило, что крупнейшие нефтеперерабатывающие предприятия Индии временно отказались от российских поставок после заявлений американского президента о новых пошлинах. Bloomberg сообщает, что четыре танкера с российской нефтью остаются на якоре у западного побережья Индии.

    1 августа 2025, 11:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил цели визита Уиткоффа в Россию

    Политолог Минченко: Визит Уиткоффа в Россию – это шанс переломить негативную динамику

    Эксперт объяснил цели визита Уиткоффа в Россию
    @ Al Drago/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    У американского эмиссара Стива Уиткоффа в России могут состояться встречи с представителями МИД и администрации президента, а также с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Это может переломить негативную динамику в политике американской администрации в отношении Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Так он прокомментировал сообщение о предстоящем визите Уиткоффа в Россию.

    «Стив Уиткофф очень близок к Дональду Трампу и фактически считается членом его семьи. Визит в Россию – это шанс переломить негативную динамику, существующую в американской администрации по отношению к Москве», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    По его мнению, у спецпосланника главы Белого дома может быть намечено несколько треков: первый – встречи с представителями российского внешнеполитического ведомства и администрации президента; второй – переговоры с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. «Посмотрим, как будут развиваться события», – добавил собеседник.

    Политолог также счел неудивительным, что перед визитом в Россию Уиткофф отправится в Израиль и сектор Газа. «Он в первую очередь спецпредставитель по ближневосточному урегулированию. Кроме того, эта тема в повестке дня администрации США имеет гораздо большее значение, чем Россия и украинский кризис. Это связано с целым рядом причин», – пояснил Минченко.

    «Во-первых, в Штатах очень сильное еврейское лобби. Так, республиканская база – это протестанты, а они питают особые чувства к Израилю, к народу Ветхого Завета. Поэтому для значительной части республиканцев поддержка Тель-Авива – не просто какая-то геополитическая ставка, это прямо вытекает из их религиозных верований», – детализировал собеседник.

    «Кроме того, в регионе складывается кризисная ситуация. Целый ряд стран после выступления Франции, которое поддержала Британия, планируют признать палестинское государство. Россия и Украина на фоне происходящего на Ближнем Востоке поворота меркнут для американской стороны», – заключил Минченко.

    Ранее Дональд Трамп анонсировал визит Стива Уиткоффа в Россию. «Да, он поедет в Израиль, а затем в Россию, хотите верьте, хотите нет», – сказал президент США в ответ на вопрос журналистов о поездке спецпосланника на Ближний Восток. В Белом доме сообщали, что Уиткофф посетит сектор Газа 1 августа.

    Также Трамп заявил, что Вашингтон собирается ввести рестрикции против Москвы после истечения десятидневного срока в связи с урегулированием ситуации на Украине. Но он добавил, что не очень верит в действенность этого метода.

    «Да, мы можем ввести санкции. Я не думаю, что санкции его (Владимира Путина) беспокоят. Они знают о санкциях. Не знаю, будет ли эффект, но мы это сделаем», – сказал американский лидер. Он также снова повторил, что этого конфликта не должно было быть. «Это война Джо Байдена. Ее никогда не должно было быть, если бы я тогда был президентом. Не стоило ввязываться в эту войну», – сказал Трамп.

    Напомним, Уиткофф неоднократно посещал Россию, его в том числе принимал Владимир Путин. Последний визит состоялся в апреле. Тогда стороны обсудили возможность возобновления прямых переговоров Москвы и Киева. После этого в Стамбуле прошли три раунда переговоров российской и украинской делегаций.

    В конце июля Уиткофф в разговоре с Fox News выразил уверенность, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет заключено, передает РИА «Новости». «Президент Трамп прав: эта война никогда не должна была начаться», – сказал он, отметив, что если удастся найти решение, «это станет важным моментом».

    Комментарии (12)
    1 августа 2025, 20:17 • Новости дня
    Трамп отдал приказ подводным лодкам из-за слов Медведева

    Трамп заявил об отправке двух АПЛ «в соответствующие регионы» из-за слов Медведева

    Трамп отдал приказ подводным лодкам из-за слов Медведева
    @ US Navy/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что после заявлений заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева отдал приказ о размещении двух атомных подводных лодок в «определенных регионах».

    По словам Трампа, это решение связано с «крайне провокационными» словами Медведева, передает РИА «Новости».

    «На фоне крайне провокационных заявлений бывшего президента России Дмитрия Медведева, ныне занимающего пост заместителя председателя Совета безопасности РФ, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах – на случай, если эти безрассудные и подстрекательские высказывания окажутся не просто словами», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что слова «часто приводят к непреднамеренным последствиям» и выразил надежду, что эскалации удастся избежать. О каких именно регионах идет речь, он не уточнил.

    Ранее между Дональдом Трампом и Дмитрием Медведевым произошел обмен резкими заявлениями, в ходе которого Медведев напомнил о возможностях «Мертвой руки». Позже стало известно, что система стратегического управления «Мертвая рука», которую упомянул Медведев в ответе Трампу, предназначена для ответного ядерного удара даже при уничтожении командных пунктов.

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    1 августа 2025, 22:47 • Видео
    Путин ответил на ультиматум США

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко озвучил ответ на ультиматум президента США Дональда Трампа и дал американцу совет по поводу завышенных ожиданий.

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    1 августа 2025, 12:13 • Новости дня
    Американист назвал три сценария санкционной политики Трампа в отношении России

    Американист Дудаков назвал три сценария санкционной политики Трампа в отношении России

    Американист назвал три сценария санкционной политики Трампа в отношении России
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп в своей санкционной политике в отношении России оказался перед выбором – ввести жесткие тарифы, ограничиться полумерами или объявить о переносе дедлайна. Если глава Белого дома выберет первый вариант, то он распишется в неспособности нормализовать отношения с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее президент США усомнился в эффективности санкций против России.

    «Дональд Трамп оказался на развилке. У него есть три основных пути, по которым администрация США может пойти», – считает американист Малек Дудаков. По его словам, первый предполагает введение Вашингтоном жестких санкций против Москвы, а также вторичных тарифов с тем, чтобы нанести удар по российской экономике. Реализация этого варианта станет для главы Белого дома самым негативным сценарием, отметил собеседник.

    «Трамп сомневается в эффективности этих мер, да и всем очевидно, что Россия сможет адаптироваться под новые рестрикции. Вместе с тем шансы на продолжение переговорного процесса между странами приблизятся к нулю. Другими словами, президент США распишется в своей неспособности нормализовать отношения с Москвой, а также разрешить украинский кризис», – детализировал политолог.

    Второй вариант подразумевает введение формальных санкций и тарифов, продолжил эксперт. По оценкам Дудакова, в этом случае речь может пойти об «ограничениях в отношении определенных организаций и учреждений», но с множеством исключений для торговых партнеров России и категорий товаров. «Цель администрации Трампа – продемонстрировать силу, но таким образом, чтобы не рушить перспективы на переговорном треке», – уточнил собеседник.

    Наконец, третий вариант предполагает, что американский лидер перенесет срок ультиматума по урегулированию конфликта на Украине, указал аналитик. На этом фоне он напомнил о предстоящем визите Стива Уиткоффа в Россию. «После контактов спецпосланника с российским руководством глава Белого дома может выступить с заявлением, в котором сообщит о смещении дедлайна условно на 30, 60 или вовсе 90 дней», – допустил американист.

    «Посмотрим, по какому пути Трамп предпочтет пойти. Я не исключаю, что Штаты все же введут санкции, но с определенным количеством исключений, и все ограничения окажутся лишь формальностью. То есть второй и третий варианты более вероятны, чем первый, потому что для президента США заключение сделки – важная история. Лишаться такой возможности, думаю, ему было бы нелогично», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон собирается ввести рестрикции против Москвы после истечения десятидневного срока в связи с урегулированием ситуации на Украине. Но он добавил, что не очень верит в действенность этого метода.

    «Да, мы можем ввести санкции. Я не думаю, что санкции его (Владимира Путина) беспокоят. Они знают о санкциях. Не знаю, будет ли эффект, но мы это сделаем», – сказал американский лидер. Он также снова повторил, что этого конфликта не должно было быть. «Это война Джо Байдена. Ее никогда не должно было быть, если бы я тогда был президентом. Не стоило ввязываться в эту войну», – сказал глава Белого дома.

    Он также анонсировал визит Стива Уиткоффа в Россию. «Да, он поедет в Израиль, а затем в Россию, хотите верьте, хотите нет», – сказал президент США в ответ на вопрос журналистов о поездке спецпосланника на Ближний Восток. Американское правительство сообщало, что эмиссар посетит сектор Газа 1 августа.

    Напомним, Уиткофф неоднократно посещал Россию, его в том числе принимал Владимир Путин. Последний визит состоялся в апреле. Тогда стороны обсудили возможность возобновления прямых контактов Москвы и Киева. После этого в Стамбуле прошли три раунда переговоров российской и украинской делегаций.

    В конце июля спецпосланник США в разговоре с Fox News выразил уверенность, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет заключено, передает РИА «Новости». «Президент Трамп прав: эта война никогда не должна была начаться», – сказал он, отметив, что если удастся найти решение, «это станет важным моментом».

    Комментарии (5)
    1 августа 2025, 02:30 • Новости дня
    Трамп заявил, что «опечален действиями России»
    Трамп заявил, что «опечален действиями России»
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп выступил в четверг в Белом доме перед прессой и ответил на вопросы об успехах на пути разрешения украинского конфликта.

    «Я думаю то, что делает Россия, очень печально. Много россиян гибнет. У вас много русских, но не мало и умирает. Украинцы умирают», – сказал Трамп в ходе беседы с прессой в Белом доме.

    Глава Белого дома снова напомнил, что вынужден разрешать конфликт, в который страну погрузил его предшественник Джо Байден.

    «Это война Байдена. Глупо было ввязываться в эту войну. Ее никогда не должно было быть, если бы я тогда был президентом. Не стоило ввязываться в эту войну», – добавил он.

    На ваш взгляд
    Чем закончатся 10 дней, которые дал Трамп для достижения перемирия на Украине?







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    9 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о введении санкций против России после истечения десятидневного срока в связи с ситуацией на Украине, добавив, что не очень верит в действенность этого метода.

    В Госдепе также заявили, что Трамп может ввести вторичные санкции на продажи российской нефти, а также секторальные рестрикции в банковской сфере, если не будут достигнуты договоренности по урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (19)
    1 августа 2025, 13:59 • Новости дня
    Танкеры с российской нефтью застряли у берегов Индии

    Bloomberg: Танкеры с российской нефтью застряли у берегов Индии

    Танкеры с российской нефтью застряли у берегов Индии
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    У западного побережья Индии на якоре стоят четыре танкера с российской нефтью, сообщило агентство Bloomberg.

    У западного побережья Индии простаивают как минимум четыре танкера с российской нефтью, сообщает Bloomberg. На якоре у порта Джамнагар находятся суда Achilles и Elyte, оба под санкциями, еще два танкера – Destan и Horae – стоят дальше от берега.

    По данным агентства, задержка связана с усилением давления со стороны США и Евросоюза на покупателей российской нефти. Особенно пристальное внимание этих стран было привлечено к индийским закупкам российских углеводородов.

    Президент США Дональд Трамп ранее угрожал введением 100-процентных импортных пошлин в отношении покупателей российской нефти, что вызвало беспокойство в Дели.

    Ранее Reuters сообщило о приостановке индийских закупок российской нефти.

    Посол Индии в Британии Викрам Дораисвами заявил, что Нью-Дели не может прекратить закупки российской нефти из-за критической зависимости от импорта энергоресурсов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Дональд Трамп пугает российских покупателей нефти угрозами санкций.

    Комментарии (8)
    1 августа 2025, 20:59 • Новости дня
    Пентагон не раскрыл, куда Трамп приказал направить атомные подлодки

    Пентагон не раскрыл новые районы размещения атомных подлодок США

    Пентагон не раскрыл, куда Трамп приказал направить атомные подлодки
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пентагон пока не ответил на просьбу журналистов ТАСС разъяснить направление движения подводных лодок после приказа президента США Дональда Трампа.

    Как сообщает ТАСС, агентство попросило военное ведомство США разъяснить новые районы базирования атомных субмарин.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что после заявлений заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева отдал приказ о размещении двух атомных подводных лодок в «определенных регионах».

    Напомним, между Трампом и Медведевым произошел обмен резкими заявлениями, в ходе которого Медведев напомнил о возможностях «Мертвой руки». Позже СМИ разъяснили, что система стратегического управления «Мертвая рука», которую упомянул Медведев в ответе Трампу, предназначена для ответного ядерного удара даже при уничтожении командных пунктов.

    Комментарии (4)
    1 августа 2025, 08:24 • Новости дня
    Трамп подписал указ о введении пошлин в отношении ЕС и 60 стран

    Трамп подписал указ о введении пошлин от 15% до 41% в отношении ЕС и 60 стран

    Tекст: Вера Басилая

    С 7 августа в США начнут действовать новые пошлины от 15% до 41% на товары из Евросоюза и более 60 стран, включая Швейцарию, Лаос и Сирию, следует из подписанного указа президента США Дональда Трампа.

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых пошлин от 15% до 41% на товары из более чем 60 стран, а также в отношении Евросоюза, передает ТАСС. Документ официально опубликован Белым домом, а его положения вступят в силу 7 августа.

    Самые высокие ставки получат такие страны, как Ирак и Сербия (35%), Швейцария (39%), Лаос и Мьянма (40%) и Сирия (41%). В списке также отдельно указаны Фолклендские острова, для которых устанавливается пошлина в 10%, и Тайвань с пошлиной в 20%.

    Для стран, не упомянутых в перечне, будет действовать «базовая пошлина» в 10%. Эти меры, как указано в документе, направлены на защиту внутреннего рынка США и обеспечение честной конкуренции.

    Кроме того, отдельным указом Трамп повысил пошлины для Канады с 25% до 35% из-за, как говорится в документе, недостаточных усилий Оттавы по борьбе с контрабандой фентанила в США.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что США и Евросоюз договорились о введении 15% пошлины на ввоз европейских товаров, а Евросоюз не будет взимать тарифы с американских товаров.

    Трамп также заявил о «быстром конце БРИКС» из-за 10%-ых тарифов.

    В Госдепе предупредили, что Трамп может ввести вторичные санкции на продажи российской нефти и секторальные рестрикции в банковской сфере, если не будут достигнуты договоренности по урегулированию конфликта на Украине.

    В Кремле отметили, что российская экономика продолжает устойчиво работать несмотря на длительное санкционное давление, и Россия выработала иммунитет к санкциям.

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    1 августа 2025, 19:52 • Новости дня
    Лавров оценил открытость США к честному диалогу с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Открытость американской стороны к продолжению честного и взаимоуважительного диалога с Москвой вызывает оптимизм, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Обнадеживает и открытость наших коллег в Вашингтоне к тому, чтобы продолжать честный взаимоуважительный разговор с учетом и такого фактора, как целесообразность вписать формулу устойчивого урегулирования ситуации на Украине в контекст надежного обеспечения общеевропейской безопасности на основе баланса законных интересов всех вовлеченных государств», – сказал он, передает ТАСС.

    Министр также напомнил, что готовность России к подобному обсуждению ранее выразил президент Владимир Путин во время общения с журналистами на Валааме 1 августа.

    Ранее Лавров отметил пользу диалога по Украине между Россией и США.

    Напомним, Путин положительно оценил переговоры России и Украины в Стамбуле. Он также заявил о готовности ждать переговоров с Украиной. Президент подчеркнул, что сформулированные в июне прошлого года условия и цели по Украине не изменились с момента их оглашения.

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    1 августа 2025, 19:12 • Новости дня
    Трамп назвал скандал с «вмешательством» России в выборы крупнейшим в истории США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп назвал информацию о якобы сфабрикованных разведданных по вмешательству России в выборы 2016 года крупнейшим скандалом в истории страны.

    По словам Трампа, «мошенничество с «Россия, Россия, Россия» теперь ПОЛНОСТЬЮ НЕОСПОРИМО! ВСЕ ФАКТЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ. Это – самый крупный скандал в истории Америки», передает РИА «Новости».

    В своей публикации в соцсети Truth Social он подчеркнул, что считает предъявленные доказательства однозначными и неоспоримыми. Трамп также заявил, что виновные в этом должны понести серьезное наказание. Президент не впервые выступает с подобными обвинениями, настаивая на своей позиции в отношении расследования событий выборов 2016 года.

    В среду призвал опубликовать материалы, связанные с досье о «русском следе», чтобы раскрыть «мошенничество демократов на выборах 2016 года».

    Директор нацразведки США Тулси Габбард заявила, что американские спецслужбы в 2016 году не фиксировали попыток России помочь Дональду Трампу на выборах. Габбард назвала действия администрации Барака Обамы по «сфальсифицированным» данным о «русском следе» госпереворотом и заговором против Трампа.

    Дональд Трамп заявил, что министерству юстиции следует проверить возможное вмешательство Барака Обамы в обработку разведданных о выборах и связях с Россией.

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    1 августа 2025, 08:41 • Новости дня
    Пакистан впервые приобрел крупную партию нефти у США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Пакистана Cnergyico закупила миллион баррелей нефти West Texas Intermediate у трейдера Vitol для тестовой партии.

    Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Пакистана Cnergyico в октябре впервые импортирует из США 1 млн баррелей нефти марки West Texas Intermediate, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Представитель Cnergyico Усама Куреши заявил: «Это тестовая партия в рамках нашего долгосрочного соглашения с Vitol. Если она окажется коммерчески выгодной и доступной, мы сможем импортировать хотя бы одну партию в месяц».

    Партия нефти закуплена у международного трейдера Vitol. Заключение этой сделки последовало за введением США угрозы значительных пошлин на пакистанский экспорт, что подтолкнуло Исламабад к расширению энергетического и торгового сотрудничества с Вашингтоном.

    Это первая в истории Пакистана закупка американской нефти и она символизирует отход страны от традиционной зависимости от ближневосточных поставщиков углеводородов. Нефть остается основной статьей импорта Пакистана: за 2024-2025 финансовый год объем поставок достиг 11,3 млрд долларов, что составляет 20% от всего импорта страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о намерении разрабатывать «огромные запасы нефти» в Пакистане. Эксперт оценил планы Трампа по освоению нефтяных ресурсов в этой стране.

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    1 августа 2025, 19:20 • Новости дня
    Лавров отметил пользу диалога по Украине между Россией и США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что начавшееся в текущем году предметное обсуждение ситуации на Украине между Москвой и Вашингтоном приносит пользу и уже дает результаты.

    По словам Лаврова, прямой диалог с нынешней администрацией США соответствует нормальной дипломатической практике, отказ от которой при Джо Байдене был ошибочным, передает ТАСС.

    «Проходящее с начала года предметное обсуждение украинской тематики между Москвой и Вашингтоном весьма полезно и дает результаты», – отметил глава МИД России. Он подчеркнул, что благодаря настойчивости президента США Дональда Трампа киевский режим согласился возобновить стамбульские переговоры с Россией.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил в Белом доме, что спецпредставитель Вашингтона на Украине и Ближнем Востоке Стив Уиткофф, как ожидается, посетит Россию в ближайшие дни.

    Политолог Евгений Минченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил цели визита Уиткоффа в Россию.

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    1 августа 2025, 09:48 • Новости дня
    Politico: Трамп предлагал ЕС купить энергоресурсы США на 1 трлн долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп предлагал Евросоюзу нарастить закупки американских энергоносителей до одного трлн долларов в обмен на отмену 30% пошлин на товары из Европы, сообщило европейское издание Politico со ссылкой на представителя Белого дома высокого ранга.

    Президент США Дональд Трамп предлагал Евросоюзу закупить американские энергоносители на сумму в один триллион долларов до конца своего президентского срока, передает ТАСС со ссылкой на европейское издание Politico. Взамен американский лидер был готов снизить на 30% пошлины, которыми угрожал Брюсселю в отношении европейских товаров.

    Как сообщил высокопоставленный представитель Белого дома, в ходе переговоров с ЕС изначально обсуждались более реалистичные суммы, но затем Трамп заявил: «Я думаю, вам следует закупить [энергоресурсы] на один триллион долларов в течение моего [президентского] срока». В итоге стороны остановились на сумме в 750 млрд долларов, хотя она также показалась многим чрезмерной.

    По информации Politico, Евросоюз сейчас пытается смягчить критику, связанную с обязательствами по закупке американских энергоносителей на 750 млрд долларов за три года. Эта сумма вызвала опасения у рыночных аналитиков и сторонников экологической повестки. В пояснительной записке Еврокомиссии отмечается, что расчет суммы произведён на основе тщательной и обоснованной оценки, а также включает инвестиции в энергетические технологии, ядерную энергетику и услуги в отрасли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты со всего мира гадали, как Евросоюз сможет купить нефти, газа и ядерного топлива в США на 750 млрд долларов в ближайшие три года. Европейская комиссия подтвердила невозможность принудить компании ЕС покупать энергоресурсы.

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    1 августа 2025, 08:33 • Новости дня
    Нефть коррекционно подорожала в начале месяца

    Мировые цены на нефть коррекционно выросли

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в пятницу выросли в рамках коррекции, хотя в целом на рынке господствуют опасения снижения экономической активности из-за импортных пошлин США.

    Цена октябрьского фьючерса на марку Brent ро состоянию на 7.51 растет на 0,26%, до 71,89 доллара за баррель, а сентябрьского фьючерса на нефть марки WTI – на 0,23%, до 69,42 доллара, передает РИА «Новости».

    Отметим, что накануне нефть подешевела более чем на 1%.

    Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере от 15 до 41% на товары, поставляемые в США из 60 стран.

    Как отмечает Reuters со ссылкой на аналитиков, введенные американской администрацией пошлины «ограничат экономический рост за счет повышения цен, что отразится на потреблении нефти».

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    1 августа 2025, 08:28 • Новости дня
    Роскосмос сообщил о готовности НАСА продлить соглашение о перекрестных полетах на МКС

    Баканов сообщил о готовности НАСА продлить соглашение о перекрестных полетах на МКС

    Tекст: Вера Басилая

    И. о. главы НАСА Шон Даффи подтвердил готовность продлить соглашение о перекрестных полетах между НАСА и Роскосмосом на МКС, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    Баканов отметил, что стороны достигли принципиальной договоренности и теперь ожидается юридическое оформление соглашения, передает РИА «Новости».

    Изначально соглашение о перекрестных запусках было заключено Роскосмосом и НАСА в июле 2022 года. Программа гарантирует, что на борту МКС всегда будет находиться как минимум один российский космонавт и один американский астронавт, что необходимо для стабильной и безопасной работы станции даже при нештатных ситуациях.

    Баканов также сообщил, что на прошедших переговорах в США Даффи отметил важность сохранения партнерства между двумя космическими корпорациями даже в нынешний «непростой период с точки зрения геополитики». По его словам, глава НАСА подчеркнул: разорвать сотрудничество просто, а восстановить его будет крайне сложно, и от этого зависит не только безопасность эксплуатации МКС, но и развитие совместных технологий.

    По словам Баканова, все технические вопросы между российским и американским космическими ведомствами продолжают решаться оперативно, несмотря на сложную международную обстановку. Даффи со своей стороны выразил глубокое уважение к совместным проектам двух стран.

    Вместе с тем Баканов считает, что в нынешних условиях говорить о запуске новых глобальных совместных проектов между НАСА и Роскосмосом было бы преждевременно. По его словам, сейчас важно сохранить существующие рабочие контакты, а о реализации масштабных идей можно будет говорить в будущем, когда ситуация стабилизируется.

    Ранее глава Роскосмоса Юрий Баканов и исполняющий обязанности администратора НАСА Шон Даффи провели переговоры.

    НАСА выразило надежду на продолжение перекрестных полетов между российскими и американскими космическими кораблями.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сотрудничество Москвы и Вашингтона по освоению космоса продолжается, несмотря на сложности в других сферах отношений.

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    1 августа 2025, 10:41 • Новости дня
    МЧС отчиталось об очистке берегов Керченского пролива

    МЧС: В Керченском проливе собрано более 179,6 тыс. тонн загрязненного песка и грунта

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Керченском проливе и прилегающих акваториях спасатели МЧС завершили обработку 855 километров побережья, сообщили в МЧС России в пятницу.

    В общей сложности очищено 855 километров береговой линии, собрано более 179,6 тыс. тонн загрязненного песка и грунта, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Из этой массы свыше 178,4 тыс. тонн вывезено в специализированные организации для дальнейшей утилизации.

    В прибрежных районах Анапы и Темрюкского района водолазная группировка ежедневно проводит уборку мазута со дна Черного моря. Совершено 14 тыс. 456 спусков, обследовано более 8,2 тыс. квадратных метров дна при помощи телеуправляемых подводных аппаратов, собрано 14 тыс. 830 мешков нефтесодержащих отходов.

    В Краснодарском крае обследовано 325 километров береговой линии, очищено более 429,2 километра, собрано свыше 177 тыс. тонн загрязненного песка, грунта и гальки. В Крыму обработано 500 километров берега, очищено более 259,5 километра, собрано порядка 908 тонн загрязненного песка и грунта. В Севастополе обследовано 165 километров между Ласпи и Андреевкой, собрано и отправлено на утилизацию более 850 тонн отходов.

    Работы по очистке береговой линии и морского дна продолжаются ежедневно с привлечением специальной техники и подразделений.

    В начале июля МЧС сообщало, что с начала операции по зачистке Керченского пролива очищено 673,3 км береговой линии, собрано порядка 167 тыс. тонн загрязненного песка и грунта, более 152 тыс. тонн вывезено в специализированные организации.

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