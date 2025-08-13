Reuters: Индия решила разрешить частным компаниям добычу и импорт урана

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщает Reuters, индийские власти планируют положить конец многолетней государственной монополии на урановый сектор. Два источника в правительстве рассказали агентству, что в ближайший финансовый год будет принят регламент, позволяющий частным индийским компаниям заниматься добычей, импортом и переработкой урана.

Правительство также намерено разрешить иностранным инвесторам приобретать миноритарные доли в ядерных энергетических проектах, чтобы увеличить мощности по производству электроэнергии в 12 раз к 2047 году. В случае достижения цели доля атомной энергетики в энергобалансе составит 5%.

До сих пор государство сохраняло контроль над добычей, импортом и переработкой уранового топлива из-за опасений, связанных с возможным неправомерным использованием ядерных материалов, радиационной безопасностью и стратегической безопасностью. Частные компании также смогут поставлять оборудование для систем управления атомными электростанциями.

Переработка отработанного урана и управление плутониевыми отходами останутся под государственным контролем в соответствии с мировой практикой.

По данным правительства, запасы урана в Индии составляют около 76 тыс. тонн, что достаточно для обеспечения 10 тыс. мегаватт ядерной энергии в течение 30 лет. Однако внутренние ресурсы смогут покрыть лишь около 25% прогнозируемого роста спроса. Остальное придется импортировать, а также наращивать мощности по переработке урана.

По словам независимого консультанта Чарудатты Палекара, это инициатива критически важна для развития отрасли, однако потребуется быстро определить правила работы частных инвесторов. Для реализации реформы Нью-Дели предстоит изменить не менее пяти законов, включая регулирование горнодобывающей отрасли, электроэнергетики и правила привлечения иностранных инвестиций.



Власти ожидают, что привлечение бизнеса и международных партнеров даст значительный толчок для развития ядерной энергетики страны.

В прошлом году в США вступил в силу закон о запрете на импорт урана из России.

Сообщалось, что импорт российского урана в Германию увеличился на 70% в 2024 году.