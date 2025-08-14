В Индии сообщили о возможной замене США Россией для экспорта

Tекст: Вера Басилая

Источник в индийском правительстве отметил, что индийские экспортеры ищут новые площадки для сбыта продукции, выделяя внутренний рынок, страны Южной Азии, Африку, Центральную Азию и Россию в качестве приоритетов. Он подчеркнул, что необходимо стратегически развивать новые направления экспорта, передает ТАСС.

По его словам, объем поставок индийских товаров в США уже сокращается. Он объяснил это тем, что даже при пошлинах в 25% конкурировать с Вьетнамом и Бангладешем становится сложно из-за более низких тарифов и выгодных условий для сделок в этих странах.

Источник также допустил возможность переноса срока введения второй части тарифов США в размере 25% на индийские товары, которые должны вступить в силу 27 августа. Он добавил, что президент США Дональд Трамп может изменить сроки, назначив новую дату, например, на месяц позже.

Индийский МИД ранее заявил, что критика США и ЕС по поводу закупок российской нефти не обоснована, поскольку западные страны сами поощряли такую торговлю и продолжают приобретать товары и услуги в России.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в 25% на импорт из Индии.

Введение высоких пошлин на индийские товары может сказаться на отношениях между США и Индией.

Индия разрешила частным компаниям заниматься добычей и импортом урана.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар планирует посетить Москву 21 августа для встречи с Сергеем Лавровым.